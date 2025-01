Mazón responde al presidente de la CHJ: “Es triste que después de tres meses lo único que haga es lavarse las manos”

Poco después de que el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), entidad dependiente del Gobierno, Miguel Polo, se haya desmarcado de la gestión de la riada que el pasado 29 de octubre asoló la provincia de Valencia, -“No somos los responsables”, ha dicho-, ha llegado la respuesta del presidente de la Generalitat, el popular Carlos Mazón. “¿Ha dicho eso? Es el máximo responsable de no haber hecho obras previas que se tenían que hacer, de no haber permitido limpiar cuando había que limpiar… Que después de tres meses de silencio, incluidas las comunicaciones que tenía que haber enviado aquella tarde, lo único que se le ocurra al máximo responsable del barranco del Poyo es lavarse las manos es triste”, ha manifestado el dirigente alicantino, que no ha querido ahondar en su valoración “por ser el día que es”, en alusión a que este miércoles se cumplen tres meses de las inundaciones.

Cruce de declaraciones

Este cruce de declaraciones entre el presidente de la CHJ y el máximo responsable del Consell supone un nuevo encontronazo entre la administración estatal y la autonómica, una cuestión que Mazón también ha abordado durante su visita a las instalaciones de la compañía ilicitana PLD Space. “Vuelvo a hacer un llamamiento a la coordinación”, ha dicho el líder popular antes de lamentar algunos de los episodios que se han venido produciendo a lo largo de las últimas semanas, como el hecho de que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, José Francisco Gan Pampols, y el comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, todavía no se hayan visto las caras en una reunión formal o que el presidente Pedro Sánchez no le llamara para mantener un encuentro durante su reciente visita a Valencia.

“Nuestro ofrecimiento es permanente para ayudar y coordinar. Algunos siguen con el cálculo político, que es lo peor que se puede hacer cuando hay tanto dolor. No es de recibo la falta de voluntad de sentarnos en una mesa”, ha lamentado Mazón, descargando toda la responsabilidad sobre este desencuentro entre administraciones en el Gobierno de Sánchez, al tiempo que se ha preguntado cómo es posible que no se haya puesto en marcha una comisión mixta para que las administraciones locales, provinciales, autonómicas y nacionales coordinen ayudas y estrategias de recuperación. “Estamos ante el mayor reto que hemos tenido jamás como pueblo y lo estamos dando todo, hemos corrido con las ayudas como si no hubiera mañana. Estoy muy orgulloso del mayor despliegue de medios, personas y recursos de la historia del autogobierno”, ha apuntado al respecto, antes de poner en valor las ayudas a los vehículos o los autónomos y los trabajados para la recuperación de los centros escolares y educativos y las depuradoras.

Querella y visitas

Por último durante su paso por Elche, Mazón ha sido preguntado por la querella que han puesto un centenar de víctimas de la dana contra cinco altos cargos del Consell (Salomé Pradas, Emilio Argüeso, Alberto Martín, Jorge Suárez e Inmaculada Piles) y el propio Miguel Polo y por sus visitas a las zonas afectadas. “Tengo absoluto respeto por las decisiones que puedan tomar las víctimas, van a contar con nuestro apoyo como lo han tenido desde el principio. Desde la identificación de los cadáveres la Generalitat ha estado con ellos. Estas cuestiones hay que abordarlas con el respeto que se merecen, no me voy a mover de ahí”, ha respondido sobre la querella. En cuanto a las visitas a las zonas afectadas, ha apostillado: “La semana pasada estuve en Benetússer y la anterior en la campa de Catarroja, en la que ya no hay coches. Gam Pampols visita la zona constantemente, tenemos reuniones con los alcaldes y la consellera de Industria [Marián Cano] recorre los polígonos para mejorar la atención”.