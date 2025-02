Antifraude reclama al exconseller Climent que devuelva el «plus de residencia»

La Agencia Valenciana Antifraude solicita la devolución del «plus de residencia» que recibieron tres ex altos cargos del gobierno del Botànic, todos ellos de Compromís, entre los que se encuentra el que fuera durante los ocho años del ejecutivo de Ximo Puig conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafa Climent, de Muro de Alcoy. Los otros dos ex altos cargos son el ex secretario autonómico Enric Nomdedéu y la ex directora general Rosana Seguí. A los tres se les reclama que devuelvan el «plus de residencia», que alcanza un montante conjunto de 140.000 euros, según una información publicada por «El Español».

8.900 euros brutos anuales

En el caso de Climent, percibió 8.900 euros brutos anuales por el complemento durante siete años, por lo que en total superó la cifra de 62.000 euros. Tras finalizar su fase de indagación, desde Antifraude se urge a que se inicien «los procedimientos de reintegro que en derecho procedan de lo percibido por indemnización por causa de cambio de residencia sin haberse justificado dicho cambio ni los gastos en los que se incurrió». En definitiva, la agencia considera que Climent, al igual que los otros dos ex altos cargos, recibió el complemento salarial por residir fuera de su municipio, pero nunca quedó acreditado que cambiara de vivienda, lo que da pie a las sospechas de que continuara viviendo en Muro de Alcoy a pesar de haber cobrado 8.900 euros anuales por residir en la ciudad de València.

Preguntado por esta cuestión, Climent niega tajantemente las acusaciones y asegura que, de momento, no ha recibido ningún tipo de notificación por parte de Antifraude. El de Muro de Alcoy insiste en que pagó el alquiler de un piso en el valenciano barrio de Benimaclet durante los siete años en los que recibió el complemento y que cuenta en su poder con los contratos de arrendamiento. «El piso pertenece, precisamente, a unos vecinos de Muro de Alcoy. El complemento se quedaba en unos 300 euros netos al mes y a mí el alquiler me costaba entre 600 y 700 euros», señala el exconseller.

Antifraude también recabó información sobre el uso de los coches oficiales de la Generalitat y cotejó que los investigados utilizaron los vehículos para «ir y volver del domicilio habitual», extremo que también es negado por Climent. «Los viernes me iba a Muro de Alcoy con mi vehículo particular y regresaba a València los domingos por la noche. Sólo si a lo largo del fin de semana tenía que participar en algún acto por la provincia de Alicante me recogía en mi domicilio el coche oficial», sostiene el de Compromís, alejado desde hace un par de años de la primera línea de la política, desde que el Botànic perdió las elecciones.

Bulo contra Climent

Otras fuentes de la coalición valencianista van más allá que el exconseller, sitúan al PP detrás de la investigación y califican como bulos las informaciones que se han publicado sobre Climent. «Estas filtraciones se están produciendo en un momento en el que hay mucha crítica sobre el sueldo del vicepresidente [Francisco José Gan Pampols] y lo que quieren es desviar la atención insinuando que los altos cargos del Botànic también recibían complementos elevados», señalan estas mismas fuentes de la coalición valencianista.

Desde el PP, precisamente, se pronunciaron este miércoles sobre la cuestión y, a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Laura Chulià, solicitaron a Antifraude la documentación del expediente que pide la devolución de 140.000 euros a ex altos cargos de la coalición valencianista. «Compromís debe dar la cara y explicar qué medidas va a adoptar para garantizar la devolución», señaló Chulià.