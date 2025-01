Eva Ortiz (PP) intenta desmarcarse del abogado de Manos Limpias que tiene a sueldo: “Es su vida privada”

La senadora de Orihuela del PP Eva Ortiz reconoce que tiene como asesor en el Senado al abogado de Manos Limpias en la causa abierta contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta filtración de datos de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que intenta marcar distancias con él. A preguntas de este diario sobre este asunto, la política oriolana ha respondido que Víctor Soriano “tiene compatibilidad para ser asesor”, antes de añadir: “Su vida privada y clientes de su despacho nada tienen que ver conmigo ni con el Senado”. Estas declaraciones se producen después de que el PP haya denunciado que el PP “tiene a sueldo” en la Cámara Alta al abogado, que representa al sindicato Manos Limpias en la causa abierta contra el fiscal general.

Nombramiento aprobado

En enero del año pasado, la Mesa del Senado aprobó el nombramiento de Soriano como personal eventual de la Cámara Alta adscrito a la secretaria primera y senadora popular, Eva Ortiz, según ha adelantado 'eldiario.es'. Es habitual que los partidos políticos incluyan a algunos de sus empleados o colaboradores como personal eventual de sus grupos parlamentarios en las Cortes, ya que así el salario corre a cargo del propio grupo parlamentario. En un comunicado, el PSOE ha criticado al PP su "conexión" con Manos Limpias, una "organización ultra", reprochando además que tenga "a sueldo" del Senado al abogado Soriano. "El PP de Alberto Núñez Feijóo ya no puede esconderse más. Su deriva ultra ya no es solo política: se extiende a las personas que cobran sueldos públicos por designación del partido", subraya la formación socialista.

En este sentido, los socialistas echan en cara al PP que tenga en "nómina" a un "pseudosindicato ultra" y pone el foco en el líder de la oposición. "¿Es el PP el que impulsa a estas organizaciones a poner demandas basadas en recortes de prensa? ¿La orden proviene del propio Feijóo?", ha cuestionado. Al respecto, el portavoz del PSOE en el Senado, Juan Espadas, ha exigido este miércoles al PP el "cese fulminante" de Soriano porque se da un "claro conflicto de interés". Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, también ha valorado la noticia. "Ahora queda todo claro", ha afirmado el socialista, destacando que el PP "se enfada" cuando el Gobierno y el PSOE hablan de "máquina del fango".

Contratación exclusiva

El PP defiende que Soriano no habría cometido ninguna irregularidad por ser al mismo tiempo abogado de Manos Limpias en la causa contra el fiscal general del Estado ni tampoco está contratado por el grupo parlamentario, sino exclusivamente por la oriolana Ortiz. Desde el PP del Senado han señalado que la política de la Vaga Baja eligió a Soriano como asesor dentro de su cupo de personal eventual como miembro de la Mesa hace más de un año, cuando, han recalcado, no había aún ningún proceso abierto contra Álvaro García Ortiz por una presunta revelación de secretos. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, también ha desvinculado del PP al abogado Soriano. Según ha recalcado, "no es un asesor del PP" sino asistente de la senadora del partido. "Sobre ese abogado lo que tenemos que decir es que no es un asesor del PP, no es un asesor del grupo parlamentario, es un asistente de un miembro de la Mesa. Y por lo tanto, es a ellos a quien les corresponde dar las explicaciones oportunas", ha declarado Tellado en los pasillos del Congreso.