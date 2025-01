Diputación de Alicante: 335 millones sin apoyo de la oposición

El salón de plenos de la Diputación de Alicante acogió este miércoles una sesión extraordinaria, de 20 minutos de duración, para aprobar definitivamente el presupuesto de la institución provincial para el presente año. Las cuentas, que son de «récord», según valora el equipo de gobierno del popular Toni Pérez, alcanzan los 335 millones de euros, llegando a los 383 millones si se tiene en cuenta a los organismos autónomos. Como ya ocurrió en el pleno que se celebró el pasado 26 de diciembre, en el que ya se debatió sobre el presupuesto, y pese a ser el más alto en la historia de la Diputación, el documento financiero salió adelante gracias a que el PP hizo valer su mayoría absoluta, ya que toda la oposición (PSOE, Vox y Compromís) votó en contra de su aprobación.

Los 335 millones del presupuesto suponen un crecimiento de 40 millones respecto al del ejercicio anterior, es decir, es un 13,3 % mayor. Por lo que respecta al pleno, más allá de las críticas que expresaron los portavoces del PSOE, Vicente Arques, y Vox, Gema Alemán, lo más sustancial fue el intercambio de pareceres entre Compromís y el equipo de gobierno, a raíz de una reclamación formulada por la coalición valencianista sobre «problemas de gestión que implican al presupuesto» que no fue admitida.

Empresa pública

La reclamación de Compromís fue expuesta por su portavoz, Ximo Perles, y está relacionada con Proaguas Costablanca, empresa pública vinculada a la Diputación, y subvenciones nominativas dirigidas a Hosbec. El diputado de la coalición defendió que su reivindicación está avalada por resoluciones del Consell Jurídic Consultiu y la Agencia Antifraude. Perles focalizó buena parte de su crítica en la figura de Miguel Ortiz, exalcalde de Altea por el PP y actual gerente de Proaguas. «Sus principales méritos son formar parte del grupo ‘zaplanista’, haber sido alcalde por el PP en Altea y cobrar un sobresueldo por hacer trabajos para la Epsar», denunció.

Mientras el portavoz de Compromís defendió que sus denuncias sobre Proaguas y las subvenciones nominativas afectan a la elaboración del presupuesto, desde el equipo de gobierno la encargada de darle respuesta, y justificar la inadmisión de la reclamación, fue la vicepresidenta segunda, Marina Sáez. La diputada popular le reprochó a Perles la forma en la que se ha presentado la reclamación del presupuesto, al no estar recogida en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por lo que la alegación carece de legitimación.

En la misma línea, Sáez defendió que se inadmite la reclamación de Compromís y se aprueba definitivamente el presupuesto de la Diputación para este 2025 para no afectar al funcionamiento en el «día a día» de los organismos autónomos de la institución provincial, los consorcios, los municipios de la provincia de Alicante y la propia Diputación. «Es significativo que el PP no entre al fondo de la cuestión, no estoy de acuerdo con el informe. Si hubiera presentado un recurso de reposición me hubieran dicho que el cauce es el de la reclamación», zanjó el portavoz de la coalición valencianista.

Debate

Al margen de este debate entre el PP y Compromís, el único relevante durante el pleno extraordinario, el PSOE y Vox hicieron brevemente uso de sus turnos de palabra para mostrar su disconformidad con las cuentas aprobadas por el equipo de gobierno. «Mantenemos el voto en contra del presupuesto porque no hemos podido participar, no se han aceptado nuestras enmiendas ni tiene ambición, con una capacidad de ejecución bajísima», manifestó el socialista Arques, que también mostró su apoyo a Perles en su choque contra el equipo de gobierno. «El presupuesto no está a la altura de las necesidades que requiere la provincia, no se tuvieron en cuenta las enmiendas que elaboramos mirando a los municipios», señaló por su parte Alemán, de Vox.

Tras las intervenciones llegó el momento de la votación. Al igual que ocurrió en el pleno del 26 de diciembre, se produjeron 16 votos a favor, los del equipo de gobierno, y 15 en contra, los de los representantes de los tres partidos en la oposición. En lo que respecta al documento financiero en sí, destaca que este año se duplican los recursos destinados al ciclo hídrico y se congelan los del turismo.