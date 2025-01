Rovira abandonó Valencia el día de la dana a las 13.30 horas para regresar a Alicante

El examen sobre la actuación que llevaron a cabo los miembros del Consell en el día de la dana de Valencia, el pasado 29 de octubre, y que lleva persiguiendo desde entonces al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, salta ahora al conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, el alicantino José Antonio Rovira. Compromís ha exhibido un documento sobre el uso de su coche oficial que muestra que el chófer le dejó en San Vicente del Raspeig a las 15.30 horas de esa jornada. Es decir, que el conseller salió de Valencia a las 13.30 horas. El diputado alicantino de Compromís Gerard Fullana ha sido el encargado de mostrar el documento y de preguntar a Rovira a qué hora se fue de la provincia de Valencia aquel día, al tiempo que le ha reprochado que dejara “abandonados a los colegios e institutos” y que su chófer tuviera que regresar por la pista de Silla en lo peor de la dana. El representante del Consell de Mazón no ha querido entrar al fondo del asunto y ha dedicado su tiempo en la tribuna a defender la gestión de su departamento, poniendo como ejemplo de ello el acuerdo anunciado esta semana para las prácticas de los alumnos de Medicina de la UA y la UMH.

Denuncia de Compromís

La denuncia de Compromís se sustenta en el hecho de que mientras Rovira ponía rumbo a Alicante la mayoría de los colegios de la provincia de Valencia seguían abiertos. El propio conseller ha reconocido tímidamente, en la segunda de las dos intervenciones que ha realizado para abordar este asunto, que en aquella tarde del 29 de octubre “tenía cosas en Alicante”, al tiempo que ha intentando justificar su actuación amparándose en que “la Aemet estaba diciendo que la tormenta se iba para Cuenca”. Desde la coalición valencianista le han espetado que en el momento en el que regresaba a su casa, las 13.30 horas, ya se estaban inundando municipios como Chiva. Otro de los argumentos empleados por Compromís para poner en evidencia la decisión de Rovira es que la Universitat de València había tomado con antelación la decisión de cerrar sus instalaciones y que había avisado de ello a toda su comunidad, formada por estudiantes, profesores y demás personal. Colegios, tanto de la provincia de Alicante como la de Valencia, también adoptaron esta misma medida de prevención.

El documento mostrado por Compromís en las Cortes / INFORMACIÓN

El documento exhibido por Fullana en la tribuna de las Cortes, y al que ha tenido acceso este diario, es el parte interno sobre el uso que se le dio al vehículo oficial en la jornada del 29 de octubre. En cuanto a la agenda de Rovira de aquel día sólo aparecía la reunión del pleno del Consell, que se celebró en el Palau de la Generalitat, comenzando a las 9.30 horas y finalizando a las 10.30 horas. El conseller firmó que fue recogido por el coche oficial a las 8.30 horas, lo que da a entender que hizo uso de él para desplazarse a la reunión del pleno del Consell. En cuanto a la hora en la que dejó de emplear el vehículo figura las 15.30 horas, cuando llegó a San Vicente.

“Según se refleja en el documento, dio ordenes de que le llevaran a su casa antes de comer. Con alerta roja y cuando se estaba inundando Chiva”, ha comenzado Fullana su primera intervención en las Cortes. El diputado de Compromís también ha lamentado que Rovira no pida disculpas por su comportamiento en el anterior pleno, cuando unos gestos suyos obligaron a suspender la sesión para calmar el ambiente entre los parlamentarios. “Si el modelo es el de Mazón no me extraña que usted se comporte así, podrían haber salvado vidas”, ha añadido Fullana antes de lamentar que ninguna de las más de 60.000 personas que forman la comunidad de la Universitat de València se pusiera en contacto con Rovira para alertar de la gravedad de la situación.

Respuesta del conseller

El conseller ha iniciado su respuesta agarrándose a este último comentario, el de la Universitat de València, aludiendo a la “autonomía” de las instituciones académicas para no emitir ninguna comunicación a la conselleria sobre su decisión de suspender las clases en la jornada del 29 de octubre. “Usted ha contado que yo esa tarde tenía que hacer cosas en Alicante”, ha continuado diciendo Rovira en referencia a Fullana. El representante del Consell ha seguido defendiendo su gestión señalando los “comités de seguimiento de la dana” que se pusieron en marcha con los rectores de Valencia y Castellón o las ayudas que se han ido dando posteriormente a los universitarios. Todo ello antes de poner sobre la mesa el acuerdo alcanzado con la UA y la UMH para las prácticas de los estudiantes de Medicina. En este contexto cabe recordar que Rovira vino defendiendo el allanamiento del Consell ante el procedimiento legal que inició la UMH frente a la implantación del grado de Medicina en la UA porque el Botànic no había dado garantías de las prácticas.

El hecho de que ahora se critique a Rovira por abandonar Valencia la jornada de la dana a las 13.30 horas se suma al cuestionamiento que se ha venido realizando contra la gestión de otros miembros del Consell, empezando por el presidente, Mazón, y su retraso a la hora de llegar a la reunión del Cecopi. “Todos sabemos cómo salió de El Ventorro”, ha dicho este viernes Fullana en las Cortes. Aquel día también se ausentó de Valencia el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. Este asunto ha provocado la mayor parte de las críticas que ha recibido Rovira en las Cortes este jueves, en una sesión en la que igualmente ha sido fuertemente reprochado por su gestión en el área de Cultura, especialmente por el PSPV-PSOE.