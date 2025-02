Alfaro elige el feudo de su antecesor al frente del PSOE provincial para arrancar una campaña sin rival

Sin rival en la carrera para proclamarse nuevo secretario general del PSOE en la provincia de Alicante, después de que el sábado pasado fuera el único que registró candidatura, Rubén Alfaro iniciará este sábado su campaña. No será un camino áspero, ya que no concluirá en la votación de unas primarias, lo que no quita que el eldense quiera hacer llegar su mensaje de primera mano al mayor número de compañeros socialistas de la provincia. Este es el motivo por el que tiene la intención de realizar, al menos, un encuentro con la militancia en cada una de las siete comarcas en las que el PSOE tiene dividido el territorio alicantino.

Sede ilicitana

El primero de estos actos llegará mañana sábado y se celebrará, a partir de las 11 horas, en la sede socialista de la calle General Cosidó de Elche, mismo escenario en el que hace poco más de un año Alejandro Soler presentó su candidatura para ser secretario general del PSPV, proyecto que se desvaneció a los pocos días tras la mediación de Ferraz en favor de Diana Morant. El hecho de que Alfaro haya decidido empezar esta nueva andadura con la militancia ilicitana tiene varios puntos de interés. Uno de los mayores se encuentra en el hecho de que la agrupación está controlada por Soler (es su secretario general). El también miembro de la Ejecutiva Federal ha sido los últimos tres años el secretario provincial, cargo al que ahora va a acceder Alfaro, tras imponerse en las elecciones de 2022 al «ximista» Toni Francés. El propio Soler, en el momento en el que anunció que renunciaba a ser el secretario provincial, designó a Alfaro como sucesor y desveló su intención de mantener su vinculación a la provincia como presidente del PSOE.

Más allá de los encuentros con la militancia que va a mantener, el también alcalde de Elche ha elegido el lema de su campaña. Se trata del verso final del poema Canción última de Miguel Hernández, que señala «Dejadme la esperanza». Son varios los mensajes que Alfaro quiere lanzar con esta apuesta. En primer lugar reivindica la memoria democrática, como hizo con la entrevista que protagonizó el pasado domingo con este diario, cuando eligió el monumento en recuerdo al Stanbrook como emplazamiento para fotografiarse. También quiere con ello lanzar un mensaje de esperanza ante la ola reaccionaria que cada vez cuenta con más protagonismo en el panorama político internacional, una de las ideas que más está abrazando el presidente Pedro Sánchez en los últimos meses.

Discursos de odio

«Están volviendo los discursos totalitarios, de odio. Hay un panorama turbio a nivel internacional. Con este lema queremos recoger la esperanza para caminar hacia un mundo mejor. Los valores republicanos se terminaron de perder en la provincia y ahora tenemos la esperanza de que vuelvan en Alicante», reflexiona Alfaro al ser preguntado por el lema que ha escogido de cara a su campaña.

Más allá de los actos que se van a realizar con los militantes de todas las comarcas alicantinas y del verso del universal poeta oriolano que se ha elegido, hay otras cuestiones a tener en cuenta de cara a los poco menos de dos meses para que se celebre el Congreso Provincial, que será el 4 y 5 de abril. Los estatutos señalan que Alfaro no tendrá que recoger avales al ser el único candidato. En cuanto a la ubicación para el cónclave, en el que se espera la presencia de entre 350 y 400 afiliados, todavía no se ha decidido la localidad. Este tiempo también servirá para redactar una ponencia política que pondrá el foco en las grandes reivindicaciones provinciales.