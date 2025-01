El PSOE de Alicante y una lista única ante el Congreso del PSPV

El PSOE de Alicante no quiere volver a ser la única agrupación socialista relevante de la Comunidad Valenciana que llegue dividida ante la celebración de un congreso del PSPV. Es decir, no desea que se repita la situación que se vivió el año pasado, cuando los socialistas alicantinos presentaron dos listas para votar a los delegados que acudieron en su representación al cónclave extraordinario que se celebró en el mes de marzo para proclamar a Diana Morant como nueva secretaria general, en sustitución de Ximo Puig.

Así que, en esta ocasión, de cara al Congreso que el PSPV celebrará entre el 31 de enero y el 2 febrero, el propósito de la agrupación alicantina es el de confeccionar una lista única que recoja todas las sensibilidades de un partido que lleva años acostumbrado a vivir entre turbulencias. La próxima semana, entre el 20 y el 26 de enero, es el plazo para que se designe a los delegados que representarán a las agrupaciones en el Congreso, que en esta ocasión tendrá lugar en la ciudad de València.

En el propósito de que el PSOE de Alicante presente una lista única también ha contribuido el llamamiento que ha hecho el secretario general de la provincia, y presidente del PSPV, Alejandro Soler. El ilicitano, cuya continuidad al frente del territorio alicantino no está asegurada al 100 %, ante las nuevas responsabilidades que tiene en la Ejecutiva de Ferraz, quiere que la agrupación de mayor tamaño de la provincia llegue unida y no en la misma situación que el año pasado. Soler busca dar sensación de que tiene controlado su terreno y quiere que Alicante no se muestre dividida ante Morant. En la etapa de la también ministra como secretaria general el exalcalde de Elche se ha mostrado en todo momento próximo a ella y no ha tenido ningún encontronazo público, a diferencia de los que sí que ha venido protagonizando el secretario provincial de Valencia, Carlos Fernández Bielsa.

Dos listas

Ahora, por tanto, la agrupación alicantina quiere escapar de la situación con dos listas que vivió el año pasado. El origen de esto se encuentra en la división interna que causa el hecho de que el veterano dirigente Ángel Franco lleve ejerciendo el control desde la sombra desde hace décadas, lo que provocó que la número «dos» de la Ejecutiva local, Eva Montesinos, y la portavoz municipal, Ana Barceló, presentaran una lista alternativa a la oficial para elegir a delegados para el Congreso del PSPV, en lo que buscaban que fuera un «punto de inflexión» en busca de un nuevo liderazgo en contraposición del ejercido por Franco.

De esta forma, hace un año hubo dos listas. Una estaba encabezada por Montesinos y Barceló y la otra la formaban los afines a Franco y los que históricamente han sido sus mayores críticos, el sector que controla Soler y que tiene en María José Adsuar a una de sus caras más visibles. Aquella candidatura estuvo encabezada por el secretario local, Miguel Millana, ahora enfrentado a Franco, y como segunda en la lista contó con Adsuar. Esta situación desembocó finalmente en una votación, en la que todos salieron contentos. Franco y sus socios mantuvieron el control y los críticos exhibieron fuerza, alcanzando el 31 % de los votos y ocho delegados para el Congreso.

En esta ocasión, de cara a la cita en València de dentro de tres semanas, los diferentes sectores de la agrupación alicantina coinciden a la hora de señalar que el propósito es que se confeccione una única candidatura que represente «realmente» a las distintas sensibilidades. El punto de interés ahora se situará en la confección de esa lista, que permitirá calibrar la fuerza actual de las diferentes corrientes.

Presentación de la ponencia política este viernes en Alicante La Sede Ciudad de la Universidad de Alicante (UA) es el escenario elegido para que este viernes, a partir de las 19 horas, la secretaria general del PSPV-PSOE, y ministra en el Gobierno de Pedro Sánchez, Diana Morant, presente en territorio alicantino el contenido de la ponencia política del 15 Congreso Nacional del PSPV, que se celebrará en Valencia entre el 31 de enero y el 2 de febrero. En un cónclave en el que no se presentan alternativas para ocupar la Secretaría General, y que por lo tanto se espera que sea más ideológico que de nombres, la ponencia, que está a la espera de las enmiendas, debe ser el documento en torno al que pivote el fin de semana. Morant tendrá, de esta manera, al menos dos actos el viernes en Alicante. Por la mañana está prevista su presencia en la toma de posesión como rectora de la UA de Amparo Navarro. Por la tarde se verá las caras con sus compañeros socialistas para dar cuenta de la ponencia. El PSPV ha ultimado el documento, coordinado por el secretario de Formación del partido y exsecretario autonómico de Educación, MIguel Soler, con las aportaciones que han realizado exaltos cargos del Botànic. La ponencia que presentará Morant el viernes en Alicante busca poner en valor la acción de los gobiernos impulsados por el PSPV, con el acento en los avances en materia social y el crecimiento sostenible, y da un peso muy importante a la situación que se ha vivido en la Comunidad Valenciana tras la dana del pasado 29 de octubre.

