"Tenemos que dejar la vida orgánica y salir a la calle a generar alianzas"

Pregunta: ¿Qué le lleva a dar el paso al frente para asumir la Secretaría Provincial del PSOE?

Respuesta: Me lleva a dar este paso trabajar y continuar con la tarea que los socialistas alicantinos llevamos realizando en los últimos años en la provincia. Es una tarea que ha conseguido unir al partido y lanzar un mensaje fuerte de cara al exterior. Trabajamos con la sociedad civil alicantina para conocer sus problemáticas y trasladarlas a las instituciones necesarias para solucionarlas. Eso me da paso a seguir trabajando por un proyecto que creo que tiene una gran trayectoria.

P: Si se hubiera presentado otro candidato, ¿daría el paso igual?

R: Todo viene a colación de los últimos años, del trabajo de la Ejecutiva actual que ha estado liderada Alejandro Soler. En el anterior Congreso provincial fuimos a primarias y fue de confrontación. El trabajo que ha hecho la Ejecutiva los últimos tres años ha sido de unión, de respetar todos los territorios y sensibilidades e incluirlos dentro del proyecto del partido.

P: ¿Pero con otro candidato habría dado el paso de presentarse?

R: Hubiera trabajado siempre desde el consenso. Con otro contrincante me habría sentado con él o con ella para buscar la forma de llegar a un consenso. Siempre ha sido el espíritu que he tenido en la política y en la militancia.

P: ¿Ha hablado de sus planes e intenciones con Diana Morant?

R: Le comuniqué que quería ser el secretario general de la provincia y que se daban circunstancias a nivel provincial que propiciaban un trabajo y una organización para el objetivo que tiene ella, que es recuperar las alcaldías en 2027 y la Generalitat. Morant se mantiene en un espacio de que todos los militantes tenemos derecho a presentarnos a primarias y liderar el partido.

P: ¿Cómo se encuentran los equilibrios en la provincia, han integrado al sector que representó Toni Francés en 2022?

R: El grupo del partido que estuvo en esa confrontación hace tres años hoy está mucho más unido. La Ejecutiva provincial actual ha sido capaz de dar a todo el mundo su espacio y respeto por su papel y posición. La realidad electoral de 2023 ha ayudado a que el partido ponga prietas las filas y todo el mundo trabaje en el futuro. Las diferentes sensibilidades se van a ver representadas y vamos a sacar un proyecto unido, con liderazgo, para afrontar la contienda electoral de 2027.

P: ¿Qué le parece que Soler quiera continuar como presidente?

R: Lo interpreto de manera correcta. Me trasladó que quiere centrar su esfuerzo en la Ejecutiva Federal. Los socialistas alicantinos tenemos la fortuna de contar con el secretario de Política Municipal, que es un cargo muy importante. También me trasladó que no se quiere desvincular de la provincia, de un trabajo en los últimos tres años en el que ha sido protagonista.

P: ¿No se sentirá controlado por su presencia cercana?

R: No, en absoluto.

P: Usted fue «ximista» y después se alió con Soler, ¿cómo se define en el momento actual?

R: Yo soy del PSOE. Desde 2008 estuve apoyando a Puig, fue mi presidente y lamento que no sea el presidente de la Generalitat. Cuando los compañeros han presentando proyectos para dirigir las estructuras orgánicas siempre he estado con el que he considerado que más beneficiaba al partido. Con Puig fui al Congreso en 2008 y perdimos, ganó Alarte. Seguí apoyando a Puig y ganamos en el Congreso y después la Generalitat. En el último proceso provincial consideré que el proyecto que necesitaba el partido después de unos congresos que habían sido un poco fallidos era el que presentaba Soler.

P: Esta filosofía la seguirá manteniendo en el futuro, ¿no?

R: Exactamente. Algunos proyectos son más exitosos y otros fracasan. En cada momento tienes que tener la serenidad de creer qué es lo mejor para el partido. Te puedes equivocar, por supuesto. Somos humanos. La filosofía la voy a mantener a lo largo de mi vida como militante y aportaré lo que pueda.

P: ¿Piensa integrar a todas las sensibilidades en su Ejecutiva como hizo Morant el año pasado o hará una dirección más suya?

R: El grupo que quiero conformar tiene que tener claro que hay objetivos fundamentales para los próximos años. Los objetivos son fortalecer nuestro discurso de PSOE, que dirige el presidente, Pedro Sánchez, y que está muy enfocado a la mejora del bienestar de las personas. También tenemos que fortalecer nuestras alianzas con la sociedad civil. Ha habido un trabajo importante y tenemos que trazar alianzas con los movimientos feministas, con la defensa de los derechos humanos, con la lucha contra el cambio climático… Y como el presidente encargó en el Congreso Nacional, elegir a los mejores y las mejores para presentar unos buenos proyectos electorales en 2027 y recuperar los gobiernos para transformar la sociedad.

P: Más allá de los objetivos, ¿el equipo será de integración o suyo?

R: De integración pero también próximo. Tiene que ser un equipo que tenga claro los objetivos.

P: ¿Cómo ha salido el PSPV del Congreso Nacional de València?

R: Preparado para gobernar. Somos el partido más importante de la Comunidad Valenciana, el que mejor puede leer la situación que estamos pasando. Con la dana somos los que más y mejor estamos dando la cara ante los afectados, movilizando ayudas, estando cerca y arremangándonos para sacar la reconstrucción lo antes posible.

P: ¿Cada vez hay más PSOE y menos PSPV?

R: Me siento igual que hace unos años. El PSPV es una federación que tiene un peso importante en España, somos la segunda más numerosa. Hay que destacar el alto número de cargos valencianos y alicantinos que están en el entorno del presidente del Gobierno. Somos un partido federalista, defendemos que el federalismo es hacia donde tiene que caminar nuestro país. No veo una dicotomía de que seamos menos PSPV y más PSOE, el propio presidente está muy cerca de la Comunidad Valenciana.

P: ¿El objetivo máximo del PSPV es mantener a Sánchez como presidente en La Moncloa?

R: Es que el principal baluarte que tiene el PSOE es Sánchez. Está fijando unas políticas que confrontan directamente con la ola reaccionaria de la derecha y la ultraderecha, apostando por la socialdemocracia, por la distribución de la riqueza y por dar oportunidades a los que menos tienen. El discurso, los planteamientos y el impulso que le da Sánchez a la presidencia del Gobierno es un baluarte para nosotros que tenemos que defender.

P: El Congreso Nacional estuvo marcado por la crítica a Mazón, ¿qué más tienen que ofrecer?

R: Es verdad que Mazón tuvo una parte importante dentro del Congreso porque la gran mayoría de los valencianos no se explica cómo sigue siendo presidente de la Generalitat. Es inmoral que siga al frente porque está incapacitado por su actitud el día de la dana. Ha habido otros debates que han sido más apagados, que no han salido a la palestra. Hay una preocupación en el PSPV por el desmantelamiento de la sanidad pública en poco más de año y medio. Ahora todo es un desastre y el sistema ha colapsado porque les interesa a ellos. También hay un olvido de la educación.

P: En la cúpula de la Ejecutiva autonómica de Morant sólo hay un alicantino [José Antonio Amat] y ocupa el último cargo, la vicesecretaria general tercera…

R: Para mí es indiferente. Creo más en los equipos que en los puestos. Yo he estado en muchas Ejecutivas nacionales y más que el cargo es el espíritu de formar parte de un equipo y aportar. Todas las personas que subieron al estrado el pasado domingo tienen el espíritu de colaborar, participar y ser parte proactiva de un proyecto que nos va a llevar al éxito en 2027.

P: Se ha roto la tradición de que el presidente sea alicantino…

R: No le doy importancia. Si se sitúa que el presidente tiene que ser una figura representativa y tiene que ser de Alicante, al final sólo ponemos la figura representativa. En cada momento tiene que ser quién sea y hay que formar un equipo. No estoy de acuerdo con que tenga que ser una figura medio retirada. En un proyecto te puede valer y en otro no. Al igual que te puede valer que sea de Alicante o no. Hay que leer el momento, somos un partido con 140 años de historia y algunas tradiciones se rompen.

P: Sánchez les ha reclamado que recuperen poder municipal, ¿cómo piensan conseguirlo?

R: Visitando las agrupaciones locales, teniendo una escucha activa, trasladando la idoneidad de que la militancia práctica dentro del partido es poner todos los objetivos para conseguir el poder, buscando los mejores candidaturas y haciendo planes de trabajo. Yo me presenté en 2011, perdimos y hasta 2015 tuvimos una tarea de preparación con hitos, metas y calendarios. Lo que nos ha funcionado, que también le funcione a compañeros que están en la oposición. Tenemos que dejar la vida orgánica que nos gusta tanto y salir a la calle para generar alianzas con vecinos y colectivos.

P: Sánchez también les dijo que tienen que elegir a los mejores, ¿hasta ahora no lo hacían?

R: El partido siempre ha intentado elegir a las personas idóneas. La frase de elegir a los mejores no significa que se hayan cometido errores, aunque si la gente no te vota es que no le gusta lo que has presentado. Elegir a los mejores significa que las agrupaciones reconozcan el liderazgo, un grupo de gente, no sólo a uno o una para que sea el candidato, a un proyecto, que si se vacía va a poder conquistar la alcaldía.

«La Diputación se ha convertido en el relato de la posverdad para justificar la actuación de Mazón con la dana»

P: ¿Cómo valora el trabajo del grupo socialista de la Diputación?

R: Están haciendo una oposición útil, hablan de los problemas reales de la provincia. El gobierno de la Diputación se ha convertido en una especie de relato de la posverdad, es la organización que está intentando justificar la actuación de Mazón en el día de la dana y en los posteriores. Mis compañeros lo están denunciando. Es una Diputación absolutamente paralizada.

P: Entonces, ¿está contento con la labor del grupo socialista?

R: Sí.

P: Como secretario provincial la ciudad de Alicante debería ser una piedra angular en su proyecto…

R: Alicante es clave para la provincia y el trabajo que tiene que generar la agrupación local es fundamental por varios motivos. En primer lugar porque el resultado electoral es decisivo para conquistar la Diputación, es la ciudad más grande. También porque Alicante no ejerce la capitalidad que tendría que ejercer dentro de la provincia, está muy desdibujado el papel de la ciudad. Nosotros le vamos a hacer ver a los compañeros de la agrupación de Alicante que son claves para el futuro del partido en la provincia.

P: ¿Ve posible la unidad entre las familias de Alicante para ir juntos?

R: Me voy a dejar la piel en ello y le voy a trasladar a los compañeros lo que puedo aportarles, cómo he llegado a ser alcalde y cuál ha sido el camino. A veces no es fácil, dentro de la vida orgánica hay pequeños detalles que se sacan de contexto y generan crisis. Voy a trabajar incansablemente, tengo buena amistad con muchos compañeros de la agrupación, para trasladarles mi experiencia de cómo pude llegar. Hay que hacer un proyecto de unión, de fortaleza, en el que todo el mundo tenga su papel y lo desarrolle.

P: ¿Con Ángel Franco es posible?

R: Creo que sí. A los socialistas nos mueven las utopías y vamos a trabajar por ello. Franco es un compañero que tiene una gran sabiduría de la agrupación, de la ciudad, de resultados electorales, de la evolución por calles y barrios, de los cambios sociológicos… Es un compañero que puede aportar como muchos más. Es la gran ventaja que tenemos en el PSOE, que los veteranos pueden aportar cierta visión de las cosas. Con su opinión y sabiduría tiene que ayudar a generar un proyecto de futuro e integrador. No podemos desestimar el conocimiento y la sabiduría de compañeros.

