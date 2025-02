Las políticas para la provincia pasan de nuevo de largo en el pleno de la Diputación

El pleno ordinario correspondiente al mes de febrero en la Diputación de Alicante, celebrado ayer, siguió la tónica general del actual mandato. El impulso a las políticas que deben dinamizar la provincia desde la institución gobernada por el PP volvió a pasar de largo por una sesión en la que tanto el equipo de gobierno de Toni Pérez como los grupos de la oposición (PSOE, Vox y Compromís) destinaron la mayor parte del tiempo a debatir sobre cuestiones que no son intrínsecas al territorio alicantino, aunque alguna de ellas tenga mayor o menor incidencia sobre él.

Los principales esfuerzos de los diputados se dedicaron a valorar la gestión de la Conselleria de Educación de José Antonio Rovira y su falta de cumplimiento con la sentencia del TSJ sobre la contratación de 1.900 profesores, las últimas noticias relacionadas con la dana que se están conociendo o la declaración de BIC que depende de la Generalitat. «Los plenos se convocan sin contenido y sólo se aprueba lo inevitable», lamentó el portavoz socialista, Vicente Arques, tras una sesión en la que se aprobaron 5 millones para incentivar el empleo y la economía y mejorar el ciclo del agua en los municipios. El grupo socialista, por cierto, ha tardado hasta 48 horas en reaccionar después de que Toni Pérez situará el pasado lunes en 2030 la puesta en funcionamiento del Palacio de Congresos de Alicante.

Uno de los debates que más tiempo llevó en el pleno fue el que provocó la moción de Compromís para exigir a la Conselleria de Educación el «cumplimiento» del acuerdo de plantillas docentes. La iniciativa contó con el apoyo del PSOE pero fue finalmente rechazada porque el PP hizo valer su mayoría en la institución, sumando además el apoyo de Vox. La moción de la coalición valencianista reclamaba al departamento que dirige el alicantino Rovira la ejecución de la resolución del TSJ sobre la contratación de profesores. «Educación no cubre las 1.900 plazas porque no le da la gana», manifestó el portavoz de Compromís, Ximo Perles. «Mientras no se ejecuta la sentencia el daño para los docentes es irreparable», añadió.

Apoyo socialista

Compromís contó con el apoyo del grupo socialista. La diputada santapolera Yolanda Seva acusó a Rovira de «querer saltarse una sentencia judicial que, cuando se dicta, guste más o menos, hay que cumplir y aceptar». La socialista añadió que «el Consell se está burlando y no aplica la resolución». Otra diputada de Santa Pola, Loreto Serrano, fue la encargada de defender la posición del equipo de gobierno, en un discurso en el que arremetió contra la herencia del Botànic: «El acuerdo lo adoptó el anterior gobierno autonómico cuando estaba en funciones y sin asignación presupuestaria».

Como ha venido ocurriendo en los últimos meses, la dana de la provincia de Valencia también tuvo en este pleno su cuota de protagonismo y dio paso a la discusión más acalorada. La mecha se prendió de manera inesperada, ya que llegó casi al final de la sesión, en el turno de los ruegos y preguntas. El diputado socialista Ismael Vidal le preguntó al presidente Pérez por la denuncia que han hecho los bomberos del Consorcio provincial sobre que no se les han pagado las horas extras del año pasado.

El dirigente popular tomó como punto de partida la situación de los bomberos y su colaboración ante la situación de emergencia vivida por València para llevar su discurso a las declaraciones difundidas con afirmaciones del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo. El propio Pérez hizo declaraciones al respecto a la conclusión del pleno. «El Gobierno de Sánchez ocultó información crucial sobre el barranco del Poyo para salvar su responsabilidad en la riada de Valencia», dijo el también presidente provincial del PP.

Abandono de la sesión

El hecho de que el dirigente popular dedicara su respuesta a la pregunta sobre la situación de los bomberos a arremeter contra el Gobierno de Sánchez indignó a la izquierda. El portavoz de Compromís abandonó el salón de plenos del Palacio Provincial mientras que los diputados socialistas hicieron un amago de ello. «¿Cuándo va a pagar? No es una pregunta para ofender. La homilía se la guarda», recriminó el socialista Arques al presidente a la vez que los suyos amagaban con irse. «Son libres y pueden levantarse. En este pleno se han hecho mociones para exigir dimisiones de políticos. Si se confirma que hubo dejación de funciones de la CHJ seré yo el que elevará una moción», finalizó Pérez.

Otro de los debates que dejó el pleno se produjo tras una moción presentada por Vox, que fue apoyada por el PP, para dirigirse a la Conselleria de Cultura y reclamarle la restitución de la polémica cruz de la plaza de España de Callosa de Segura, que fue retirada a principios de 2018. Los trece diputados del PSOE y el de Compromís votaron en contra de la medida.