«Sánchez quiere que no nos miremos al ombligo y que apostemos por los mejores»

Pregunta: ¿Cómo valora su entrada en la Ejecutiva del PSPV y qué cree puede aportar en ella?

Respuesta: Cuando Diana Morant me llamó y quiso contar conmigo para la Ejecutiva sentí mucho orgullo. Va a ser la dirección que va a llevar al PSPV de nuevo a la Generalitat. Puedo aplicar mi experiencia municipal a todo el territorio valenciano.

P: ¿Morant busca marcar un perfil más propio sin Soler y Bielsa?

R: El anterior también era su equipo. Después de un año de experiencia ha buscado perfiles que se puedan adaptar más a su idea de Comunidad Valenciana. Respecto a Soler y Bielsa, son circunstancias totalmente diferentes las que les han llevado a no seguir.

P: ¿Qué le parece que el presidente del PSPV no sea alicantino?

R: Entiendo que la presidencia del PSPV es un puesto de mucha responsabilidad. Que recaiga en una persona que tiene que ver con la situación que se está viviendo en Valencia [José María Ángel] es importante. Que sea alicantino no tiene mucha importancia. Es más un perfil personal que geográfico.

P: ¿Han salido del Congreso preparados para ganar a Mazón?

R: La actualidad la marca lo que pasó con la dana. No obstante, hay muchas más cosas que no van bien en sanidad, educación o cultura. La Generalitat ya estaba haciendo aguas en muchos sentidos. Con la dana es evidente que no hubo una respuesta inicial como se requería y todo lo demás ha demostrado que estamos ante un gobierno y, principalmente un presidente, amoral. Es necesario un cambio para dignificar la política y dar soluciones como las del Gobierno. Ese cambio sólo puede caer en la persona de Diana Morant y el Congreso ha servido para que todos los socialistas seamos conscientes de ello.

P: Más allá de la oposición a Mazón, ¿qué ofrece el PSPV?

R: Una forma de gobernar distinta, pegada al territorio, con medidas que benefician a los ciudadanos. Con la dana se está viendo, en el BOE se ha aprobado la llegada de 1.700 millones de manera directa a los ayuntamientos en un tiempo récord. Ofrecemos una forma de gobernar en lo que lo importante no es la pandereta, es la gestión.

P: ¿El principal objetivo que tiene el PSPV es mantener a Pedro Sánchez en el Gobierno?

R: Podemos ser valencianistas y alicantinos y no estar en contra de la política de Sánchez. Soy muy de nuestra tierra pero también estoy a favor de la subida de las pensiones o de la gratuidad del transporte público. Una cosa no se contrapone a la otra. Sánchez tiene una idea plural de España y todos los territorios nos podemos ver general.

P: Sánchez les ha dado el mandato de que deben salir a ganar alcaldías y recuperar poder municipal…

R: Es uno de los trabajos que me toca a mí por la secretaría que ostento. En las elecciones de 2023 hubo una ola reaccionaria provocada por un discurso artificial. Recuperar el gobierno progresista en muchas ciudades es capital y nos vamos a esforzar en tener los mejores perfiles para disputar los territorios que perdimos en 2023 y mantener los que tenemos. Los ciudadanos se merecen unos gobiernos distintos que no estén mediatizados por Vox.

P: ¿Siente mayor responsabilidad al respecto al ser el secretario de Política Municipal del PSPV?

R: Es apasionante. Se perdió mucho poder municipal que tenemos que recuperar. Hay una alineación completa con las políticas y las directrices que nos van a marcar desde la Ejecutiva Federal, en la que Alejandro Soler, conocedor de esta tierra, va a tener mucho interés en Alicante y la Comunidad Valenciana. Su brazo ejecutor de la política municipal del PSOE voy a ser yo.

P: ¿Cómo interpreta el mensaje que les lanzó Sánchez de que tienen que elegir a los mejores?

R: Como que nos tenemos que dejar de pugnas, de mirarnos al ombligo, de egos personales, y tener altura de miras para elegir a las personas que mejor puedan representar las necesidades de la sociedad y más soluciones puedan aportar. Crearemos equipos plurales y amplios pero vamos a elegir a las personas más allá del egocentrismo de cada uno. Tienen que haber las mínimas pugnas posibles y los compañeros tenemos que generar los mejores equipos.

P: ¿Qué opina sobre la decisión de Alejandro Soler de dejar la presidencia del PSPV?

R: He sido su secretario de Organización en la provincial durante tres años y me unen muchas cosas a él. Hemos conversado de todas estas decisiones. Lo hace por la responsabilidad que tiene en Madrid. Se quiere centrar en la política municipal, en que el PSOE mejore sus expectativas en todos los municipios. Es un ejercicio de responsabilidad y no piensa en su bien personal. En el día a día voy a seguir trabajando con él porque es mi superior en Madrid.

P: Quiere dejar de ser el secretario provincial para ser el presidente, ¿busca mantener el control?

R: Lo hace porque es una persona reconocida por la militancia. Si el secretario general electo considera que el presidente tiene que ser Soler será una decisión acertada.

P: ¿Espera más candidatos que Alfaro para la dirección provincial?

R: Hablo de Alfaro porque sí ha manifestado su intención de liderar. Conociéndolo, intentará dialogar con todo el mundo y aunar un proyecto en torno a su figura y su equipo. Llevo muchos años con él y sé que valora los equipos. Creo que lo razonable es que no haya más opciones. Si las hay, que sean sobre el debate de ideas y el modelo a seguir. Entiendo que Alfaro puede unir todas las sensibilidades.

«En Alicante no vamos a descansar hasta que tengamos preparada la mejor alternativa a Barcala»

P: ¿Cuál es su visión sobre la agrupación de Alicante, con varias familias enfrentadas?

R: La agrupación de Alicante y la ciudad son fundamentales y le dedicaremos mucho tiempo a ello. Es evidente que hay diversas sensibilidades. Hablando con ellas y todos tienen en común que el gobierno de Barcala, mediatizado por Vox, tiene que tener su punto final en las próximas elecciones. Desde mi trabajo, desde el de Soler, desde el de las nuevas direcciones provincial y autonómica, vamos a intentar que lo que nos une en este camino y en esta agrupación sea lo primordial, dejando los egos personales a un lado. Los ciudadanos no se merecen el gobierno que dirige la ciudad, con Vox manejando al alcalde a su antojo. Puedo asegurar que no vamos a descansar hasta que tengamos preparada la mejor alternativa a Barcala en la ciudad de Alicante.

P: En todo esto que comenta tiene mucha incidencia Ángel Franco…

R: Llevo afiliado 25 años y le conozco desde entonces. Es un compañero con una veteranía y una experiencia que no se pueden discutir y debe formar parte de la solución para Alicante. Él nos habla de cómo recuperar votos en barrios que hemos perdido. Le he escuchado durante años y lo seguiré haciendo.

