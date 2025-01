«No nos arrepentimos del Botànic pero defendemos un proyecto propio»

Pregunta: ¿Qué resalta sobre la ponencia política que ha coordinado?

Respuesta: Lo que destaco está relacionado con el momento en el que se produce. Hay que tener en cuenta que no es un programa electoral, eso ya tocará en 2027 o cuando sea. Realizamos nuestro Congreso extraordinario en marzo pero faltaba definir las líneas políticas de actuación. La ponencia llega tras un año y medio en la oposición, después de ocho de gobierno. Llega en un escenario relevante porque uno de los problemas es el de la falta de credibilidad ante los ciudadanos. Así que es buen momento para comparar qué se hizo en los ocho años de gobierno con Puig y que sé hace ahora.

P: Un hecho clave en este momento es el de la dana y en su texto se alude mucho a ello...

R: Nosotros distinguimos entre la catástrofe en sí, la gestión de ella y la posdana. Hay medidas urgentes que se tendrían que haber aplicado ya y otras que son a medio y largo plazo. Abordamos debates como los del cambio climático o el de la construcción en zonas inundables. Pero hay más campos en los que ha afectado la dana, como en el de la educación, mi tema favorito. Con la pandemia ya tuvimos una situación que nos llevó a perder clases y ahora otra vez. Tendríamos que estar preparados para tener alternativas online desde el primer momento y no tener que improvisar.

P: ¿Qué medidas defienden ante situaciones como la de la dana?

R: Se ha demostrado que los protocolos establecidos eran correctos, como lo era la UVE que desmontó Mazón al llegar. Pero nos reafirmamos en la necesidad de un mando único. Remarcamos que ha habido ejemplos de actuación en la dana de la Vega Baja, aunque los efectos no fueran iguales. Se vio que la prevención era vital y por eso el Cecopi se reunió con antelación. En los territorios tenemos que ir a planteamientos supramunicipales, los municipios no pueden actuar cada uno a su manera, sin contar con las comarcas y las mancomunidades.

«La política no puede avanzar hacia un modelo en el que sólo tengan servicios los que los puedan pagar»

P: La ponencia también llega en un momento en el que la población muestra desasosiego hacia la clase política de nuestro país...

R: Es una situación que está ahí, una realidad. También hay que tener presente que el eslogan de que sólo el pueblo salva al pueblo se olvida de los militares y los bomberos. Se le ha dado más visibilidad a los voluntarios, es fundamental que haya un reflejo de solidaridad. Pero hay que explicarle a la población la necesidad de reforzar los servicios públicos con más medios. Eso no es gratis, se consigue con más ingresos. Lo estamos viendo con el incendio de Los Ángeles y los bomberos privados. ¿Queremos ir hacia un modelo en el que paga el que puede?

P: ¿Qué propuestas concretas plantean ante este estado ciudadano?

R: Aunque recibamos hostias hay que dar la cara siempre. Hay alcaldes y alcaldesas pasándolo muy mal en sus municipios, llevándose bofetadas injustificadas. La gente está jodida, con familiares muertos y casas destrozadas, y el discurso en contra de la política tiene un buen caldo de cultivo. Así que toca dar más la cara, explicar mejor las cosas y participar más. Lo estamos viendo en todo el planeta, con casos como los de Trump o Milei.

P: ¿En la ponencia hay espacio para la crítica al Botànic y los motivos que llevaron a perder la Generalitat?

R: Hay un debate permanente. El PSPV tiene un proyecto autónomo y propio, que pretende recuperar la Generalitat en 2027. No echamos la culpa a otros de que no siguiera el gobierno progresista, simplemente no fue suficiente para una tercera parte del Botànic. La situación global de España influyó mucho en el resultado. No es un tema de coaliciones, si no de las políticas que se quieren desarrollar. No nos arrepentimos de los dos gobiernos de coalición del Botànic y al tiempo defendamos un proyecto propio.

P: Mazón aparece hasta 25 veces a lo largo de la ponencia del PSPV...

R: Es que no hay una crítica puntual, afecta a todos los sectores. Hay otras prioridades, otra forma de gobernar, de llevar la gestión en el día a día. En educación, por ejemplo, no sólo es la libertad educativa. Nombró a un conseller que dijo que había centros que no sabían qué hacer con tanto profesorado. En sanidad tenemos todos el gran reto de las listas de espera y no está resuelto. Mazón las ha escondido, las publica semestralmente. El proceso de reversión lo ha parado, no formalmente pero en la práctica sí. Prefieren la sanidad privada.

P: ¿A qué otros sectores extienden la crítica contra la gestión de Mazón?

R: En urbanismo, con la excusa del exceso de burocracia, que es verdad y que hay que resolver, se lanza la simplificación administrativa, que tiene de todo menos de simplificación. Es una ley para volver a construir donde se quiera. En el tema de la industria se han intentado apropiar de proyectos del último año de gobierno del Botànic, como el de Volkswagen en Sagunt. Las grandes empresas no están viniendo más. Y con la financiación coincidimos en que estamos infrafinanciados pero habrá que decir para qué se quiere.

P: También abordan otros debates, como los del modelo federal o la plurinacionalidad del Estado...

R: Pensamos que hay que seguir avanzando hacia el modelo federal. Ligándolo con la financiación, no se trata de repartir de manera distinta el pastel, si no de que el pastel es único. Hay aspectos que tienen que ser asumidos en cogobernanza y en colaboración. Hay que asumir de manera colectiva determinadas cuestiones para que España avance como Estado y al tiempo la toma de decisiones sea compartida. Este debate no entra en contradicción con otras prioridades.

P: Señalaba al principio que la ponencia no es un programa electoral, ¿es un proyecto ideológico?

R: Hay partes en las que no se pueda evitar que se parezca a un programa electoral. En el esquema general no aparecen propuestas concretas, aunque algunas lo sean más que otras. Se apuntan líneas de trabajo y leyes integrales que ya se concretarán en el programa electoral. Un ejemplo de ello es la propuesta de incrementar las becas de locomoción y ayudas para las residencias en la Formación Profesional. Supone la concreción de una vía más general, que es la de fortalecer los estudios de FP.

P: Si no hay adelanto electoral las elecciones autonómicas serán en 2027. Ante el complejo panorama, ¿están listos para un adelanto?

R: Como ya ha dicho la secretaria general [Diana Morant], si se convocan elecciones mañana estamos preparados para ello. Es la obligación de cualquier partido que pretenda gobernar, presentarse como alternativa. La situación actual requiere que estemos un poco más preparados si cabe porque todo puede pasar en el contexto actual.

