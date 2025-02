«Igual que escucho a Puig, a Lerma o a Zapatero, escucho a Ángel Franco por su experiencia y capacidad de análisis»

Llega de una reunión con expertos para reconstruir las zonas afectadas por la dana y el día anterior cerró el XV Congreso del PSPV, en el que ha sido reelegida como secretaria general. En el horizonte, los procesos provinciales de los socialistas, con Valencia como foco de muchas miradas. Ella verá el inicio de esa partida desde la Antártida, donde parte el jueves en una expedición del Ministerio de Ciencia.

¿Sale satisfecha del congreso?

Mucho, porque ha venido a consolidar la alternativa real al problema real de los valencianos, que es su presidente, Carlos Mazón, y la coalición negacionista. Somos la alternativa real porque somos el Partido Socialista de siempre, el que crea colegios y desprivatiza la sanidad, y ellos son el PP de siempre, los que ante una crisis responden mintiendo, como en el 11M o el metro. Salimos para entrar en el Palau de la Generalitat.

¿La ejecutiva final es la que tenía en mente hace una semana?

Ofrecí tanto a Alejandro Soler como a Carlos Fernández Bielsa seguir y su respuesta fue negativa. A partir de su decisión había escenarios diferentes, pero más allá de nombres concretos, lo importante es que representamos toda una voluntad conjunta de que haya un gobierno de progreso en la Generalitat.

¿Es una ejecutiva más suya, sin los equilibrios de hace diez meses?

Es más mía en el sentido de que llevo un año de secretaria general y entiendo más el partido. Toda la gente que está en la ejecutiva venía quizá de corrientes distintas, y ahora ya las puedo considerar de un proyecto de Diana Morant.

«¿Apagón del Gobierno el 29-O? Solo hacía falta encender la televisión para saber qué pasaba»

¿Le parece normal que el presidente del Gobierno de España no haya estado en la zona cero aún, más allá de la visita del 3 de noviembre, que acabó como acabó?

Una visita del presidente del Gobierno comporta muchos elementos de seguridad y hace que los servicios de emergencia no estén donde tienen que estar. Al presidente del Gobierno se le habría criticado igual, no viniendo como viniendo, le habrían criticado por venir a hacerse la foto. El Gobierno está presente a través de los servicios públicos y a través de los ministros, que hemos estado permanentemente. Yo he hecho multitud de visitas a los municipios sin anunciarlas.

¿Esas visitas sin anunciar no son una anomalía? Alberto Núñez Feijóo también lo hizo.

Es diferente porque Feijóo hizo coincidir su visita con su no asistencia a un acto en el que el Gobierno de España empezaba la celebración de los 50 años en libertad y democracia (por la muerte de Franco). Nos utilizó como excusa. Yo soy ministra y tengo 150 investigadores que trabajan aquí desde el primer día.

Le han acusado de no haber estado suficientemente implicada en la gestión de la emergencia.

Cuando Mazón anunció no sé cuántas comisiones y pidió no sé cuántos ministros para trabajar al mando de los consellers, a mí no me solicitó, o bien porque no le venía bien la ciencia o bien porque no le venía bien yo. No se puede no pedir que me involucre con el Consell y decir que no estoy. Es injusto.

«Si el PP no presenta a Mazón a las elecciones será reconocer su negligencia por aguantarlo cuando no lo tendría que haber hecho»

De todas formas, ¿reconoce algún error por parte del Gobierno en la gestión de la catástrofe?

Errores seguro que cometemos todos y todos los días. Pero de esas grandes preguntas de qué pasó el día 29 y por qué la gente no estaba avisada, en vez de lanzar excusas hacia afuera, como hace el president de la Generalitat sabiendo que tiene la competencia en emergencias, yo lo que quiero es ser presidenta y asumir la responsabilidad. Yo no estaría en El Ventorro.

¿Hubo un apagón de las entidades que dependían del Gobierno durante unas horas ese día de la trágica riada en Valencia?

Apagón lo hubo en el Cecopi y se dejó al Gobierno de España fuera durante una hora. Eso es un apagón. Por otra parte, ¿apagón? Solo había que encender la televisión para saber lo que estaba pasando. Cuando hay una emergencia se llama al 112, que es de la Generalitat, y quiero saber el registro de las llamadas que recibió y desde qué hora.

JM López

¿Cree que las ayudas están yendo con la celeridad necesaria?

No están yendo con la celeridad que nos gustaría. Aunque estamos yendo diez veces más rápido que en otras crisis, compartimos esa ansiedad con los vecinos; queremos que lleguen cuanto antes, pero no porque lo diga Mazón, sino porque es lo que debemos hacer.

¿Cuándo habló con Carlos Mazón por última vez?

Hace poco coincidimos en un acto, pero hablar con tranquilidad, una reunión, desde el 2 de mayo del año pasado, cuando me convocó en el Palau de la Generalitat.

¿Estaría dispuesta a reunirse si le llama?

Carlos Mazón sabe que si me llama, siempre voy a trabajar con lealtad institucional. Si me convoca, iré a la reunión.

«Ahora el Gobierno de España está siendo el gobierno de los valencianos por la ausencia de la Generalitat»

¿Va a mediar en una comunicación entre el presidente de la Generalitat y el del Gobierno?

Las conversaciones entre presidentes han estado desde el primer día. La voluntad de coordinación del Gobierno de España es absoluta. Otra cosa es que al escuchar al president de la Generalitat expandir bulos y mentiras, por ejemplo en las ayudas, contestemos.

¿Continúa pensando que una moción de censura a Mazón no es una buena idea?

Es un planteamiento que hizo Compromís y nosotros tenemos otro, que es ofrecer a Feijóo los votos socialistas para destituir a Mazón. Aunque presentemos una moción de censura no tenemos los votos suficientes. Lo que hemos de hacer es nuestro trabajo de oposición para denunciar la ineficacia y la negligencia de Mazón en la crisis y en la reconstrucción.

¿Cree que habrá elecciones autonómicas antes de 2027?

Un adelanto electoral dependerá del PP y Vox y de cuestiones más partidistas que de responder a un clamor social que existe. El PP y Vox irán haciendo encuestas y a partir de ahí, decidirán. Pero ahora las encuestas no le salen.

¿Piensa que el candidato del PP será Carlos Mazón?

No lo sé. Por lo mucho que le aplauden es que están muy contentos con su gestión y deberían volver a presentarlo. Si no lo presentan, sería un reconocimiento del PP de su negligencia por haber aguantado a un presidente cuando no tendrían que haberlo hecho.

«Rubén Alfaro es muy buen alcalde y además es amigo. Le deseo lo mejor»

Una imagen que se ofrece de usted es que es una delegada de Pedro Sánchez en la Comunitat.

Me siento muy orgullosa de ser ministra del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada vez que dicen eso sitúan a Pedro Sánchez como el enemigo de los valencianos y ahora el Gobierno de España está siendo el gobierno de los valencianos por la ausencia de la Generalitat.

¿Cree que la identidad del PSPV está en peligro en esta nueva etapa de alineamiento total con el PSOE?

El PSPV tiene una identidad propia federal que ni está desaparecida ni diluida. Defender una mejor financiación para la Comunitat Valenciana, por ejemplo, y a la vez defender al Gobierno de Sánchez y al PSOE no está reñido.

¿El PSOE hoy no es centralista?

El Partido Socialista es un partido federal que aspira a construir una España más federal.

Regresando al tema congresual, ¿cree que el secretario general del PSPV ha de implicarse en unas primarias provinciales?

Quien salga elegido o elegida de cualquiera de los procesos provinciales va a tener mi absoluto apoyo porque va a ser una elección democrática. Tan democrático es que haya primarias como un acuerdo previo o un acuerdo posterior.

«No era consciente de que estaba rompiendo una tradición [al dejar a Alicante sin la presidencia del PSPV]. José María Ángel representa lo que es el partido»

¿Le gustaría que no hubiera una candidatura alternativa en la provincia de Valencia al secretario general Carlos Fernández Bielsa?

Mi capacidad de actuación era hasta este fin de semana. Ahora llegan los procesos provinciales que son internos y democráticos. No voy a decirle a ningún compañero que no tiene la legitimidad de presentarse: a mí nadie me ha puesto a dedo y yo no voy a poner a nadie a dedo.

¿Le preocupa la imagen que se puede dar de pugna interna en un momento tan sensible en la provincia afectada por la dana?

Los compañeros saben de la responsabilidad que tienen, que se trata de una cuestión orgánica y que no puede trasladarse hacia la sociedad como una debilidad ni como un problema del Partido Socialista.

Hace un año, cuando usted fue designada, también había otros aspirantes y se consideró que era mejor una un acuerdo.

Nunca se me ha reconocido, pero yo conseguí un acuerdo.

Se ha dicho que fue Ferraz.

Siempre se ha dicho que era Ferraz, pero yo conseguí el acuerdo.

La negociación fue en Ferraz.

Se hizo allí porque era martes y ese día tengo Consejo de Ministros. Estábamos los tres en Madrid y Ferraz es la casa de todos. Fue un acuerdo honesto, donde yo decidía seguir hacia adelante y los otros dos compañeros daban un paso atrás. Si no hubiesen querido, no hubiera habido acuerdo.

¿Asume que si Fernández Bielsa gana en las hipotéticas primarias en la provincia de Valencia se va a decir que usted ha perdido?

Bielsa y yo hemos hablado y me ha trasladado que se va a presentar, que pase lo que pase va a trabajar para mí y yo le he trasladado que pase lo que pase, va a tener mi apoyo porque es un gran alcalde.

¿Espera batallas en las otras dos provincias de la Comunitat?

Yo no voy a decirle a ningún compañero que no tiene la legitimidad de presentarse a un proceso congresual. Como yo defiendo que a mí nadie me ha puesto a dedo, también defiendo que yo no voy a poner a nadie a dedo y por tanto creo que los compañeros tienen el derecho a tener su congreso.

Pero sí que tiene opinión...

De apoyo a los municipios y de apoyo también al proyecto nacional. El proyecto nacional y esta dirección se presentará a las elecciones contra el Partido Popular para presidir la Generalitat Valenciana y en los municipios se presentarán para presidir los ayuntamientos. Y en medio están los otros procesos orgánicos de apoyo. Y yo lo que deseo es que vayan muy bien, que la militancia se sienta representada por los resultados de esos procesos y que al día siguiente todos estemos trabajando para lo que es el fin, que es que el PSPV gane más ayuntamientos, que ganemos más diputaciones y que ganemos el Govern de la Generalitat.

Con su ejecutiva ha roto una tradición no escrita: que el presidente del PSPV sea alicantino...

No era consciente de que estaba rompiendo una tradición. Mi propuesta era que Alejandro Soler continuara como presidente, pero me transmitió que prefería centrarse en las responsabilidades que tiene en Ferraz. Se me ocurrió entonces que por méritos y simbolismo, José María Ángel representa lo que el PSPV es: un partido que está cuando la ciudadanía nos necesita.

¿Cómo valora la salida de Rubén Alfaro de la nueva ejecutiva del PSPV, en la que hasta ahora era portavoz, y su intención de presentarse a la dirección provincial?

No me voy a pronunciar, primero porque no hay candidatos oficiales y segundo porque yo reconozco la legitimidad de todo militante a presentarse a las primarias. Pero igual que he dicho que Bielsa es un grandísimo alcalde porque se me ha preguntado muy personalmente por él, le voy a decir que Rubén Alfaro es muy buen alcalde y además es amigo. Le deseo lo mejor.

El que continúa es Ángel Franco. ¿Cómo explica que siga al frente del área de movilización?

De la misma manera que lo elegí la primera vez, lo he elegido esta segunda vez. Ángel Franco es una de las voces que este partido tiene que escuchar por su experiencia, veteranía y por su capacidad de análisis, porque la historia de este país no se entiende sin el Partido Socialista y hemos vivido muchas etapas. Hemos sido la solución para muchas crisis y han sido nuestros compañeros predecesores los que lo han hecho posible. Y creo que una de las obligaciones que tenemos la generación más joven es escuchar a las generaciones que nos han precedido. Igual que escucho la voz de Ximo Puig, igual que escucho a Joan Lerma, Vicent Soler o la voz de Zapatero, escucho a Ángel Franco.

Suscríbete para seguir leyendo