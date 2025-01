«¿Secretario general del PSOE de Alicante? No es el momento, más adelante se puede ver»

Pregunta: ¿Cómo valora estar al frente de la delegación de Alicante en el congreso del PSPV de esta semana?

Respuesta: La agrupación de Alicante tiene un papel fundamental. Hemos presentado 108 enmiendas. No vamos simplemente a escuchar, vamos a proponer cuestiones para la ciudadanía, tanto para el conjunto de la Comunidad Valenciana como para la ciudad. Una agrupación tan importante como la del PSOE de Alicante tiene que estar a la vanguardia del País Valencià. Encabezar esta delegación hace que me sienta muy orgulloso.

P: Habla de consenso, ¿de qué manera ha vivido la negociación entre las diferentes familias?

R: Al final lo que tenemos que buscar es la unidad de compañeros que representen a la totalidad del partido. Tenemos distintas sensibilidades, para eso somos un partido político, y no tenemos que pensar todos igual. Es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. Puede haber distintas corrientes y orientaciones dentro de una misma casa, que es el PSOE. Me quedo con que se ha elaborado una lista con la que todos se sienten satisfechos con los que vamos a València.

P: ¿Quiere ser el próximo secretario general del PSOE de Alicante?

R: Mi intención es que Diana Morant sea la próxima presidenta de la Generalitat, más adelante ya veremos hacia dónde vamos. En septiembre me pidieron que hiciera el acta de una reunión de la ejecutiva porque Pedro Ródenas no estaba. Ahí se interpretaron ciertas cosas sobre las que no hablé. Son especulaciones. De aquí al congreso local ya veremos. Hay muchas opciones encima de la mesa y ya veremos si una opción es ir hacia adelante o no.

P: ¿Le gustaría dar el paso?

R: No es el momento de esto, lo que tenemos que hacer es apoyar a Diana Morant. Caminamos todos en la misma línea. Lo que vamos a hacer es representar a Alicante en un congreso que va a ser fundamental para elaborar un proyecto potente y con una candidata estupenda. Más adelante todo se puede plantear.

P: Ángel Franco va más allá y apuesta por usted como candidato a la Alcaldía de Alicante en 2027...

R: Esa información no ha venido de mí, lo que puedo decir es lo que he dicho. La gente no para de hablar pero yo lo que digo es que soy militante, psiquiatra, estoy muy preocupado por la salud mental y los problemas de la ciudad y el futuro está ahí. No tardaremos mucho en saber. Se hablará con todas las sensibilidades del partidos y se tomarán decisiones sobre la persona que se considere más oportuna para la Secretaría General y la Alcaldía.

P: ¿Usted es la apuesta de Franco?

R: Con Ángel Franco tengo muy buena relación. Es un activo importante que se ha dedicado toda su vida al PSOE. Pero tengo muy buena relación con mucha gente del partido, como Antonia Graells, Millana o Ana Barceló, que fue una gran consellera. Dentro del partido tengo afinidad con muchas personas y las etiquetas se ponen desde fuera. Soy de Alicante pero he sido alcalde de Alcoleja. En el momento en el que he tenido mayor disponibilidad, he venido a militar a la agrupación de Alicante y he entablado relación con los militantes de aquí.

P: ¿Le molesta que se le sitúe en el entorno de Franco?

R: Me sitúan ustedes, no yo. Tengo mucho respeto por Ángel Franco y por muchas personas de la agrupación. No tengo problema en ir a ningún sitio. A Alejandro Soler le acompañamos cuando se presentó en Elche [para ser secretario general del PSPV]. Tengo muy buena relación con él, con Francis Rubio, con Amat… La división se ve desde fuera pero internamente no la percibo.

P: María José Adsuar, Eva Montesinos y Barceló abogan por un futuro sin Franco, ¿lo comparte?

R: En el partido cabemos todos, hay muchas sensibilidades y somos los que mejor identificamos las necesidades de la población española. Cabemos todos, desde los más jóvenes hasta los más mayores. Cada uno debe ocupar el sitio en el que se sienta cómodo y en el que se sientan cómodos los demás. Si alguien no se siente cómodo, debemos buscarle un sitio para que todos rememos en la misma dirección. Yo no excluyo a nadie, no seré el que tire una piedra hacia ningún compañero

P: A usted se le acusa de que hasta hace unos meses no se había implicado en la vida orgánica del partido, ¿qué puede decir?

R: Había tenido la participación en el partido que tenía por mi vida personal. Acababa de ser padre recientemente, tengo una niña de poco más de un año, y otros dos hijos más. Dirigía un hospital en la época del covid y después cogí la jefatura de Psiquiatría del Hospital de Alcoy. Posiblemente no di lo que debería haber dado como miembro de la ejecutiva, no lo sé. Ahora llevo un año en la jefatura, la niña ya anda y tengo mayor disponibilidad. A veces uno coge demasiadas responsabilidad y puede ejercer en algunas más y en otras menos.

P: ¿Qué le parece que el actual secretario general, Miguel Millana, no acuda al congreso del PSPV, ni nadie en su representación, y su enfrentamiento con Franco?

R: Lo que pasa por su mente no lo sé. A la asamblea del domingo no fue porque ha estado hospitalizado. Yo no lo sabía y me enteré en la propia asamblea. El lunes fui a verlo y, afortunadamente, le han dado el alta. Lo que pueda decir en una carta, que a mí llegó, por supuesto, es su idea. Es un referente del partido, una persona de gran valía a la que tengo mucho respeto y aprecio. He quedado al volver de València en ir a su casa y tomar un café.

«El grupo municipal es una herramienta fundamental que tenemos que potenciar y respetar»

P: El partido y el grupo municipal deberían ir de la mano, ¿no cree?

R: Por supuesto. En el partido estamos representados todos y tenemos las ideas pero la forma ejecutiva es el grupo municipal, donde nuestras propuestas llegan al Ayuntamiento para mejorar la ciudad. El grupo municipal es una herramienta fundamental que tenemos que potenciar y respetar para ir de la mano. Las ciudades se cambian desde la oposición para llegar al gobierno. Tenemos que ir de la mano sí o sí.

P: ¿Cómo cree que tiene que ser la oposición al gobierno de Barcala?

R: El grupo municipal tiene una parte muy importante, porque son los que están en primera línea. El partido necesita que las propuestas lleguen al Ayuntamiento y a la ciudadanía. Hay que estar cerca de la gente, ser una correa de transmisión. El Ayuntamiento no es un ente que está en una plaza, es la representación del pueblo. Las inquietudes y los problemas tienen que llegar allí. Los partidos son ese cauce para que las cosas lleguen y se resuelvan. La ciudadanía nos tiene que ver como una herramienta útil para cambiar el día a día. Desde la oposición se puede hacer mucho.

