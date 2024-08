Societat Civil Valenciana arremete contra los independentistas de Arran por la quema de la foto de Mazón

Societat Civil Valenciana ha expresado su profundo rechazo a la quema de una fotografía del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por parte del grupo independentista Arran durante las fiestas de Gràcia de Barcelona. La organización arremete contra los autores del acto, al tiempo que lamenta el que define como "silencio cómplice" de los socialistas valencianos y Compromís. También ha elogiado la "contundente" respuesta del jefe del Consell en defensa de la Comunidad.

Fue la semana pasada cuando la formación independentista juvenil Arran, vinculada a la CUP, difundía a través de las redes sociales un vídeo en el que aparecía la quema de la fotografía dl presidente valenciano, junto a una pancarta en la que se podía leer "Somos Països Catalans, te guste o no Carlos Mazón". Todo ello en respuesta a la queja de Mazón la semana anterior, cuando exigió a las autoridades catalanas "la retirada inmediata" del "insulto supremacista", en referencia a un cartel en el barrio donde se daba la bienvenida a los "Països Catalans".

Pues bien, tras lo sucedido, Societat Civil Valenciana ha emitido un comunicado censurando los hechos, y destacando que el grupo Arran "es una organización que pretende agrupar a la juventud de izquierdas, que nació para dar salida a la rabia y al odio” como base de movilización con el objetivo de conseguir la liberación nacional de esa entelequia inexistente que denominan Paisos Catalans". Según la organización valenciana, la hoja de ruta de Arran "pasa por la realización de actos violentos con la finalidad de hacerse visibles, siguiendo la estela de la Kale Borroka que tanto daño hizo en las Vascongadas".

En el comunicado, y en la misma línea, se destaca que "estamos ante un ejemplo más, de violencia nacida del independentismo catalán que ha centrado, en esta ocasión, su punto de mira en el presidente de la Comunitat Valenciana por haberse mostrado de forma nítida y reiterada contra del supremacismo pancatalanista que pretende la incorporación de las Islas Baleares y la Comunitat Valenciana a Cataluña en el marco de los citados e inexistentes Paísos Catalans".

En este sentido, Societat Civil Valenciana agradece la respuesta "tan rápida como contundente" de Carlos Mazón, exigiendo el respeto debido a la Comunidad y advirtiéndoles de que “quien no lo haga me tendrá enfrente con todas las consecuencias”, “somos la Comunitat Valenciana, tenemos nuestro propio Estatut y merecemos el respeto debido”. “Quien no lo haga nos tendrá enfrente”, "Los Països Catalans ni existen ni existirán… En la Comunitat no nos arrodillamos".

Para la organización valenciana, la quema, unida a la "grosería" de las expresiones vertidas por un grupo que define como sectario, "constituyen un acto movido por el odio y la impotencia de unos exaltados que son punta de lanza y arma arrojadiza del soberanismo catalán y que no tienen la menor relevancia en nuestra Comunidad, radicales que se mueven cobardemente en el marco de impunidad que les otorga el gobierno de Sánchez y sus socios en el poder".

En este contexto, desde Societat Civil Valenciana, lamentan "el silencio cómplice del socialismo valenciano y de Compromís, quienes no han tenido el valor de defender a las instituciones valencianas democráticas, formando un frente cohesionado que vaya más allá de las diferencias políticas razonables".

Para la organización, quemar la fotografía de una persona "es un gesto poco civilizado y lo es aún más cuando se trata de la imagen del máximo responsable de la Comunitat Valenciana, elegido mayoritariamente por el voto de los ciudadanos en las urnas".

Es por ello, añaden en el comunicado, que "saben bien los exaltados e intolerantes del secesionismo catalán que no van a conseguir sus objetivos ya que, jamás, la Comunitat Valenciana formará parte del contubernio soberanista que llaman Paisos Catalans".

Ofensa

E insisten en lo sucedido en las fiestas de Grácia, manifestando que el acto "es una ofensa a nuestra forma de ser, un acto de violencia, de carácter simbólico, una violencia inducida, propiciada por intereses que manejan los organizadores de la ignorancia”, citando al filósofo Emilio Lledó.

En este sentido, aseveran que quemar al adversario siempre fue considerado como una práctica inquisitorial propia de un sistema de control implacable del poder. "En Gràcia -indican-, el carácter inquisitorial revive asociado con la intolerancia y la sinrazón".

Y aprovechanm para arremeter contra el Gobierno, subratando que "desgraciadamente, en España, cada vez andamos más cerca de un gobierno totalitario capaz de pisotearnos cuando lo estime conveniente. Por ello permaneceremos vigilantes, denunciado la mentira de la tiranía, del soberanismo y la destrucción del Estado de Derecho".

Societat Civil Valenciana concluye señalando que, por todo ello," no podemos mantenernos callados ante el vano y torpe intento de destruir nuestras instituciones, nuestra cultura y tradiciones integradas en la España común y el el marco irrenunciable de la Comunidad Europea".

El comunicado se ha hecho público en una jornada en la que Carlos Mazón está en Alicante con motivo de una reunión que ha mantenido con los integrantes del comité de dirección de Presidencia de la Generalitat.