La Diputación de Alicante arranca 2025 a medio gas: un pleno corto con un único debate

La vida sigue igual en la Diputación de Alicante. El cambio de año no ha traído, al menos de momento, un cambio en la inercia de la institución provincial. Así lo atestigua el primer pleno ordinario, el correspondiente al mes de enero, celebrado este miércoles. La sesión ha sido corta, no ha llegado a la hora de duración, sólo ha contado con un debate, a raíz de la moción presentada por el grupo popular para exigir la retirada del nuevo registro de viajeros “por sus efectos negativos sobre el turismo”, y la oposición ha denunciado que el orden del día no haya llegado a los diez puntos. Lo más sustancial ha llegado al final, en el turno de ruegos y preguntas, cuando el presidente, el popular Toni Pérez, ha anunciado que el foro de alcaldes se celebrará en febrero, después de que el PSOE haya denunciado que no se ha celebrado en 2024 pese a no ser año electoral. El propio Toni Pérez ha tenido un enganchón con la diputada socialista, y alcaldesa de Xixona, Isabel López, sobre la construcción de una nueva sede para los heladeros de la provincia.

Tras la celebración del pleno, tanto el PSOE como Compromís han compartido sus impresiones. El grupo socialista ha denunciado que el equipo de gobierno ha convocado una sesión “vacía de contenido” y su portavoz, Vicente Arques, ha vuelto a advertir sobre que el PP tiene “paralizada” la institución. “Han convocado el pleno con el fin de cumplir el expediente, este es el mejor ejemplo de que la Diputación no la dirige nadie”. Arques ha mantenido una reunión con el portavoz de Compromís, Ximo Perles, para “tratar la parálisis de la institución”. Desde la coalición valencianista también se ha lamentado que “el año comienza como terminó el anterior, en punto muerto y sin perspectivas”. En este sentido, Perles ha apostillado: “El gobierno de Toni Pérez no tiene proyecto para la provincia. El pleno, sin ninguna propuesta, lo demuestra”.

Por su parte, desde el equipo de gobierno, que cuenta con mayoría absoluta, se ha celebrado que haya salido adelante la moción en la que pide al Gobierno de Pedro Sánchez que derogue la retirada del nuevo registro de viajeros y le exige que consensúe con el sector turístico una nueva norma. El diputado de Desarrollo Económico, el alcoyano Carlos Pastor, ha sido el encargado de defender la moción. “Se está generando inseguridad jurídica, falta adecuación tecnológica y la carga administrativa es desproporcionada. Supone una enorme desventaja frente a los competidores internacionales”, ha expuesto. Al margen de contar con el voto de los miembros del equipo de gobierno, la moción ha sido respaldada por Vox, cuya portavoz, Gema Alemán, ha manifestado: “Hay un impacto devastador para el turismo y un golpe brutal a la competitividad del sector”.

En cuanto a los grupos del PSOE y Compromís, el voto ha sido en contra de la moción. La diputada socialista Yolanda Seva ha defendido la legislación, al considerarla “un instrumento de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado”. Del mismo modo, ha argumentado que con esta medida “se ha modernizado” el registro de pernoctaciones, de 1959. “Ahora que están enterrando a Franco otra vez podrían enterrar este real decreto. Piden más datos que con Franco. Acuérdense de la tasa turística, que gracias al Consell de Mazón se pudo parar”, ha repelido el popular Pastor. Por último, el portavoz de Compromís ha señalado que la nueva norma “no supone un perjuicio concreto para el interés general” y ha reprochado al PP que únicamente defiende los intereses empresariales.

Foro de alcaldes

El foro de alcaldes de la Diputación se celebrará en febrero. Al menos, así lo ha anunciado en el pleno el presidente de la institución provincial, Toni Pérez. Lo ha hecho después de que el portavoz socialista, Vicente Arques, haya denunciado que este foro no se celebrara en 2024 pese a que el reglamento de la Diputación marca que se tiene que llevar a cabo cada año, siempre que no se trate de un año electoral. “El pasado 2 de enero solicitamos de forma urgente la convocatoria del foro. Lo solicitamos por escrito y ahora lo hacemos en la sesión plenaria”, ha manifestado Arques. En respuesta, Toni Pérez ha señalado que la cita tendrá lugar en febrero, una vez que haya pasado Fitur, y ha defendido que en 2024 no se realizó porque estaba previsto para finales de año y la dana que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre obligó a variar la hoja de ruta.

Sede para los heladeros

El momento de mayor rifirrafe en el pleno lo han protagonizado la diputada del PSOE, y alcaldesa de Xixona, Isabel López, y el presidente de la Diputación, Toni Pérez. Todo ello a cuenta de una pregunta de la representante socialista sobre la construcción de una nueva sede para los heladeros de la provincia. En este contexto cabe recordar que en el presupuesto de 2022, con Mazón como presidente, se consignaron 100.000 euros a la redacción del proyecto para poner en marcha un complejo dedicado a la industria heladera en Xixona. “Espero que el presidente alcance los acuerdos necesarios para que se cumpla con los heladeros. Es un sector muy nuestro que expande la marca de Alicante por España. Hay un compromiso desde 2021 para hacer la sede de los heladeros. No son sólo fotos y humo. Se han destinado 5 millones a comprar una sede en Benidorm”, ha lamentado López. “El PSOE también vio bien la sede en Benidorm. La única que ha dado un paso por los heladeros ha sido la Diputación, la Generalitat no movió nada en la anterior legislatura”, ha respondido el presidente. “Hace meses que le he pedido una reunión y no me atiende. El presidente cuando se anunció el proyecto era Mazón, que prometía y prometía, o mentía y mentía. Ahora el presidente es usted y espero más consenso, no balones fuera. ¿Tenemos que proponer que la Diputación cumpla sus compromisos?”, ha finalizado la diputada socialista.