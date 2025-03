Xavier López: «Yolanda Díaz es el mayor activo de Sumar y en absoluto está cuestionada»

El pasado fin de semana recibió un apoyo masivo junto a Carmen Padilla para situarse al frente de Sumar en la Comunidad Valenciana. ¿A partir de ahora qué?

Se trata de un proceso que se está llevando a cabo en el conjunto del país, y que desembocará en la asamblea estatal que se celebrará los días 29 y 30 de marzo. En todas las federaciones, y nosotros somos la tercera en importancia por detrás de Madrid y Andalucía, se están eligiendo coordinadoras bicéfalas en el camino que estamos recorriendo para consolidar la implantación territorial de la formación. Nuestro mandato, en este sentido, pasa por iniciar el trabajo para constituirnos como organización a nivel autonómico.

Hablando de implantación, ¿cuál es el nivel que tiene Sumar en el ámbito de la Comunidad?

Alicante es la provincia con una mayor implantación por parte de la organización con relación al tamaño de la población, aunque tenemos capacidad para crecer más y en eso estamos trabajando.

¿Cuál va a ser la relación de Sumar con Compromís? ¿Abogan por la cooperación o por marcar perfil propio?

Nuestra relación va a ser de cooperación y reconocimiento a la labor que vienen desarrollando tanto Compromís como EU. En ningún caso nos hemos planteado competir con ellos. La intención es la de tener una relación de lealtad con la finalidad de ensanchar este espacio político y ganar fortaleza de cara a las próximas elecciones autonómicas, en las que el objetivo es recuperar la Generalitat para la izquierda.

Las relaciones entre Sumar y Podemos parece que no atraviesan precisamente por el mejor momento a nivel nacional. ¿Cómo está la situación aquí?

También apostamos claramente por la unidad, porque queremos ir con ellos en los procesos electorales ante la ola reaccionaria que está invadiendo tanto el Estado español como el conjunto del planeta. La única forma de plantar cara este fenómeno es conformar gobiernos progresistas que amplíen derechos, y para eso no hay otra forma que ir todos a una.

Xavier López en un momento de la entrevista. / Jose Navarro

El Botànic perdió la Generalitat al quedarse Podemos fuera del parlamento autonómico...

Hay una realidad, y es que si no se obtienen el 5 % de los votos no se consigue representación. Se trata de una barrera antidemocrática contra la que nos rebelamos. Pero mientras eso siga siendo así resulta evidente que no se puede desperdiciar ni un solo voto progresista. No hay otra fórmula si lo que queremos es devolver la dignidad a las instituciones valencianas.

¿Cuál es la fórmula que plantearán para concurrir a las elecciones?

Todavía no lo hemos planteado, porque eso es algo que tendrá que determinar nuestra asamblea antes de proponerlo al resto de fuerzas. De cualquier forma, insisto en que no contemplamos otra fórmula que no pase por la unidad.

Habla mucho de las elecciones autonómicas. ¿Confía en que puedan adelantarse?

Caros Mazón ya ha sido relevado socialmente, porque los ciudadanos son un clamor después de su catastrófica gestión de la dana. El único que no se ha enterado es él. Así que la única alterativa que le queda es la de dimitir y convocar elecciones.

Pero hasta la fecha parece que eso no esté entre sus planes...

La verdad es que provoca bochorno y esperpento. Mazón es un zombi político que tiene secuestrada a la Generalitat con su negativa a abandonar el cargo. Y solo por mantener su posición de aforado para protegerse de las acciones judiciales. Todos hemos visto las contradicciones en las que va incurriendo en función de sus necesidades personales y no de la verdad. Pero hay más de 220 familias que han perdido a sus seres queridos y que se merecen un respeto, por lo que, insisto, no le queda otra salida que presentar la dimisión.

¿Y si eso no sucede?

Si se niega a escuchar lo que es un auténtico clamor, lo que le corresponde a las fuerzas progresistas es ejercer presión. Compromís ya hace tiempo que ha propuesto una moción de censura, y lo que no podemos entender son los motivos por los que el PSOE no recoge el guante. Los socialistas no deben esperar a que Mazón tome la decisión de dimitir o a que Feijóo lo desautorice, puesto que nuestra obligación es la de intentar que se cumpla la voluntad del pueblo valenciano y zanjar de una vez por todas esta época tan oscura.

Pasemos a analizar la actualidad nacional. En los últimos tiempos ha habido algunas voces críticas con Yolanda Díaz en el ámbito de Sumar. ¿Su liderazgo es firme?

Yolanda Díaz es el mayor activo político de Sumar a nivel estatal, y en absoluto está cuestionada. Es la líder indiscutible de esta organización y de este espacio, hasta el punto de que ha planteado las principales batallas en el gobierno progresista. Insisto en que para nada está en discusión.

¿Y Sumar tiene futuro? Las encuestas electorales no la dejan muy bien parada...

Sumar tiene un futuro muy importante por delante, porque es de esta formación de la han salido todos avances sociales que ha impulsado el Gobierno central. Ahí están los incrementos del salario mínimo interprofesional o la reducción de la jornada laboral, por poner solo algunos ejemplos.

Pero la legislatura se está poniendo complicada...

No contemplamos otro escenario que no sea una legislatura larga en la que se cumplan los acuerdos que se firmaron para conformar el Gobierno de coalición. Si el PSOE tiene reticencias, tendrá que explicarlo.

Las encuestas no son muy favorables para Sumar, pero tampoco para que se repita un Ejecutivo progresista...

La alternativa es un bloque formado por Feijóo y Abascal, con lo que ya sabemos del primero sobre la relación con Mazón y de lo del segundo con Trump y Milei. Hay un claro riesgo para la sociedad y para la economía, y está en nuestra mano la responsabilidad de afianzar el Gobierno y cuidarlo para que se pueda renovar.

¿Cómo está viendo la situación del Ayuntamiento de Alicante tras su marcha?

El alcalde, Luis Barcala, tiene la ciudad completamente paralizada y sin ningún plan de futuro. Además, impulsa presupuestos con menos inversiones, que, además, restan derechos y libertades. Frente a ello, el concejal Manolo Copé está desarrollando un trabajo extraordinario poniendo el dedo donde hace falta, que es en la protección de los más vulnerables.

