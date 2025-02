Turismo niega que se haya apercibido a la directora del Invattur porque no ha concluido la investigación

La Conselleria de Turismo e Innovación niega que haya apercibido a la directora del Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invattur), Olivia Estrella, después de que la plantilla la denunciara en diciembre por un supuesto abuso de poder. Este hecho provocó que el departamento del Consell abriera una comisión de investigación. Desde la conselleria se señala que esta comisión no ha concluido su trabajo, está previsto que lo haga la propia semana, y que por lo tanto no se le ha apercibido. Los trabajadores del Invattur, por su parte, mantienen que Olivia ha recibido un toque de atención y señalan que aprecian un «cambio de actitud» en ella, con un nuevo talante alejado del que llevó a los empleados a denunciarla por «abuso de poder».

Información "oficial"

El departamento del Consell fue preguntado por esta circunstancia el jueves, ante lo que respondió que no podía entrar a valorar estas circunstancias y que sólo se transmitía información “oficial”, contexto en el que se señaló que el próximo miércoles se celebrará una reunión y que a finales de la próxima semana se conocerán las conclusiones de la investigación. Publicado la noticia de que Estrella había sido apercibida y que se había dado un plazo de unos tres meses de observación, desde la conselleria sí que se trasladó entonces que no estaba apercibida. A través de un comunicado, Turismo apunta que “es imposible que haya ningún apercibimiento porque la comisión de investigación que se activó según marca el protocolo no ha concluido”.

En este sentido, la conselleria añade que “las conclusiones se cerrarán a finales de la semana que viene” y que por lo tanto “no existe ningún tipo de consigna, orden o instrucción que se adelante a esas conclusiones”. Tras ello se pide “respeto a los tiempos de la comisión de investigación”, mismo mensaje que trasladó la consellera Marián Cano cuando se dio a conocer este conflicto laboral a principios del pasado mes de diciembre. "Es una situación que afecta a Olivia Estrella, secretaria general de la AVI durante seis años del Botànic y mano derecha del socialista García Reche", dijo en aquel momento la responsable del área autonómica de Turismo.

Diputado socialista

Otro de los puntos de fricción en este conflicto se produce por las declaraciones del diputado socialista Mario Villar, que señaló este jueves que desde el grupo del PSOE en el parlamento autonómico ha reclamado a la conselleria las actas de las reuniones de la comisión de investigación y que no ha recibido ninguna respuesta. Según fuentes de Turismo la documentación se remitió el pasado miércoles, día 5. Ante esto, Villar se mantiene en que no ha recibido las actas y se remite a su ficha en la página web de las Cortes, en la que aparece que pidió la información el 20 de diciembre y el 9 de enero se le respondió que había sido recibida la reclamación.

Desde Turismo califican de “miserable” la actitud del diputado socialista, “quien lleva desde el inicio del proceso adelantándose a cualquier posible investigación con garantías para tratar de sacar rédito político y, además, hacerlo intentando destruir la reputación de la persona que ocupa el puesto que dejó cuando decidió integrarse en la lista del PSPV a las Cortes”. Sobre la polémica en torno a la petición y envío de las actas de las reuniones de la comisión de investigación “matizan” que el diputado, en contra de lo que manifiesta, recibió el pasado día 5 la documentación que había solicitado sobre la comisión de investigación por vía parlamentaria, “lo que demuestra la deslealtad con la que está utilizando Villar este asunto”.