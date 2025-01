El Consell, tras la marcha del Sabadell: "La prioridad es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de la entidad en nuestro territorio"

La sorpresiva decisión del Banco Sabadell de devolver su sede a Cataluña en plena opa del BBVA, tras trasladarla a la ciudad de Alicante en 2017 con el referéndum independentista, ha tenido la rápida reacción de la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento de Alicante y también del principal partido de la oposición, el PSPV.

El primero en tomar la palabra ha sido el Consell de Mazón. A través de un comunicado enviado por la Conselleria de Hacienda, han señalado que el presidente de la Generalitat ha conversado esta tarde tanto con el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, como con su consejero delegado, César González Bueno, quienes le han informado de la decisión de la entidad de trasladar su sede social a Cataluña. "El Consell no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere", señala el comunicado de Hacienda, que añade: "Los directivos de la entidad le han trasladado al jefe del Consell que su compromiso con la Comunitat Valenciana y su tejido económico se mantiene intacto, con independencia de dónde establezca su domicilio social".

Por otro lado, desde el gobierno de Mazón subrayan que la "prioridad absoluta para el Consell es garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera en nuestro territorio, así como el flujo del crédito a consumidores, pymes e industrias y así se le ha requerido a los representantes de Banco Sabadell". Además, apuntan que "los directivos de la entidad han garantizado que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunitat en absoluto están afectados por esta decisión".

Además, el Consell del PP insiste, pese a la marcha del Sabadell de Alicante para su regreso a Cataluña ocho años después, que "la Comunitat Valenciana sigue siendo un territorio atractivo para el establecimiento de inversiones que generen riqueza y empleo como demuestra el hecho de que con el actual Consell se hayan consolidado en la Comunitat Valenciana proyectos estratégicos que suponen 7.000 millones de euros de inversión y 9.000 puestos de trabajo".

El gobierno encabezado por Mazón, según subraya, "continuará trabajando y adoptando medidas que favorezcan el establecimiento de nuevos proyectos industriales mediante palancas como una política fiscal atractiva, la estabilidad institucional y la seguridad jurídica".

"No entendemos los motivos, estoy profundamente defraudado"

Más beligerante se ha mostrado el alcalde de Alicante, Luis Barcala, tras conocer la intención de dejar la ciudad ocho años después. "No entendemos los motivos, no estamos conformes y no compartimos la decisión del Banco Sabadell de abandonar su sede en Alicante. La entidad vive un momento muy delicado y de sobra conoce la sensibilidad e identificación de los alicantinos con la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo, que fue absorbida por el Sabadell. Llevarse la sede a Cataluña no lo entiende ningún alicantino", ha señalado el regidor alicantino, quien ha admitido que se siente "profundamente defraudado por esta decisión".

Según Barcala, "el Sabadell encontró en Alicante el apoyo y la ayuda que le ha permitido prosperar, incluso el respaldo para oponerse a la opa planteada por el BBVA, pero parece que eso no ha tenido valor alguno". "Creo que el Sabadell debe meditar y explicar esta decisión imposible de entender en Alicante", ha añadido el alcalde de Alicante, quien asegura que ya de por sí "la opa era mala para Alicante, sus intereses, la red de oficinas y la plantilla".

Eso sí, Barcala no se ha quedado ahí en una primera reacción más que crítica contra la entidad financiera: "Si a ello añadimos ahora, que el Sabadell abandona la ciudad, como su sede social y emblemática, pese al apoyo incondicional que los alicantinos le hemos dado, alguien del banco va a tener que explicar muy bien a los intereses de quién responde este movimiento".

"No es una buena noticia para la provincia"

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha sido también crítico, a su manera, con la decisión del Sabadell. "No es una buena noticia para la provincia. Desde la Diputación respetamos la decisión de trasladar la sede a Cataluña, la adoptan en el ejercicio de su libertad", ha apuntado Pérez, quien ha agregado: "Sí que exigimos que haya un ejercicio de responsabilidad cuidadoso, de buen trato para la provincia y nuestro tejido económico y social. Esto no tiene que ver con dónde esté la sede. Nosotros defendemos nuestro territorio y queremos que se garantice el empleo y la atención de una entidad bancaria".

El dirigente popular ha reclamado a la entidad financiera que "garantice los puestos de trabajo y las oficinas en Alicante", al igual que han hecho previamente desde el Consell de Mazón. "Hemos aportado como provincia un gran patrimonio al Sabadell. Somos reivindicativos para que el cambio de sede no suponga una merma en los servicios, los recursos, las condiciones y las garantías laborales", ha finalizado en una primera valoración de una noticia conocida la noche de este martes.

"La Comunitat de Mazón ya no es ejemplo"

Por su parte, el síndic del PSPV en las Cortes, José Muñoz, ha señalado que la llegada de la sede del Sabadell a Alicante en 2017 se produjo "por la estabilidad política y la confianza que generaba la Comunitat Valenciana con el gobierno de Ximo Puig". Y, en la misma línea, ha defendido los motivos para el regreso de la entidad a Cataluña, una decisión que se prevé aprobar este miércoles: "Y más allá de que Cataluña ha recuperado la estabilidad gracias al Govern de Salvador Illa y el PSC, lo cierto es que la Comunitat Valenciana de Mazón ya no es ni ejemplo de estabilidad ni mucho menos de confianza".

Desde el grupo parlamentario socialista confían en que pese al presumible regreso a Cataluña, "el Sabadell, que acoge en su seno la historia de la Caja del Mediterráneo, una caja de ahorros que, como paso con Bancaja sucumbió por la gestión que el PP hizo en ellas, mantenga los lazos que se han ido tejido estos años con Alicante".