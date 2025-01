El PSPV necesitará a PP o Vox para sustituir a Bravo en las Corts

La dimisión de Gabriela Bravo como diputada y, por tanto, como vicepresidenta segunda de las Corts adentra al PSPV en una situación compleja dentro del parlamento valenciano. Su marcha como diputada se cubrirá automáticamente con el siguiente puesto en la lista (corresponde a Romina del Rey). Ese no es el problema. Más complicada es la tarea de llevar a cabo el relevo en su puesto de la Mesa de la cámara.

Además de ser el principal cargo institucional de los socialistas valencianos dentro de la estructura autonómica tras la derrota de las elecciones de mayo de 2023, Bravo era la representante de la formación en la Mesa, órgano de dirección y organización de la cámara por donde pasan todas las iniciativas de las Corts. Ese cargo no corresponde directamente a una formación sino que se elige en la primera sesión de la legislatura por lo que ahora se ha de volver a votar.

La elección del cargo es nominal y en urna. El nombre que más veces se repite de la votación de sus señorías es el designado, lo que obliga al PSPV a necesitar del apoyo de PP o Vox además del de Compromís para que no haya una propuesta alternativa que sume la mayoría que podría llegar con los votos de populares y voxistas.

En junio de 2023, la exconsellera de Justicia fue elegida vicepresidenta segunda de la cámara a propuesta del PSPV y solo con la treintena de votos de los socialistas. Ocurrió así porque se votaba a la vez los puestos de los dos vicepresidentes, el primero y el segundo. Así, los votos de PP y Vox se concentraron en el primer vicepresidente, para el que fue elegido Alfredo Castelló como el más votado mientras que Bravo fue el segundo más repetido.

Bravo habla con Toni Gaspar en un pleno de las Corts. / José Cuéllar/Corts

Esta división no ocurrirá de nuevo ya que solo se votará el puesto que queda libre, el que hasta ahora ocupaba Bravo. He ahí la clave y la amenaza para los socialistas valencianos que ya saben lo que es perder un cargo de la Mesa que creían suyo. Ocurrió en aquella misma sesión de junio de 2023 cuando los socialistas propusieron a la exconsellera de Universidades, Josefina Bueno, pero el puesto de secretaria segunda de las Corts fue para Maria Josep Amigó, de Compromís, después de que el PP le cediera una parte de sus diputados.

Ser mujer

Aquella advertencia tiene hoy si cabe más enjundia ya que Bravo era la única representante del PSPV en la Mesa de las Corts, la sala de máquinas del parlamento. Y aunque en ella la mayoría de PP y Vox esté asegurada, y por tanto son estos dos partidos los que marcan las principales decisiones, es clave tener ojos y oídos ante toda la documentación que pasa por sus manos.

Para mantener esta representación los socialistas deberán contar con un pacto con el PP. O en su defecto, todavía más difícil, con Vox, además de con Compromís. No obstante, las relaciones en estos momentos entre el PSPV y los 'populares' están prácticamente rotas. Los socialistas alegarán el motivo por el que el PP apoyó a la candidata de Compromís a la Mesa: que todos los partidos tuvieran representación en este órgano. Falta ver, no obstante, si esa idea se mantiene en un momento de máxima tensión o si pide algo a cambio, como la renovación de los entes estatutarios.

Lo que está claro es que el cargo lo deberá ocupar una mujer debido a la paridad con la que se organiza este órgano parlamentario. He ahí donde comienzan la lista de candidatables socialistas como María José Salvador, actual síndica adjunta y que ya ocupó un puesto en la Mesa, o Rosa Peris, presidenta del grupo y de perfil similar al de Bravo. La propuesta, no obstante, deberá recibir el visto bueno (o como mínimo la no presentación de una alternativa) del resto de grupos.

Suscríbete para seguir leyendo