Ábalos «tranquiliza» al Gobierno: «No me paso a la oposición»

El exministro socialista José Luis Ábalos aseguró ayer que no pasará a la oposición porque no tiene «síndrome de Estocolmo» y tiene claro quién le ha hecho «la vida imposible» durante los últimos años, en clara alusión al PP. «Puedo hacer oposición por libre, no necesito a nadie», matizó.

«Tranquilos que yo no paso a la oposición, si es eso lo que le preocupa a alguno», aseveró Ábalos en una entrevista en Cuatro. Estas declaraciones del que fue secretario de Organización socialista y que tras ser expedientado de expulsión decidió unirse al grupo mixto en el Congreso, se producen después de que la semana pasada Ábalos abriese la puerta a dejar de apoyar a los socialistas en la Cámara Baja asegurando que ya no sería «seguidista» de la formación de Pedro Sánchez.

En este sentido, argumentaba que en el futuro votaría «en conciencia» ya que, según dijo, existe una «actitud hostil e intencionada» en su contra por parte de los socialistas. Todo ello, después de que el actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, presentase una auditoría que cree «ilegal» en el Senado y que buscaba aclarar presuntos casos de corrupción en su etapa al frente del ministerio.

Ábalos destacó ayer que ha «sobrevivido en política tantos años» porque no guarda ningún tipo de «resentimiento» y realiza «borrón y cuenta nueva». Así, se reafirmó en que lleva varios meses sin entablar palabra con el jefe del Ejecutivo y que este nunca le llegó a ofrecer los motivos de su destitución.n