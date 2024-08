La confusión en torno al concierto catalán crea el primer conflicto entre PSOE y ERC

María Jesús Montero rompió ayer su silencio sobre el controvertido pacto entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa, que incorpora un nuevo sistema de financiación para Cataluña por el que la autonomía tendría la capacidad, si es que llega a entrar en vigor la fórmula, de recaudar todos los impuestos que se generen en su territorio. El acuerdo, que no concreta el cupo que abonaría después la Generalitat al Gobierno central para sufragar los servicios que el Estado presta en la comunidad, tiene muchos puntos en común con el sistema que rige en Euskadi y Navarra. Los republicanos aseguran que se trata de un «concierto económico». Pero la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que llevaba semanas sin hacer ninguna declaración al respecto, rechazó con firmeza esa expresión.

«Ni es un concierto económico ni es una reforma al uso del modelo de financiación», señaló Montero desde Rota (Cádiz), provocando la reacción inmediata de ERC y Junts. Los republicanos amenazaron con retirar su apoyo a Pedro Sánchez si «los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas dentro del acuerdo». Junts habló de «engaño monumental» y reclamó «explicaciones» a ERC.

Ante este escenario, el Gobierno reaccionó pidiendo elevarse sobre un «debate nominal», intentando calmar las aguas, y asegurando que pretende cumplir con lo pactado. El acuerdo, explicaron fuentes de Hacienda, supone una iniciativa «importante» para «llevar una financiación singular a Cataluña», pero no supone un «concierto económico» para la comunidad autónoma. En cualquier caso, añadieron, el Ejecutivo «avala» el documento sellado por los socialistas catalanes y los republicanos y lo pretende cumplir.

La Moncloa evita definir lo pactado. Desde Rota, Montero buscó calmar a los líderes territoriales del PSOE que han cargado contra el acuerdo con ERC, en una expresión de malestar mucho más transversal que en otras ocasiones. «Tiene que haber una absoluta tranquilidad en todos los territorios», dijo la vicepresidenta. A su juicio, la nueva fórmula pactada con los republicanos, «será buena para Cataluña y también para Andalucía», porque la existencia de una «financiación singular para Cataluña» no supone «un agravio para el resto».

La «solidaridad»

Según Montero, a quien como ministra de Hacienda este pacto afecta de lleno, la palabra clave aquí es «solidaridad», que hará que los «servicios públicos en el conjunto de los territorios» sigan siendo «homologables». La expresión aparece en 10 ocasiones en el documento sellado por los socialistas catalanes con los republicanos, que alude también al principio de ordinalidad, para que los territorios con menos capacidad fiscal no terminen superando en recursos a los más ricos.

«Cualquiera que diga otra cosa, miente», insistió Montero, señalando al PP. Pero las críticas no solo vienen del principal partido de la oposición. Barones tradicionalmente cercanos a Pedro Sánchez como Adrián Barbón, presidente de Asturias, han dejado claro su descontento con lo pactado. También Josep Borrell, todavía comisario de Exteriores de la UE y un dirigente con gran influencia en las filas socialistas, ha cargado contra el acuerdo porque «asume post mortem el relato del procés», dijo en El País. Montero rebatió estas palabras, señalando que Borrell había vivido desde el extranjero la reciente evolución en Cataluña: «Todos ustedes conocen la peculiar relación del señor Borrell con Cataluña y lo que implicó el procés. El Gobierno trabaja para el futuro, no para el pasado».

Por su parte, ERC expresó su malestar advirtiendo al PSOE en un comunicado: «Si los socialistas incumplen su palabra con la financiación singular u otras medidas incluidas dentro del acuerdo, ERC retirará su apoyo y los socialistas deberán buscar otras alternativas o convocar elecciones».

Pese al enojo evidente, ERC no tiene previsto romper nada aún. Lo que quiere, por ahora, es que su reacción funcione como aviso a navegantes. Los republicanos interpretan que lo único que buscaba Montero era calmar los ánimos ante la «presión» que recibe del PP y de la mayoría de barones socialistas. Así, según ERC, la ministra «sabe perfectamente qué es lo que se firmó» y que no es otra cosa que «el concierto económico, aunque no lo quiera llamar así».

Se trata del primer choque ERC-PSOE desde que los primeros firmaron con el PSC el pacto para investir a Illa. El comunicado evita cargar contra el nuevo presidente de la Generalitat, al que quieren dar un cierto margen para empezar a gobernar.

Pero Junts no dejó pasar la oportunidad para cargar contra ERC y volver a desdeñar la estrategia negociadora de los republicanos. Los posconvergentes, que aspiran a hacer una especie de OPA a Esquerra en el campo independentista, salieron ayer en tromba contra el pacto de investidura, para tacharlo de «engaño monumental», «mentira», «fiasco» o hasta «ridículo». «ERC no tiene ninguna credibilidad cuando amenaza con retirar su apoyo al PSOE, en los últimos cinco años en Madrid ha sido incapaz de hacerlo», denunció la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.

