Mazón exige retirar una pancarta en las fiestas de Gràcia sobre «Països Catalans»

Otra vuelta de tuerca más en las tensas relaciones entre la Generalitat valenciana y la catalana, esta vez por la celebración de las fiestas en el barrio de Gràcia de la capital catalana. El presidente Carlos Mazón exigió ayer de forma contundente a las autoridades catalanas la retirada de una pancarta instalada por Arran Gràcia, una organización independentista juvenil del barrio barcelonés que pertenece a Arran (una entidad en la órbita de la CUP), en la que podía leerse «Benvingudes a la Vila de Gràcia. Això no és Espanya, som Països Catalans».

A través de un mensaje en sus redes sociales, Mazón no ha dudado en retar a las autoridades catalanas a que retiren inmediatamente el cartel al considerarlo «un insulto supremacista» contra la Comunidad Valenciana y su identidad. El presidente asegura que los «països catalans» «ni existen ni existirán» y añade que este tipo de afirmaciones y expresiones suponen una vulneración del Estatut de autonomía valenciano. «Si no respetáis nuestro Estatut no respetaremos el vuestro. Será así de sencillo. En la Comunidad Valenciana no nos arrodillamos», adujo Mazón.

Este enfrentamiento se produce unos días después de que el socialista Salvador Illa haya sido elegido presidente de la Generalitat catalana con los votos a favor de ERC y los Comuns. Como parte esencial del acuerdo, figura el compromiso del Gobierno central de dotar a Cataluña con un sistema singular de financiación similar al de País Vasco y Navarra, un punto de extrema fricción con el resto de autonomías.

El mensaje del presidente ha contado con el apoyo de otros dirigentes del Partido Popular valenciano como la diputada Elena Bastidas.