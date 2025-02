Gan Pampols y Ángel se ofrecen "lealtad y respeto" para la recuperación

Ha costado, pero entre el choque político por cualquier asunto relacionado con la dana, Consell y Gobierno de España han encontrado una vía de diálogo: la que proporcionan Francisco Gan Pampols y José María Ángel. Los responsables de ambos ejecutivos de coordinar la reconstrucción tras la emergencia han logrado convertir las palabras de afecto y respeto mutuo en una imagen institucional, un encuentro sin acuerdos concretos, pero con la conjura de alejarse del ambiente general que rodea la gestión de la catástrofe.

"Me he traído un abrigo para no helarme con este clima", ha señalado de broma el comisionado del Gobierno central en la atención a los medios de comunicación. Ambos han comparecido juntos, uno al lado del otro y rodeados de micrófonos mostrando la expectación que había. "Tenemos claro que somos servidores públicos y que nuestra misión es estar al servicio del ciudadano; el clima (político) no altera las finalidades de trabajo", ha señalado por su parte el vicepresidente de la Generalitat quien ha apelado a hacerlo con "lealtad, colaboración y respeto".

Los dos han admitido que acuden al encuentro con el visto bueno de sus respectivos jefes; el ministro de Política Territorial por una parte (según ha citado expresamente Ángel); y el del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, por otro. "Cuento con su absoluta confianza como vicepresidente", ha indicado Gan Pampols. No obstante, es evidente que han existido los recelos en las cúspides de ambos gobiernos por el encuentro que lo han retrasado hasta dos meses después de que ambos hayan sido nombrados.

Superado este, y con el precedente del encuentro del comité de expertos propuestos por el Gobierno central al que acudió el vicepresidente del Consell hace dos semanas, esta vez ha sido Ángel y su equipo el que ha acudido a la sede de Gan Pampols, en La Cigüeña. Han sido casi dos horas de reunión que dejarán paso a futuras reuniones, según han señalado, llegarán dentro de 15 ó 20 días, sin especificar. El objetivo, han indicado, es tener su propia música frente al estribillo de choque generalizado entre administraciones.

"Más que bienvenidos"

Según han indicado, el encuentro ha servido de puesta en común de las actuaciones que ambas administraciones están llevando a cabo para paliar los daños en los municipios afectados así como la búsqueda de "fórmulas y acciones colaborativas" para trabajar por los ayuntamientos. El punto de partida que tanto Gan Pampols como Ángel han señalado son los planes inversores que sus respectivos ejecutivos han detallado para las próximas fechas con la vista puesta en recuperar las infraestructras local y dar un especial apoyo al pequeño comercio.

El buen entendimiento ha tenido como ejemplo de aterrizaje la última medida anunciada por el Gobierno de España: regularizar a 25.000 personas migrantes sin papeles en las zonas de la dana, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. "Fantástico", ha considerado Gan Pampols quien ha incidido en que son "más que bienvenidos" especialmente "si esas personas están en condiciones de prestar algunos de los múltiples trabajos que son necesarios en la zona. "Cualquier persona que trabaja en un territorio como España tiene los derechos propios de un trabajador", ha añadido.

Suscríbete para seguir leyendo