El Consell confía en limitar los deslindes con su ley de costas

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, defendió ayer la nueva ley de costas valenciana y lamentó las críticas desde la oposición al proyecto que permite construir hoteles a partir de 200 metros del litoral, en vez de los 500 metros fijados por el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel).

«Lo que no tiene sentido es limitar ‘per se’, hay que ver en cada uno de los casos», señala en una entrevista concedida a Europa Press, en la que asegura que el Consell no está «haciendo nada que no esté previsto también en la ley estatal» y que su objetivo es compatibilizar la actividad y la protección.

El titular de Medio Ambiente pone como ejemplo el caso de la entrada norte a València para explicar los motivos detrás de la reducción de la distancia mínima. «Tenemos la antigua AP-7, que es una vía de dos carriles con mediana que está muy cerquita del mar. No tiene sentido que le metamos prohibiciones y protecciones a la zona interior de la autopista. Esa autopista ya supone una barrera que desconecta el mar de la tierra firme. Está más cerca de 200 metros del mar, pero en cambio no tiene ninguna vinculación con el mar».

El conseller destaca que este anteproyecto de ley, que iniciará su tramitación en las Cortes en septiembre, cuenta con «cientos de alegaciones que se están estudiando profusamente, de todos los colores y de todos los sentidos menos del Estado», «pese a que habían dicho los partidos de la oposición que iba a tener una gran contestación». «Parece que al Estado le está gustando esa ley también», asegura. Señala que solo ha habido tres ayuntamientos que han presentado alegaciones, gobernados por PSOE y Compromís, y de ellos solo uno, el de Gandia, «se ha mostrado muy combativo contra la ley». Sobre si habrá modificaciones al borrador tras las alegaciones, el conseller insiste en su apertura a atenderlas porque «nadie es poseedor de la verdad absoluta» y porque la norma nace con vocación de ser «estructural». «Cuanto más consenso consigamos, mucho mejor», asevera.

Respecto a la regresión de la costa, Martínez Mus pone el foco en que quedan «muchísimas obras pendientes» de regeneración de las playas competencia del Gobierno central, «hasta 61 proyectos de obra» de la estrategia marina que se diseñó en 2015 y que «están durmiendo el sueño de los justos en los cajones del ministerio, sin ejecutarse y mientras tanto lo que están haciendo es comer tierra valenciana adentro con las personas que están afectadas por el camino incluidas».

