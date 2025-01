El PP señala los "líos" del PSPV para pasarle la presión del reemplazo a Bravo

Una semana después de la dimisión de Gabriela Bravo de sus cargos en las Corts (y su salida de la política después de 10 años) su reemplazo sigue en el aire. Y continúa así porque todavía no hay un plazo fijado para que se vote y porque ni PP ni Vox han dejado claro si apoyarán a la candidata que presente el PSPV (que señala que la vacante les pertenece) o presentarán una alternativa. A esos dos motivos de peso (que preocupan a los del puño y la rosa), los populares han añadido otro: los "líos internos" de los socialistas.

El PP ha aprovechado la puerta que ha dejado abierta la marcha de Bravo no solo para pedir al PSPV que se siente a negociar (los órganos estatutarios, por ejemplo) sino también para tratar de hurgar en la siempre agitada vida interna de la formación a las puertas de su congreso de este fin de semana; una cita que la síndica adjunta de los 'populares' ha señalado como momento a partir del cual podría haber un nombre propuesto por los socialistas.

"El PSPV está más centrado en sus líos internos que en presentar una candidata a la Mesa de las Corts”, ha reprochado la portavoz adjunta en rueda de prensa. Ha sido una nueva forma de marcar distancia con la petición de los socialistas de que no se interpongan en la elección de un reemplazo a Bravo. “Lo que me llama la atención es que a día de hoy, alguno que se erige en propiedad a nivel de partido de una plaza en esa Mesa, es que todavía no haya hecho una propuesta”, ha añadido Chulià.

Y cierto es que los socialistas no han puesto encima de la mesa (valga la redundancia) ningún nombre. Lo harán, ha dicho su síndic, José Muñoz, pronto, cuando dé comienzo el plazo correspondiente al nuevo periodo de sesiones. Esto debería ocurrir en la próxima junta de síndics de la semana que viene, que fijará el primer pleno ordinario. Entre las favoritas están Rosa Peris, hoy presidenta del grupo y próxima a Bravo, y María José Salvador, quien ya fue vicepresidenta de la Mesa después de su paso por el Consell y hoy es síndica adjunta.

Gabriela Bravo, la semana pasada, tras registrar su dimisión en las Corts. / Germán Caballero

La respuesta de Chulià no es en balde y sirve para pasar la pelota al tejado socialista tratando de sacudirse la presión de cumplir con el funcionamiento habitual en caso de vacante. Se evidencia en que el nombre de Salvador no solo ha saltado en las últimas horas como candidata al puesto que antaño ocupaba la exconsellera de Justicia en la Mesa sino que también se le ha vinculado con una candidatura alternativa a la dirección del partido en la provincia de Castellón frente a su líder actual, Samuel Falomir.

"Pertenece al PSPV"

"La vacante pertenece al PSPV y no vamos a negociar nada con el PP, propondremos a una candidata cuando toque", ha replicado Muñoz quien ha insistido en que no hay ningún antecedente en que esta no sea cubierta por el mismo partido que la generaba. Lo ha defendido también Compromís. "Tenemos claro que es un puesto que cuando lo votamos [al inicio de la legislatura] le correspondió al PSPV y ahora le corresponde al PSPV", ha señalado su síndic, Joan Baldoví.

Opinión contraria, por otra parte, a la de Vox, que al igual que el PP, consideran que según el reglamento este puesto se ha de votar de nuevo. La interpretación de este genera fricciones ya que el PSPV considera que en uno de los puntos donde se explica la cobertura de vacantes se blinda la pluralidad y que sea el partido que tenía el cargo quien lo mantenga. "Las interpretaciones están sujetas a eso, a interpretaciones", ha incidido este lunes el portavoz voxista, José María Llanos, negando la lectura de los socialistas.

No obstante, de momento, Vox no se ha planteado presentar una candidata alternativa. Que los voxistas o el PP presentaran un nombre diferente al del Grupo Socialista sería la única manera de que el nombre que plantee el PSPV no salga adelante ya que no se vota a favor o en contra de una candidatura sino que el nombre más votado es el que sale elegido. Una candidatura alternativa con el apoyo de PP y Vox tendría mayoría absoluta, aunque faltaría por ver si habría acuerdo en cuál de los dos partidos tendría que ocupar esa vacante si quisieran 'birlárselo' al PSPV.

Suscríbete para seguir leyendo