Camps reúne en Alicante a fieles de la provincia para "recuperar el PP de las mayorías absolutas"

Apenas cinco días después de que más 300 personas (extre excargos y militantes de base) acudieran en València a la llamada de Francisco Camps, bajo el pretexto de la presentación de su libro «Reenfocando España», el expresidente de la Generalitat Valenciana se desplazó este martes hasta la provincia alicantina para impulsar un tercer equipo de trabajo en busca de «recuperar» al PP «de las mayorías absolutas», que se unirá a los ya creados en Valencia y Castellón.

Al encuentro acudió la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, que ejerció de anfitriona, tras acudir tanto al acto de la pasada semana en València como a otro anterior celebrado también en el Cap i Casal tras la absolución de Camps en la última causa judicial que tenía pendiente. «Aquí estamos... En agosto éramos dos [en alusión al expresidente y a ella misma] con mucha fuerza y mucha ilusión. Hoy [por este martes] éramos muchos más. Representantes de nuestras comarcas con la misma ilusión que nosotros. Un equipo de trabajo para conseguir devolver la ilusión por nuestro partido. Trabajo, humildad y pasión por lo que hacemos. Señoras, señores: aquí estamos de nuevo. A su disposición», señaló la exregidora alicantina en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Una imagen que vale...

Ese texto lo acompañó con una imagen que servía para poner nombre y apellidos a excargos del PP que ahora respaldan a Camps en su propósito de «reconquista», aunque públicamente todavía no ha dicho que vaya a plantarle batalla a Carlos Mazón por controlar el PP regional. Entre las caras conocidas sobresalía la de Mercedes Alonso (alcaldesa de Elche entre 2011 y 2015, además de exvicepresidenta de la Diputación), César Augusto Asencio (alcalde de Crevillent entre 1995 y 2019, además secretario general del PPCV) y Miguel Campoy (expresidente de la Autoridad Portuaria, que también fue senador y diputado nacional). No fueron los únicos en asistir a la comida. También se dejaron ver exalcaldes de Tibi, Guardamar y Algorfa, junto a exconcejales de Alicante durante los gobiernos de Castedo como Antonio Ardid, Marta García Romeu y Oti García Pertusa, y a representantes de Elda y Orihuela.

Aunque en el último acto en València no respondió a las cuestiones concretas que se le plantearon sobre su futuro político, como si habrá candidatura campista en el próximo congreso regional del partido (aún sin fecha), este martes las sensaciones eran distintas entre los asistentes. Y así lo confirmó Castedo. «Vamos a intentar recuperar un partido que ya no representa a la mayoría de los votantes del PP», señaló la exalcaldesa, quien explicó el motivo del encuentro: «Se están formando equipos de trabajo en las tres provincias, y ahora tocaba cerrar el de Alicante. Hemos ido las personas que forman parte de ese equipo, detrás hay mucha más gente». Respecto a los objetivos, Castedo descartó que se trate de una «guerra» contra los actuales dirigentes, sino que se busca dar «voz» a lo que «piden» los militantes. Con todo, mandó un mensaje al PP: «Somos gente del PP para trabajar por el PP, porque el partido no tiene nombres ni apellidos. Nosotros también formamos parte de él y queremos recuperar el partido que ilusionaba, que se respetaba y respetaba. Queremos recuperar las mayorías absolutas que conseguía el PP».