Toque de atención de Compromís a Rafa Mas

La ejecutiva celebrada por Compromís Alicante este jueves era esperada por varios motivos. Entre otros, porque llevaban sin reunirse desde noviembre, y había muchos asuntos que poner encima de la mesa. Uno de los más candentes era el de las polémicas que ha venido protagonizando recientemente su portavoz municipal, Rafa Mas (Iniciativa), que ha sido reprobado dos veces en apenas un mes por el pleno del Ayuntamiento de Alicante y que ha tenido que incluso pedir disculpas, para evitar acabar ante un juez, a la jefa jurídica de Urbanismo tras tildar de «chapuza» el recurso al Supremo para tratar de frenar los macrodépositos del puerto. En la reunión de este jueves, Rafa Mas no consiguió uno de los objetivos que se había marcado previamente a la cita: que la ejecutiva de Compromís emitiera un comunicado en su defensa tras sus sonados episodios. Más bien al contrario, se llevó un tirón de orejas por parte de sus compañeros, quienes también le reclamaron que tenga en cuenta a la ejecutiva para elaborar las estrategias políticas de Compromís en el Ayuntamiento. Es decir, que las decisiones no sean propias, sino colectivas.

Desavenencias internas

Las fuentes consultadas por este diario señalan que no fue una ejecutiva, pese a no ocultar las evidentes desavenencias internas, en tono especialmente áspero. Pero la cita sí sirvió para que se dijeran las cosas a la cara entre los componentes de los tres partidos de la coalición, Més, Iniciativa y Els Verds. “No fue una batalla campal, lo que buscamos es que esto tenga un carácter constructivo”, asegura uno de los participantes en la reunión. Rafa Mas, que llegó acompañado por su núcleo próximo en Iniciativa, buscaba el respaldo público de sus compañeros y se acabó encontrando una lista de peticiones de mejora. Las principales son que escape de las actitudes machistas, motivo por el que ha sido reprobado por el pleno del Ayuntamiento, y que centre su discurso como portavoz, moderando tanto la forma como el fondo de su mensaje, dándole más importancia a los asuntos más relevantes. La relación de propósitos para mejorar su actuación también incluye que potencie la visibilidad de su compañera en el grupo municipal, la edil de Més Sara Llobell.

“Salieron los trapos sucios pero no hubo mal rollo. Por fin se han dicho las cosas a la cara”, afirma otro miembro de la ejecutiva. En Compromís valoran positivamente que Rafa Mas realizó un cierto ejercicio de autocrítica y que expresó su deseo de que todo este proceso sirva para mejorar de cara al futuro. Una de las cuestiones más significativas se centró en reclamar más vuelo para Llobell, ya que en la coalición se considera que la concejala no tiene protagonismo en los plenos y sólo interviene para asuntos menores, así como también en el día a día de la labor de oposición.

En este contexto cabe recordar que Rafa Mas, al margen de ser el portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento, es uno de los tres coordinadores que tiene Compromís en Alicante, junto a la propia Llobell y Fernando Martínez, de Els Verds. Estas figuras se crearon para sustituir al secretario local, que fue Natxo Bellido durante quince años, dando paso a una estructura más horizontal para intentar contentar a los tres socios.

Comunicado de apoyo

De vuelta a la ejecutiva, Rafa Mas buscó el respaldo de Compromís a un comunicado de apoyo a su persona, pero desde Més se le dijo que no. Tampoco Els Verds apoyó el propósito que partía desde Iniciativa. El socio más valencianista le insistió al concejal que se le respalda como portavoz pero que no se pensaba emitir ningún comunicado, ya que se considera que debe mejorar en determinados aspectos. En este contexto se le hizo ver que tiene que alejarse de las actitudes machistas y que no puede señalar sus reprobaciones como una “cacería de la derecha”, ya que cuentan con cierto fundamento. Especialmente escoció la primera de las dos reprobaciones recientes, que recibió el voto favorable el PSOE.

A Rafa Mas también se le afeó el encontronazo que ha mantenido con la jefa jurídica de Urbanismo y que le obligó a hacer una rectificación pública. En definitiva, se le dio un toque de atención, pidiéndole que favorezca un mayor protagonismo de su compañera Llobell y un mejor cuidado en el tono y el fondo de sus declaraciones. “No puede abordar de la misma forma los 192 despidos en Servicios Sociales que un agujero en una calle”, reflexionó uno de los presentes, un comentario que coincide con los expresados por miembros de la coalición que han venido señalando recientemente su preocupación por las polémicas del concejal.