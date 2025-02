La Diputación de Alicante repetirá el polémico examen por un “error al elaborar el cuestionario”

La Diputación de Alicante repetirá finalmente el examen que se realizó el pasado sábado, 8 de febrero, para cubrir 58 plazas de auxiliar de administración después de que se haya denunciado que más de la mitad de las 80 preguntas del test contaban con irregularidades en su redacción. La Comisión Técnica de Valoración de las pruebas selectivas convocadas para cubrir, por el procedimiento de concurso-oposición, 58 plazas de auxiliar de Administración General ha acordado repetir la prueba “por un error en el formato de configuración del texto del cuestionario”.

La institución provincial ha optado por repetir el único ejercicio de esta oposición que se celebró el en el Aulario I y II de la Universidad de Alicante por un fallo de formateo del texto al elaborar el cuestionario de preguntas tipo test del examen.

Igualdad, mérito y capacidad

Con el fin de preservar el principio de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público por parte de todas las personas que aspiraban a dichas plazas, la Comisión de Valoración ha estipulado repetir la prueba. En breve se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Diputación de Alicante la nueva fecha de celebración de la oposición, así como la distribución de los aspirantes presentados en las aulas correspondientes. De las 58 plazas convocadas, 57 corresponden a turno libre y una a personas con diversidad funcional.

Desde sindicatos con representación en la institución provincial se denuncia que más de la mitad de las 80 preguntas contenían alguna irregularidad en la configuración de sus cuatro posibles respuestas. Este hecho ha despertado las suspicacias entre los opositores que han preparado esta prueba, ya que las irregularidades podrían suponer una gran ventaja para los conocedores de estos patrones semiocultos, puesto que coincidía que las respuestas que presentaban anomalías eran las correctas.

Los sindicatos también han llegado a afirmar que “las respuestas estaban marcadas”, dentro de una prueba en la que han concurrido 3.600 personas por las 58 plazas ofertadas. Una de las primeras suspicacias se levantó cuando se afirmó que una de las preguntas, la número 59, no valía porque se encontraba repetida, lo que empezó a despertar las sospechas.

Según la denuncia de los sindicatos hay más de cuarenta preguntas que presentaban incidencias, como que había una respuesta no justificaba (no alineada igual que las otras tres) en las cuatro opciones, que alguna de las cuatro posibles respuestas no contara con el punto final o que se empezara una respuesta en minúscula y las otras tres en mayúscula.

Los representantes de CC OO remitieron un escrito a la Diputación denunciando las anomalías, lo que ha dado paso a la reunión con la Comisión Técnica de Valoración y el Área de Recursos Humanos para abordar las irregularidades y en la que, finalmente, se ha decidido la repetición de la prueba. Participantes en la prueba también habían denunciado que había aulas en las que los exámenes ya estaban abiertos cuando entraron los opositores o que en otras se había escrito ya en la pizarra que la pregunta 59 estaba anulada cuando aún no se habían abiertos los sobres con la prueba.

PSOE y Compromís

Los portavoces de la Diputación Vicente Arques, del PSPV-PSOE, y Ximo Perles, de Compromís, han anunciado que van a solicitar una comisión de investigación para esclarecer los hechos. El portavoz socialista ha valorado que “es un escándalo. Es necesario que se realice una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades. Ante los graves hechos y el silencio cómplice de Toni Pérez hemos solicitado una comisión de investigación”.

Por su parte, Perles ha afirmado que van “a investigar a fondo qué ha ocurrido con este proceso. Una vez más, nos encontramos con que la administración provincial genera desconfianza y malestar entre los aspirantes, que han dedicado tiempo y esfuerzo para optar a estas plazas y se encuentran con un examen que no se ajusta a lo establecido”.