Mazón arropa a Feijóo en su inicio de curso y arremete contra el «concierto catalán»

Los más de mil kilómetros que separan Alicante —donde tuvo agenda el viernes por la mañana— de Cerdedo Cotobade (Pontevedra) no impidieron que Carlos Mazón acudiera hasta la localidad gallega para arropar a Alberto Núñez Feijóo en el inicio del curso político del PP y formar parte de la ofensiva del partido contra el Gobierno de España por el pacto entre el PSC y ERC que, según expresaron los dirigentes populares, supone un «concierto económico» para Cataluña.

Allí, el presidente de la Generalitat y líder de los populares valencianos se unió a las críticas que lanzaron los dirigentes de la formación contra Pedro Sánchez y aseguró que «no se puede construir España desde la desigualdad y desde el privilegio», acusando directamente al jefe del Ejecutivo central de «falta de seriedad» y de contradecirse y gobernar «desde el chantaje».

«Aquí estamos muchos presidentes autonómicos y aquí está un gran presidente, que es Alberto Núñez Feijoó. Estamos construyendo y estamos demostrando que hay otra manera de trabajar en España, que hay otra manera de coordinarnos, de ser iguales, de ser justos y de entender que estar juntos nos suma y nos multiplica y que dividir no puede seguir», declaró el jefe del Consell.

Mazón fue uno de los tres barones de los populares presentes en el evento junto a Alfonso Rueda, presidente de la Xunta de Galicia, que ejercía como anfitrión, y Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, y al que además del citado Feijóo también acudieron la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, y el expresidente Mariano Rajoy.

Refuerzo al discurso del PP

No es casual su viaje al tratarse de un tema, el de la financiación, especialmente sensible en la Comunidad Valenciana. De hecho, el dirigente del PPCV aseguró que existen «retos dificilísimos» como el de la financiación o la inmigración que deben ser abordados pero que no pueden hacerse «desde el privilegio» y que, por eso, el curso empieza con la «seriedad» del PP.

La presencia de Mazón refuerza también el discurso que quieren transmitir los populares de unidad entre sus diferentes líderes territoriales sobre la financiación, con el «cupo catalán» como principal objeto de crítica. Estuvo con Rueda y Mañueco, dos presidentes de autonomías del norte que abogan por un modelo de financiación distinto al que defiende la Comunidad Valenciana, con el criterio del reparto por población en el centro.

También le conviene al PP contar con Mazón en este tipo de actos al ser el presidente de la autonomía peor financiada, mostrarlo como ejemplo del agravio que supone la reforma para Cataluña y evitar que los cantos de sirena de que en esta se acaben incorporando beneficios para otras. Este mensaje tendrá una segunda parte el próximo fin de semana con una cumbre de todos los barones.