«Lo importante no es estar en la Ejecutiva del PSPV, es aportar ideas y proyectos»

Pregunta: ¿Va a continuar en la Ejecutiva del PSPV tras el futuro congreso?

Respuesta: No lo sé, estoy a disposición de Diana [Morant] y de la dirección del partido. Siempre lo he estado a lo largo de la historia. El objetivo no es si yo estoy o no, es hacer un gran proyecto integrado para ofrecérselo a la ciudadanía y que esta nos ponga al frente de la Generalitat para dar respuesta a los graves problemas que tenemos en este momento en la Comunidad, en España y en el mundo.

P: ¿Han tratado ya su continuidad?

R: El partido lleva un año con cohesión, colaboración e integración. Lo que funciona no se tiene que cambiar, se puede mejorar. Eso es una decisión de la líder Diana Morant, que será la próxima presidenta de la Generalitat. Está demostrando capacidad de propuestas, proyectos e ideas. No se preocupa mucho de las familias y sí de la sociedad. Ha montado un partido integrado y un proyecto atractivo que impulsa los parámetros de la Comunidad y beneficia a los ciudadanos.

«El problema de Alicante no soy yo, son Mazón y Barcala, que no da la talla para dirigir la ciudad»

P: Cuando Diana Morant viene a Alicante se le pregunta por usted, ¿cree que le incomoda la situación?

R: [Risas] El problema de Alicante no soy yo, son Carlos Mazón y Barcala, que no da la talla para dirigir la ciudad. Mazón está noqueado, como dice Feijóo. A Diana cuando le preguntan contesta, pero ya ha dicho que el problema de Alicante no es Ángel Franco.

P: ¿A usted tampoco le molesta esta situación?

R: No. La responsable del partido ha buscado un bloque integrador, bien consolidado, como antesala de las elecciones. Que le pregunten por los afiliados es normal.

P: La semana pasada Morant se deshizo en elogios hacia usted, dijo que es un referente orgánico…

R: Soy un militante que lleva muchísimos años, casi cincuenta, y he resistido todas las crisis. Mi objetivo han sido los problemas de los ciudadanos y buscar respuestas para ellos. Tengo experiencia, bagaje y propuestas. Estoy a disposición de Diana, estaré o no si quiere. Lo importante no es estar, en transformar, tener ideas y proyectos, un partido con simbiosis con la sociedad.

«El Congreso del PSPV debe servir para hablar de problemas que afectan a los ciudadanos»

P: ¿Qué espera de la celebración del Congreso del PSPV en València?

R: Este congreso, como el de Sevilla, tiene que servir para debatir los problemas que afectan a los ciudadanos: empleo, seguridad, bienestar, garantías de futuro, convivencia… Ya lo han hecho Ximo Puig, Joan Lerma, Zapatero, Felipe González… En todos los sitios que gobernamos hay un impulso de futuro. Con el PP retrocedemos, se mira más al pasado que al futuro.

El socialista Ángel Franco, en las instalaciones de INFORMACIÓN, antes de realizar la entrevista / Pilar Cortés

P: Hablemos de la agrupación de la ciudad de Alicante…

R: Es la más potente de la Comunidad Valenciana y el mejor instrumento que tienen los ciudadanos para dar un vuelco a la ciudad, ganar las elecciones y dar respuesta a los problemas grandes y pequeños.

P: ¿Por qué ha roto su relación con el secretario local, Miguel Millana?

R: No sé lo que dice Millana...

P: ¿No leyó su carta?

R: No le sigo. Me preocupa lo que yo pienso de Miguel Millana. Es un activo del partido, un hombre que ha trabajado en su vida para mejorar la economía social y un puntal de futuro. Tiene que formar parte del partido y de su futuro.

P: ¿Es un puntal de futuro?

R: Sí.

P: ¿Y por qué se ha se ha roto su relación con Millana?

R: No sé cuáles son las razones, él las explicará. Para mí todos los afiliados son un activo fundamental para cambiar el funcionamiento de la ciudad y la Comunidad. No sobra nadie, nos falta mucha gente. Abogo por un proyecto claro, con un liderazgo potente e integrado, que dé batalla para impulsar Alicante.

P: ¿Por qué quiere que Francisco Fenollar sea el secretario local y candidato a la Alcaldía de Alicante?

R: Yo no quiero nada. Sólo que el candidato o candidata tenga un liderazgo potente y que sea un punto de referencia para impulsar y desarrollar el futuro de Alicante.

«Alicante tiene todo para ser un icono del Mediterráneo pero necesita un liderazgo para su futuro»

P: ¿Fenollar reúne esas condiciones de liderazgo?

R: El PSOE es un partido democrático y cuando llegue el momento, los que aman la ciudad y quieren construir un icono del Mediterráneo, se lo pensarán. Es un envite potente, es liderar el futuro de una ciudad que puede convertirse en un espejo de lo que desean otras ciudades de España. Tenemos la sede de la EUIPO, que nos sitúa en el mundo. El Palacio de Congresos tiene que ser trascendente para la actividad económica. Había un proyecto en Sangueta y Camps dijo que se empezaría el 8 de octubre de 2008. Ahora Barcala dice que no vale y que hay que montar otro. No genera expectativas, sino depresión.

«En el PSPV no se decide a punta de pistola. Deciden los afiliados a través del contacto y el diálogo»

P: Le estaba preguntando por Fenollar…

R: Ah no, no. Que se presente el que quiera. Hay un ramillete de líderes políticos que pueden ser una gran alternativa para la ciudad. Que discutan entre ellos para ver cuál es el mejor proyecto para encabezar. En este partido no se decide a punta de pistola, deciden los afiliados. Hay que tener mucho encuentro, contacto y diálogo.

«Necesitamos un partido que sea solvente y estable. No tengo otros intereses personales u ocultos»

P: Eva Montesinos, Ana Barceló, María José Adsuar y Rafael Fonseca abogan por un futuro sin usted…

R: No sé lo que piensan, yo les quiero a todos en un gran proyecto para ganar la Alcaldía. Tenemos unos cuantos líderes que lo harían mejor que Barcala. Yo les veo con estos ojos, sin ningún problema, les quiero a todos. Necesitamos un partido solvente, integrado, estable y con liderazgo fuerte. Estoy para que eso se produzca, no tengo otro interés personal ni oculto. Hay que generar un proyecto que la gente lo vea como propio. Todos queremos que nuestra casa sea ejemplar, admirada por los vecinos. Tenemos que convertir la ciudad en lo queremos para nuestra casa, que cuando vengan los de fuera digan que es una maravilla y se queden a vivir.

El histórico dirigente realiza un gesto con las manos durante la conversación con este diario / Pilar Cortés

«Barceló hace un papel, un tránsito. Cuando lleguen las elecciones se decidirá entre todos»

P: ¿Cómo es su relación actual con el grupo municipal y Barceló?

R: Tengo un extraordinario respeto por el grupo municipal, saben que estoy a su disposición. No he tenido encontronazos con ellos en cuanto a propuestas o proyectos para la ciudad. Han sido elegidos por los ciudadanos y son los que tienen que impulsar el futuro de Alicante. [Barceló] es una compañera que hace un papel, un tránsito. Fue propuesta por Ximo Puig, consideramos que había trabajado mucho en la pandemia, que podía incorporar a más gente, y tomamos la decisión de que viniera. Estoy contento de que este tránsito se ha producido y cuando lleguen las elecciones dirá si quiere estar o no. Los afiliados también dirán si la respaldan o si es otro, porque al final mandan ellos.

«Soler fue generoso con Morant y como consecuencia de eso ahora es el ‘ocho’ del PSOE en España»

P: Alejandro Soler, con nuevas responsabilidades en Ferraz, ¿continuará como secretario provincial?

R: Alejandro ha dado un salto cualitativo, es el número «ocho» del PSOE y está acompañado por la número «cuatro» [Pilar Bernabé]. Alejandro tiene una gran faena, es el responsable de los municipios y el pilar sobre el que se sostiene el proyecto socialista en España. Demostró con Diana que es un hombre capaz de anteponer los intereses generales a los suyos. Podría haber sido candidato a la Secretaría General y llegó a la conclusión de que tenía que dar un paso atrás para cohesionar el partido. Como consecuencia de su generosidad es el número «ocho» de España. Debe reflexionar cuál es el papel que tiene en la provincia y la Comunidad. Estoy convencido de que acertará.

P: A Diana Morant se le acusa de ejercer a tiempo completo como portavoz de Pedro Sánchez en la Comunidad Valenciana, ¿lo comparte?

R: Hay un hecho para hablar de esto, la Facultad de Medicina de la Universidad de Alicante. El posicionamiento de Mazón fue abandonar los estudios, el de Barcala no defenderlos y el de la ministra el de defender la autonomía universitaria y potenciar la institución. Hoy tenemos, frente al torpedeo de Mazón y la incomparecencia de Barcala, una UA con Medicina y con prácticas en los hospitales públicos. Mazón no puede venir a la UA y que la gente se ría de él. Ante un problema, Morant ha buscado la respuesta y se ha comprometido. Al haber sido alcaldesa conoce desde los problemas menudos hasta los planteamientos para convertir a Gandia en una de las grandes ciudades del Mediterráneo. Tenemos este ejemplo y también la dana, en la que Morant ha jugado un papel central frente a la incompetencia de Mazón. Feijóo es el que dice que está noqueado. En una empresa privada le habrían echado y en una pública debería dimitir y dejar paso a otro que sea capaz de resolver lo que él es incapaz. Es un frívolo.

P: ¿No comparte entonces que Morant ejerza como portavoz de Sánchez?

R: Me da risa. El Gobierno está ayudando a la Comunidad y aquí lo único que se dice es que Sánchez es malo. También lo podemos comparar cuando Puig se enfrentó a la dana de la Vega Baja. Apenas hubo muertos y se cumplieron objetivos estratégicos para actuar bien en la comarca.

P: ¿Cómo valora el trabajo que ha venido haciendo Pilar Bernabé ante la dana de Valencia?

R: Se ha convertido en el referente de España de cómo actuar bien ante una emergencia. Ha sido un instrumento al servicio de la superación de los problemas de la dana. En Castilla-La Mancha se gestionó bien, al igual que en Andalucía. Salvaron a la gente mientras el noqueado estaba comiendo. Demostró su incompetencia y su frivolidad para gestionar. Bernabé ha exhibido que es una mujer comprometida y atenta, que pone a disposición de los problemas todos los aparatos del Estado.

P: ¿Podría ser la candidata a la Generalitat?

R: [Risas] Bernabé y Morant se complementan. Una es ministra y la otra la representante del Gobierno en la Comunidad, trabajan de forma integrada. Se han dado 16.000 millones de euros por la dana. La gestión de Bernabé y Morant ha conseguido que ya hayan llegado 1.500 millones a la gente, están trabajando de forma incansable. No es serio que Mazón diga que se da más a Gaza que a Valencia, no se puede ser tan frívolo. Incorporan el odio a la agenda de trabajo, dicen mentiras y bulos.

P: ¿No hay dudas de que la candidata será Morant?

R: Es la secretaria general del partido, respaldada por los afiliados. Será la próxima presidenta de la Generalitat, sin duda. Y Bernabé sería la mejor candidata para la ciudad de València, pero hay no decido, propongo ni respaldo.

P: ¿Y cree que Mazón resistirá hasta el año 2027 o se producirá un adelanto electoral?

R: La sociedad valenciana no se merece un dirigente noqueado. Los problemas de la sociedad dependen de la gestión. No tengo inquina hacia Mazón, pero es un frívolo. Ha demostrado su incapacidad para gestionar un tema tan dramático como este. Haría un gran servicio a la Comunidad y la provincia dimitiendo. El problema de esta provincia no es Ángel Franco, es Mazón. Los ciudadanos eligen a los dirigentes para que gestionen los problemas de la gente, no para estar noqueado. No nos oponemos a que haya un relevo natural en el PP hasta que se vuelva a votar.

