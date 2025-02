Polémica con una oposición en la Diputación de Alicante: “Las respuestas estaban marcadas”

La polémica salpica de lleno el examen realizado el pasado sábado, 8 de febrero, por la Diputación de Alicante para cubrir 58 plazas de auxiliar de administración. Desde sindicatos con representación en la institución provincial se denuncia que más de la mitad de las 80 preguntas contenían alguna irregularidad en la configuración de sus cuatro posibles respuestas.

Este hecho ha despertado las suspicacias entre los opositores que han preparado esta prueba, ya que las irregularidades podrían suponer una gran ventaja para los conocedores de estos patrones semiocultos, puesto que coincidía que las respuestas que presentaban anomalías eran las correctas. Desde los sindicatos se ha llegado a afirmar que “las respuestas estaban marcadas”, dentro de una prueba en la que han concurrido 3.600 personas por las 58 plazas ofertadas.

Primeras suspicacias

Una de las primeras suspicacias se levantó cuando se afirmó que una de las preguntas, la número 59, no valía porque se encontraba repetida, lo que empezó a despertar las sospechas. Según la denuncia de los sindicatos hay más de cuarenta preguntas que presentaban incidencias, como que había una respuesta no justificaba (no alineada igual que las otras tres) en las cuatro opciones, que alguna de las cuatro posibles respuestas no contara con el punto final o que se empezara una respuesta en minúscula y las otras tres en mayúscula.

Los representantes de CC OO han remitido un escrito a la Diputación denunciando las anomalías y se ha solicitado una reunión con la Comisión Técnica de Valoración y el Área de Recursos Humanos para abordar las irregularidades, mientras que desde fuentes próximas al CSIF se da por hecho que la prueba va a quedar suspendida.

Lo acontecido el pasado sábado con el examen de acceso a las plazas ofertadas por la Diputación ha corrido como la pólvora en los círculos de preparación de oposiciones en Alicante, especialmente en las academias que se dedican a ofertar estudios. En la misma tarde del sábado, tras el examen, los comentarios entre los participantes ya fueron circulando a través de distintos grupos de aplicaciones como WhatsApp o Telegram.

Academias alicantinas organizaron en la jornada de este lunes reuniones de urgencia con sus alumnos para abordar la polémica que rodea a la prueba e intentar calmar los ánimos entre unos opositores que se muestran indignados. Desde uno de estos centros de estudios también se muestra sorpresa por el hecho de que la hoja con las respuestas habituales no estuviera publicada este lunes, como suele ser la práctica habitual, 48 horas después del examen. Este diario se ha puesto en contacto con la Diputación para preguntar por la situación pero no ha obtenido respuesta de momento.

Comentarios en redes

Observando los comentarios que se están publicando en grupos de Telegram dedicado a esta oposición se pueden encontrar enlaces para presentar una denuncia ante la Agencia Valenciana Antifraude y se puede ver que se están recogiendo otras incidencias en las aulas, más allá de las propias de las hojas del examen.

Entre estas incidencias, por ejemplo, se apunta que había aulas en las que los exámenes ya estaban abiertos cuando entraron los opositores o que en otras se había escrito ya en la pizarra que la pregunta 59 estaba anulada cuando aún no se habían abiertos los sobres con la prueba.