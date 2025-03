Se aviva el conflicto interno en el PSPV de Valencia: opciones de victoria para el candidato de Morant

Los militantes del PSPV en Manuel, Corbera y Llíria tendrán que volver a votar para elegir entre Carlos Fernández Bielsa y Robert Raga como secretario general de los socialistas en la provincia de Valencia. Además, se abre un "expediente informativo" sobre el proceso en la agrupación de Sedaví donde se decidirá en las próximas fechas si es "necesario repetir esta votación".

Es la resolución hecha pública este miércoles por parte de la Comisión Nacional de Ética del partido, un comunicado oficial que llega después de la reunión que los miembros de este organismo tuvieron el martes durante la tarde ante el cruce de impugnaciones de ambas candidaturas y la posibilidad de que estas impugnaciones cambien el resultado final, por el margen estrecho que las separó.

De hecho, si el domingo el recuento provisional terminó con una victoria de Bielsa por 33 votos frente a Raga, en caso de que se anulen estas mesas, esta diferencia subiría hasta los 44 votos quedando, no obstante, más de un centenar de militantes en estas tres agrupaciones así como otra setentena en Sedaví por votar, lo que podría dar un suponer un vuelco respecto al ganador. La resolución de la Comisión de Ética añade que el comité organizador de las primarias fijará la fecha para la celebración de estas votaciones una vez haya una resolución firme.

Según señala el propio comunicado hecho público por la comisión que vela por el procedimiento interno, el acuerdo "es susceptible de ser recurrido por las partes", algo que es más que probable que hagan desde la candidatura de Bielsa, que se había impuesto el domingo, y que consideran que se hizo todo de manera correcta. Además, en un comunicado por la mañana, señalaron que los recursos llegaron fuera de plazo.

"Dar normalidad"

Preguntada por la situación, la secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant ha tratado de evitar avivar el fuego y ha asegurado que la investigación por parte de la Comisión de Ética entra dentro de la "normalidad" del proceso al tiempo que ha llamado a "garantizar los resultados democráticos de la militancia". "Lo que diga la Comisión de Ética, será lo que se hará", ha indicado la también ministra de Ciencia.

"No me toca a mí analizar esas situaciones, es lo que tiene que hacer el comité de garantías", ha expresado Morant quien ha insistido en que la "trascendencia social" de la acción del partido está "de cara a la ciudadanía" y ha llamado a salir de los procesos internos como "alternativa frente al gobierno de la Generalitat más negligente". "Saldremos preparados, unidos y fuertes", ha indicado, algo que, no obstante, no acaba de vislumbrarse por las tensiones internas que acompañan al proceso.

