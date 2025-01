2025, un año para que el PSPV y el PP den nueva forma a su estructura interna

En este 2025, en principio, no se espera la celebración de elecciones, salvo que se produzca algún adelanto no previsto ahora. Ello no evita que haya muchos frentes políticos abiertos que ocuparán titulares y portadas a lo largo de los próximos doce meses, con cuestiones candentes que van desde la reconstrucción de la Comunidad Valenciana tras la dana que asoló la provincia de Valencia hasta la problemática del acceso a la vivienda, pasando por asuntos como la inmigración, la conmemoración de los 50 años del fallecimiento de Franco o la aprobación de los presupuestos, tanto a nivel autonómico como nacional.

Más allá de ello, 2025 se presenta como un año en el que los dos partidos tradicionales, el PSPV-PSOE y el PP, tienen que mirar hacia dentro y apuntalar sus estructuras internas, en las escalas autonómica, provincial y local. La formación socialista es la que tiene el trabajo más avanzado, ya que cuenta con un calendario establecido después de que se celebrara su congreso federal a finales del año pasado en Sevilla. De hecho, el congreso nacional del PSPV ya está convocado y se celebrará en el fin de semana entre los próximos 31 de enero y el 2 de febrero.

El cónclave socialista, que tendrá lugar en la ciudad de València, debe servir para respaldar a Diana Morant como secretaria general. La también ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez tomó el testigo de Ximo Puig en el congreso extraordinario que se llevó a cabo en marzo del año pasado en la localidad castellonense de Benicàssim. La de Gandia afronta ahora su primer congreso ordinario, una cita en la que no contará con alternativa para ocupar la Secretaría General, por lo que se prevé más ideológica que de nombres. En este sentido, la ponencia política tendrá una importancia capital.

Nueve meses

Con una ejecutiva que lleva unos nueves meses en funcionamiento no se esperan, en principio, grandes cambios en el equipo de Morant, aunque también es cierto que la secretaria general llega ahora con menos ataduras que a Benicàssim, cita que se produjo después de que los secretarios provinciales de Alicante y Valencia, Alejandro Soler y Carlos Fernández Bielsa, también hubieran presentado sus candidaturas para relevar a Puig. Los posibles movimientos en la ejecutiva de Morant estarían ligados a los nombramientos que se produjeron en el pasado congreso federal.

Soler, Bernabé o Bielsa son nombres que concentran el interés en el partido del puño y la rosa

En este sentido las miradas se ponen en el ilicitano Soler, que ostenta la responsabilidad en Política Municipal en la nueva ejecutiva de Ferraz y que, a su vez, es el presidente en la del PSPV. En una situación similar se encuentra la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que en la ejecutiva de Sánchez ha irrumpido con fuerza, como responsable del apartado de Igualdad, y que en la de Morant está al frente del área de Institucional.

Al margen de estos nombres hay otros puntos de interés. Uno se sitúa en torno a Bielsa. El secretario provincial de Valencia es actualmente el vicesecretario general de la ejecutiva del PSPV. En estos meses sus encontronazos con Morant han sido públicos, por lo que su futuro supone una incógnita. Uno de los episodios más notorios se produjo cuando Bielsa intentó realizar cambios en la ejecutiva provincial valenciana y propuso sustituir a Vicent Mascarell, mano derecha de Morant, como secretario de Organización.

Ángel Franco

Otro foco de atención apunta a Ángel Franco. El regreso del veterano dirigente a la ejecutiva de Morant en marzo ya supuso una sorpresa. Es cierto que en aquel momento el exsenador aportó su fuerza en la provincia para que no hubiera que llegar a primarias y el camino para la ministra quedara despejado. Ahora la secretaria general sopesa si la presencia de Franco en su equipo suma o resta. Bajando a la asamblea local de la ciudad de Alicante, aunque para eso habrá que esperar unos meses, también se deberá observar lo que ocurra con Franco, ya que esta misma semana las caras visibles de las distintas corrientes en la capital de la provincia, nombres como los de Ana Barceló, Eva Montesinos o los afines a Soler, han hecho un llamamiento a unir sus fuerzas y acabar con una dinámica de décadas marcadas por el manejo de los resortes del partido desde la sombra por parte de Franco.

Entre un proceso y otro, el congreso «de país» y las asambleas locales, mediarán los congresos provincial y comarcales. En el caso del provincial de Alicante, la incertidumbre volverá a estar en Soler. Aupado en Ferraz, el ilicitano acumula cargos en las ejecutivas autonómica, provincial y local de Elche. El también diputado en el Congreso afirmó en una entrevista con este diario que iba a tomarse el mes de diciembre para calibrar el impacto de sus nuevas tareas como responsable de Política Municipal en el equipo de Sánchez. En su entorno se señala que, si está en su mano, prefiere desprenderse de la presidencia del PSPV que de la secretaria provincial. Si finalmente acaba dando un paso al lado en Alicante, todas las miradas se ponen en el alcalde de Elda, Rubén Alfaro, sin más alternativa a la vista que la que pudiera representar, en un momento dado, el alcalde de l’Alfàs del Pi y portavoz en la Diputación, Vicente Arques.

Génova

En la otra orilla, en la del PP de la Comunidad Valenciana, el 3 de julio se cumplirán cuatro años desde que el también presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, fuera proclamado presidente autonómico. Por lo tanto, este verano los populares deberían celebrar su congreso regional. Fuentes de la cúpula del dirigente alicantino señalan que la decisión de convocar el cónclave depende directamente de Génova y que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene su mirada puesta en estos momentos en un posible adelanto electoral a nivel nacional y que la renovación de los equipos autonómicos queda ahora en un segundo plano entre las prioridades que maneja el político gallego.

Los populares buscan cerrar filas con su presidente con la vista puesta en los pasos que da Madrid

Difundir este mensaje es síntoma de que en el entorno de Mazón no están actualmente por la labor de abordar la reelección del presidente, conscientes de que vive su momento más bajo, señalado por su gestión de la dana de Valencia, y con su futuro pendiente de las decisiones que se tomen en Génova. Las dudas giran en torno a si el jefe del Consell tendrá competidores y los posibles movimientos que se produzcan en Madrid. Desde la provincia se ha hecho un llamamiento a cerrar filas en torno a Mazón. Esta es la idea a la que se le quiso dar fuerza en la reunión que celebró la junta directiva del PP provincial en su encuentro el pasado 19 de diciembre en el MARQ.

Cierre de filas también es lo que han intentado escenificar esta semana en València Mazón y Feijóo. Más de dos meses después de la catástrofe provocada por la dana, los presidentes autonómicos y nacional del PP buscaron dejar atrás las tiranteces que habían venido protagonizando y unieron sus fuerzas para lanzar al menos un mensaje en contra del Gobierno de Sánchez, al que reprocharon su falta de apoyo a la Generalitat durante la emergencia y al que criticaron por sus ayudas a los afectados por la riada, las cuales consideran que están siendo escasas y lentas.

Alternativas

En el núcleo de Mazón descartan movimientos que supongan una alternativa al alicantino y recalcan que el PP es una formación «presidencialista». Por eso estas fuentes señalan que «sería impensable que el presidente de la Generalitat no fuera el presidente del partido y a nadie se le pasa por la mente una bicefalia». Así que en esta ala de los populares no se atisban grandes cambios en los principales cargos cuando llegue la celebración de un congreso al que no se le pone fecha. Las modificaciones, apuntan, se producirán en los miembros del PP que desde el último cónclave de 2021 han pasado a ocupar responsabilidades en el Gobierno autonómico, lo que les dificulta la compatibilidad con la ejecución de las tareas orgánicas.

A diferencia del PSOE, en el que los congresos se van celebrando en cascada, es decir, desde el federal hasta las asambleas locales, en el PP el orden los cónclaves puede variar en función de las circunstancias. Prueba de ello es que Mazón fue proclamado primero presidente provincial, en julio de 2020, un año antes de que tomará las riendas de la formación popular a nivel autonómico. Ahora al frente del territorio alicantino se encuentra el alcalde de Benidorm, y presidente de la Diputación, Toni Pérez, al que no se le vislumbra una alternativa a corto plazo.

Poder alicantino

Uno de los argumentos que se emplean desde el PP para señalar que la provincia no necesita muchos cambios y que goza de buena salud en el aparato autonómico es el poder que se concentra en estos momentos en representantes alicantinos, ya que, al margen del presidente Mazón, uno de los hombres que más responsabilidades aglutina, como secretario general, es el también alcalde de Finestrat, Juanfran Pérez Llorca.

Por último, en lo que afecta al PP a nivel local en la ciudad de Alicante, hasta que se produjo la dana el pasado octubre, en el ambiente flotaba que el presidente y alcalde, Luis Barcala, pudiera tener un posible adversario a través de una persona con mayor afinidad con Mazón. Este escenario se ha diluido, dado el cambio de paradigma que ha supuesto para Mazón la riada.