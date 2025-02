Apercibimiento a la directora del Invattur y tres meses «bajo la lupa»

Dos meses después de que comenzará la investigación a la directora del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas, Invattur, con sede en Benidorm, tras la denuncia de la plantilla ante un supuesto abuso de poder de la directora, Olivia Estrella, las conclusiones siguen sin hacerse públicas. Fuentes oficiales de la Conselleria de Innovación y Turismo señalan que para el miércoles de la próxima semana, día 12, se celebrará una última reunión de la comisión de investigación y que, posteriormente, para finales de la próxima semana, se ofrecerán las conclusiones. En paralelo, otras fuentes próximas a la investigación apuntan que Estrella ha recibido un apercibimiento por su comportamiento denunciado por la plantilla de trabajadores.

Desde estas mismas fuentes se señala que la conselleria ha dado a la directora una moratoria de tres meses para observar su comportamiento, al tiempo que se señalan que aprecian un «cambio de actitud» en ella, con un nuevo talante alejado del que llevó a los empleados a denunciarla por «abuso de poder», lo que llevó al departamento del Consell que ahora encabeza Marián Cano a iniciar una investigación a principios del pasado mes de diciembre.

Fuentes cercanas a este caso señalan que tras formarse la comisión para estudiar la decisión y tomar declaración a las partes implicadas se ha decidido dejar pasar el tiempo para rebajar la tensión interna. En este contexto cabe recordar que la gota que colmó el vaso para que los nueve trabajadores del Invattur decidieran denunciar la situación se produjo cuando una de las empleadas tuvo que requerir asistencia médica al presentar valores anormales en la tensión arterial, siendo incluso trasladada al hospital por una ambulancia, ante las supuestas malas formas de la responsable de la entidad.

Toque de atención

Desde este mismo sector se incide en el hecho de que Estrella ha recibido un toque de atención por parte de la conselleria y que, tras la primera ronda de reuniones, la comisión puesta en marcha no ha vuelto a recabar información entre los empleados. Del mismo modo se apunta a que la directora sigue ejerciendo su labor en el Invattur y que no se ha tomado hasta la fecha ninguna «decisión drástica» sobre este conflicto laboral. En cuanto al ambiente en el instituto, se sostiene que en las últimas semanas «se ha visto un cambio a mejor» y que la directora ha «suavizado el trato» con los empleados, que están ocupando sus puestos de trabajo sin que haya ninguna baja laboral.

El diputado socialista en las Cortes Mario Villar, que ya arremetió en diciembre contra el Consell de Carlos Mazón después de que se conociera la denuncia contra la directora del Invattur, señaló este jueves que desde el grupo del PSOE en el parlamento autonómico ha reclamado a la conselleria las actas de las reuniones de la comisión de investigación y que no ha recibido ninguna respuesta. «Estamos demandado claridad en la defensa de los trabajadores, queremos saber qué ha ocurrido con luz y taquígrafos. Estamos preguntando por los empleados. He estado cinco años en el Invattur y me extraña la situación que se ha producido», manifestó Villar, antes de añadir: «Queremos saber en qué se ha traducido la queja, si el resultado va a ser obviar el problema o afrontarlo y resolverlo».

Tras las primeras declaraciones que hizo el diputado en diciembre, la consellera Cano le reclamó que se esperara al resultado de la comisión de investigación antes de hablar de un «trato inhumano» de la directora del Invattur.