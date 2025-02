El PSPV frena en Alicante la sustitución del secretario de Organización, afín a Franco

Intento frustrado. El secretario local del PSOE alicantino, Miguel Millana, no pudo este miércoles consumar la sustitución del secretario de Organización, Pedro Ródenas, colocado por el exsenador Ángel Franco, al verse obligado a retirar la propuesta a instancias de la comisión de ética del PSPV. Fue, en el transcurso de la reunión de la ejecutiva local, foro en el que, eso sí, anunció que presentará un recurso ante la comisión federal. En lo que sí que pudo salirse con la suya fue en su deseo de arrebatarle al propio Franco la gestión de las redes sociales del partido, labor que pasa a estar ahora en sus manos.

La agrupación local del PSOE en Alicante vivió este miércoles un capítulo más de la nueva guerra abierta entre su secretario general, Miguel Millana, y el veterano Ángel Franco, miembro de la ejecutiva del PSPV de Diana Morant. Millana, en una tensa reunión de la ejecutiva local, pretendía sustituir al responsable de Organización, próximo al exsenador, alegando que lleva prácticamente un año sin acudir a las reuniones y amparándose en el artículo 63 de los estatutos, que según subrayó, contempla que ningún cargo puede dejar de asistir a más de tres reuniones consecutivas.

Sin embargo, el dirigente socialista tuvo que retirar este punto del orden del día, después de que la comisión de ética del PSPV le instara a ello tras recibir una queja en la que se argumentaba que Pedro Ródenas está disfrutando de un permiso de paternidad, y que no ha presentado la dimisión del cargo. Es justo a lo que se acoge el comité, que reitera que, efectivamente, no consta renuncia alguna y que, por tanto, no procede cubrir dicho cargo. El mismo organismo también especifica que la ejecutiva local no es un órgano competente para adoptar dicho acuerdo.

Millana, pese a todo, no tira la toalla. En la reunión de este miércoles anunció que va a presentar un recurso ante el comité de ética federal, según explicó a este diario, «porque en el debate que se ha abierto en la reunión ha quedado patente que no se puede continuar funcionando sin un secretario de Organización, que tiene competencias exclusivas en ámbitos como los censos, los contratos o la rendición de cuentas».

Si bien este punto quedó paralizado, en lo que sí tuvo éxito Millana fue en su deseo de arrebatarle la gestión de las redes sociales del partido a Ángel Franco, lo que evidencia que el exsenador ya no tiene el control total del partido. De tal forma que este cometido pasará de estar bajo el control del ahora miembro de la ejecutiva de Morant, que cuenta en la actualidad con 80 años de edad, al secretario general, que tiene 73. Eso sí, con un matiz. Y es que según se encargó de dejar claro el propio Millana, tiene previsto nombrar a un responsable técnico para que se encargue de esta labor.

El objetivo, tal y como manifestó, es el de dar ahora también mayor visibilidad a la acción del grupo municipal socialista, pese a que el propio Millana ha protagonizado sonados choques con la portavoz, Ana Barceló, antes de romper con Franco. «De lo que se trata -subrayó- es de unificar la acción política del partido y de sus cargos públicos, para que los ciudadanos nos vean como una alternativa real de gobierno».

La reunión de la ejecutiva local se desarrolló en un clima de tensión entre los partidarios de ambos bandos, y Ángel Franco, presente en la misma en su condición de miembro de la dirección del PSPV, declinó hacer valoraciones de lo acontecido.

