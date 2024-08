Mazón inicia la «era Illa» con reproches

«La Generalitat Valenciana seguirá acercando la realidad social de dos autonomías españolas. Pero no nos agacharemos institucionalmente si sigue esta falta de respeto y agravio en el que se han instalado.» Con estas palabras saludaban ayer desde la plaza Manises de València, sede del Palau de la Generalitat, la investidura del socialista Salvador Illa como nuevo presidente de Cataluña, el primero no independentista en el Govern desde hace 14 años, el corolario del procés que se ha escrito en los últimos días.

Fue el tono, muy crítico, que marcó también el jefe del Consell, Carlos Mazón, que declaraba ayer que Salvador Illa, «no puede empezar de peor manera». Mazón se refiere tanto al acuerdo fiscal entre la Generalitat y el Gobierno de España que privilegia a Cataluña, como al papel de ERC en la nueva gobernabilidad catalana.

En este sentido, Mazón critica el «apartheid fiscal» que, a su juicio, impulsa el Partido Socialista y su pacto con un «supremacista de extrema izquierda», como califica a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). «Es que no se puede empezar de peor manera. En primer lugar, lo que hace es perjudicar gravemente la sanidad de todos los españoles, especialmente los valencianos, con este apartheid fiscal, con este concierto fiscal y con este privilegio fiscal que quiere consagrar», asegura el jefe del Consell. «Ha tenido que ser el Partido Socialista quien venga a la Generalitat de Cataluña para perjudicar gravemente la sanidad y los servicios públicos de todos», añade.

Mazón también critica a Illa por el flanco identitario. «Esto de consagrar como socio preferente a un supremacista de extrema izquierda como es Esquerra Republicana de Cataluña, que nos llama Països Catalans, pues hombre, no es empezar precisamente con el mejor pie, más al contrario, es empezar de la peor manera posible», añadió Mazón.

El recibimiento del presidente de los populares valencianos contrasta con el de los socialistas, que se felicitan por la investidura del líder del PSC. Fue Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, quien señaló que Illa representa la normalidad democrática y «la tranquilidad y la responsabilidad» en la política.

Los socialistas valencianos, de hecho, estarán representados hoy en Barcelona en la toma de posesión de Salvador Illa como presidente. La ministra de Ciencia y secretaria general del PSPV, Diana Morant, tiene previsto acudir al acto de esta mañana.

Fuentes del PSPV señalaron, en referencia al cambio que se produce en la Generalitat de Cataluña tras estos años de procés, que esperan un cambio en las relaciones con el vecino al otro lado del Sénia. «Lo que desearíamos es que se normalizara la relación entre dos autonomías vecinas, pero con mucha relación cultural y económica, desde la que más productos importamos y a la que más exportamos», señalaban.

«El gobierno de Illa debería ser un punto de inflexión para el PP y replantearse su relación entre instituciones. Eso es lo que debería hacer Mazón», apuntaban, además de lamentar las palabras del jefe del Consell: «Un gobierno socialista y no independentista, por primera vez en muchos años, es algo de lo que todos los españoles nos tenemos que alegrar. No podemos comprender que el PP no se alegre».