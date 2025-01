Compromís denuncia a la Conselleria de Educación por prevaricación y desobediencia

El portavoz de Educación de Compromís en Las Cortes, Gerard Fullana, ha presentado este jueves una denuncia a la Fiscalía por el incumplimiento de la Conselleria de Educación de la sentencia firme del TSJ sobre los acuerdos de aumento de plantillas de profesorado firmados por el Botànic con los sindicatos.

Al respecto, Fullana ha manifestado: “Han pasado demasiados meses sin que los máximos responsables de la conselleria hayan movido ni un dedo para ejecutar la sentencia del TSJ, dotar de 1.898 docentes las aulas valencianas para este curso. Esta semana tampoco se han convocado las plazas en las adjudicaciones y el conseller Rovira se está comportando como un prófugo de la justicia. Hoy continúa con su ilegalidad reincidente, por lo tanto, es hora de actuar”.

“Y es que el gobierno de Mazón se cree por encima del bien y del mal y no solo ataca en la educación pública, sino que es capaz de cometer ilegalidades para recortar profesorado”, ha añadido Fullana.

Consecuencias

La denuncia de la coalición valencianista apela a indicios de que los máximos responsables de la conselleria están cometiendo prevaricación administrativa y desobediencia judicial. Es por eso que pide que se abran diligencias de investigación al respeto por parte del Ministerio Fiscal.

Compromís remarca en su denuncia que el incumplimiento de la resolución del tribunal durante cuatro meses ha tenido “efectos irreparables en docenas de miles de alumnos”. En el caso del profesorado no contratado, la presunta prevaricación y desobediencia de los altos cargos de la conselleria ha generado ya efectos en su cotización por el hecho que, al haber pasado el 31 de diciembre, no cobrarán los meses del verano por parte de la Administración. “Hay un agravio para la calidad educativa evidente, pero los presuntos delitos cometidos por la Conselleria de José Antonio Rovira pueden derivar en condenas de centenares de miles de euros para la Administración”, ha destacado el diputado valencianista.

Desde la coalición se explica que “la decisión inicial del conseller se tomó como respuesta a la huelga educativa. Los delitos denunciados se agravian por el hecho que haya ya consecuencias sociales para los afectados y económicas para la Administración, y podrían ser motivo de penas de inhabilitación e incluso de prisión”.

Fullana ha desvelado que el TSJ emitió un auto donde se advierte de forma contundente al conseller de Educación. “No somos los únicos que hemos avisado reiteradamente a la conselleria, el mismo TSJ, la semana pasada, obligó la conselleria a determinar, con nombres y apellidos, a los responsables del incumplimiento de la sentencia. Es muy grave”.

Desde Compromís relatan que los acuerdos de plantillas firmados por el Botànic fijaban el aumento en 1.898 docentes la plantilla de profesorado a las aulas valencianas para arrancar este curso 2024-2025. El conseller de Educación, continúan, los quiso anular, un día después de la huelga educativa del 23 de mayo del año pasado. En octubre de 2024, la sala cuarta de los Contencioso-Administrativo del TSJ emitió una sentencia firme donde se oponía a la nulidad de los acuerdos y obligaba a la Conselleria de Educación a aumentar el profesorado en las aulas valencianas.

Respuesta del conseller

El conseller Rovira, ha señalado este jueves que la conselleria cumplirá el Acuerdo de Plantillas "en función de las disponibilidades presupuestarias". "El dinero no podemos inventarlo", ha dicho. Rovira se ha manifestado así ante los medios durante la visita que ha realizado al edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial en Castellón, al ser preguntado por la denuncia de Compromís ante la Fiscalía contra la Conselleria de Educación. Según ha subrayado, "este fue un acuerdo que firmó el Botànic estando en funciones y sin ningún tipo de memoria económica". "Nosotros lo cumplimos el primer año porque básicamente consistía en mejorar e incrementamos el número de plazas, pero esta segunda parte del acuerdo no es para mayor dotación para el alumnado, sino que va hacia caminos como la codocencia, con lo cual esta conselleria no está de acuerdo; la reducción de horarios en los equipos directivos y otra serie de cuestiones que entendemos que no eran necesarias", ha añadido.

"Por eso denunciamos y el juzgado inicialmente dio la razón al convenio a pesar de nuestros argumentos, lo que respetamos, pero iremos cumpliendo el acuerdo, que curiosamente concluye el 30 de junio, en función de las disponibilidades presupuestarias", ha señalado Rovira. "El dinero no podemos inventarlo", ha indicado el conseller, quien cree que Compromís, desde la dana, está jugando "un papel descabezado" y considera que "todo es consecuencia de que el próximo mes los padres van a elegir en toda la Comunidad la lengua base para sus hijos". "Al final va a ser un sistema equilibrado y en aquellas zonas que son castellanohablantes se va a acabar la imposición de asignaturas en valenciano. Lo que sí que hacemos es fomentar que no pidan la exención a través de los títulos que estamos dando", ha apuntado.

El problema real, según el titular de Educación, es que lo que están buscando -Compromís- es "hacer caer esa encuesta", y se ha preguntado "por qué Compromís no quiere que los padres decidan por sus hijos, sino que quieren ser ellos los que decidan en qué lengua. Los niños son de los padres, no de ningún partido político". Varios miembros de STEpv-Intersindical Valenciana han exhibido una pancarta en la puerta del edificio que albergará el Archivo Histórico Provincial, en la que se podía leer 'Per l'escola pública, més inversió, més qualitat, més valencià, més dignitat', los cuales han increpado al conseller con gritos como 'Rovira dimisión', "Mazón a prisión', 'En valencià volem estudiar' o 'Volem plantillas a les escoles'.

Preguntado por esta protesta, el conseller ha insistido en que "no hay detrimento del valenciano". "No voy a decirle a los padres qué idioma quiero que voten porque a mi me da exactamente igual, lo que quiero es dejar libertad a los padres y, al final, en las zonas bilingües, que son la gran mayoría en la Comunidad, será un sistema equilibrado donde la diferencia será de un 20 por cien entre los dos idiomas, donde los alumnos cursarán los dos idiomas con algunas especificidades como por ejemplo que la asignatura de matemáticas será siempre en la lengua base elegida". "El sindicato mayoritario no quiere que sean los padres quienes decidan que más carga de un idioma u otro quieren para sus hijos, quieren decidirlo ellos, y eso se llama imposición", ha apuntado Rovira, quien ha subrayado que desde la conselleria lo que se hace es "dejar libertad para que los padres decidan". "Yo nunca diré a ningún padre qué idioma debe votar, pero ellos sí que lo dicen", ha concluido.