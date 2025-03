La crisis del PSOE en Valencia vista desde Alicante: un choque evitable con una solución que fortalece

La cosa habría podido acabar en tragedia política, pero se ha solucionado en un giro inesperado de última hora. Eso es lo que ha sucedido con la batalla por el mando socialista en la provincia de Valencia, un enfrentamiento entre Robert Raga y Carlos Fernández Bielsa que partió en dos al partido, pero que finalmente se ha remediado con un pacto en el que ha intervenido Diana Morant, y que se ha saldado con la continuidad de Bielsa a cambio de la formación de un equipo de integración. Y entre los socialistas alicantinos, acostumbrados como estaban hasta ahora a ser los que protagonizasen las disputas, el acuerdo alcanzado se valora como una solución que transmite fortaleza. Aunque, eso sí, subrayando al mismo tiempo que se debería haber conseguido una candidatura unitaria antes de llegar a las primarias y lanzar una imagen de división.

No han sido días precisamente fáciles para la cúpula socialista en la Comunidad Valenciana. La pugna entre el actual líder provincial, Carlos Fernández Bielsa, y Robert Raga, afín a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, estaba poniendo a prueba las costuras del partido, sobre todo después de que el primero se impusiera en las primarias por una exigua diferencia de tan solo 33 votos. Tan escasa distancia había propiciado que ambas candidaturas presentaran recursos ante la Comisión de Ética, que contempló ordenar repetir las votaciones en tres agrupaciones (Corbera, Manuel y Llíria) e investigar un presunto fraude en otra (Sedaví).

Una situación más que tensa que, sin embargo, se solucionó merced a la intervención de la propia Diana Morant, que el pasado jueves se reunió durante más de cuatro horas con los dos candidatos, logrando sellar la paz a través de un pacto que propiciará la continuidad de Bielsa a cambio de conformar una dirección provincial de integración.

Presenciado a distancia

Todo este conflicto se ha presenciado desde la distancia en Alicante, quizá con un cierto grado de sorpresa, acostumbrados como están los socialistas de este territorio a ser ellos los que protagonicen los enfrentamientos. No sucederá en esta ocasión con la secretaría general de la provincia, donde la única candidatura que se ha presentado es la de Rubén Alfaro, pero sí que ocurrió en la cita anterior, cuando el alcoyano Toni Francés y el ilicitano Alejandro Soler se disputaron el cargo, que terminó decantándose hacia este último después de las correspondientes primarias. Las votaciones de los militantes también han sido la tónica habitual en la mayoría de los congresos comarcales.

Y precisamente son los secretarios socialistas de las diferentes comarcas los que han valorado la situación que se ha vivido en Valencia, coincidiendo en que el conflicto se ha solucionado de manera positiva, pero discrepando acerca de la forma en la que se ha gestionado toda esta situación.

Así las cosas, el secretario general de la agrupación de l’Alacantí, Baltasar Ortiz, señala que «después de que la militancia haya hablado, me parece sensato el acuerdo que se alcanzado en pos de la integración». Aunque no entra a valorar si, en realidad, lo que ha conseguido Diana Morant propiciando este acuerdo, no es otra cosa que solucionar un problema provocado por ella misma con su aval al que era su candidato afín, Robert Raga. «Siempre se dice que hay un candidato oficial y otro que no lo es, pero en este caso no tengo claro que Raga lo fuese. En cualquier caso, ambos eran más que válidos para el cargo», señala.

En cualquier caso, lo que sí tiene claro Ortiz es que «no se debería haber llegado a esta situación. Lo suyo hubiese sido trabajar antes por la unidad, al igual que sucedió cuando Alejandro Soler y el propio Bielsa se apartaron para que Diana Morant fuese designada secretaria general del PSPV».

Vicente Alberola, secretario general en el Baix Vinalopó, señala por su parte que «entiendo que se habrá intentado antes el consenso, pero no habrá sido posible. A partir de ahí, es totalmente lícito que los candidatos se presenten y que la militancia vote, algo que vemos con normalidad».

Y señala, respecto al apoyo que haya podido recibir cada candidato, que «Diana Morant tendrá su punto de vista, pero al final es la voluntad del que se presenta. Ellos tienen criterio propio».

Evitar enfrentamientos

Por su parte, José Joaquín Hernández, secretario de la agrupación comarcal de la Vega Baja, quien indica que «la democracia interna es muy positiva y está bien que la militancia se pronuncie, pero siempre se tiene que apostar por el consenso y evitar enfrentamientos. Yo lo he vivido y no es un plato de buen gusto».

Sin querer entrar a valorar si fue Morant la que propició el problema con su apoyo a uno de los candidatos, lo que sí considera positivo es el acuerdo alcanzado a última hora. Según sus palabras, «este pacto es bueno para el partido, porque va a salir reforzado. La foto de los dos candidatos y la secretaria general del PSPV juntos es una imagen que nos refuerza a todos».

Mayte García, secretaria general de la agrupación de la Marina Baixa, también manifiesta que «igual, lo más adecuado hubiese sido pactar una candidatura unitaria, pero al final las primarias son un mecanismo que tenemos en el partido y todo el mundo tiene derecho a utilizarlo».

García, asimismo, asegura desconocer si fue Diana Morant la que empujó a Raga a presentarse. «Es verdad que siempre intentamos clasificar a cada candidato, pero al final uno toma la decisión de presentarse porque quiere. Lo realmente importante es que el asunto se ha cerrado bien, abogando por una ejecutiva de carácter conjunto», remarca.

El secretario comarcal de la Muntanya, Rafa Briet, señala que alcanzar un pacto antes de unas primarias «puede ser favorable y siempre hay que intentarlo. Pero si eso no es posible no pasa nada y no debería verse como una confrontación, porque al final las primarias son una herramienta de la que nos hemos dotado en el partido para que la militancia se pronuncie de forma totalmente democrática, y los resultados son igual de válidos». Y no cree que tenga consecuencias negativas que el partido haya votado totalmente dividido. Según recuerda, «Zapatero ganó por muy poco y acabó como presidente del Gobierno».

En opinión de Briet, «lo que se debe hacer, cuando alguien se impone por poco margen, es integrar a la otra parte y aglutinar sensibilidades. Y eso es lo que se ha hecho en este caso, con un acuerdo que va justo en esta línea».

Y de ahí, a la Marina Alta, donde el secretario comarcal, José Ramiro, no ve problema alguno en que se haya llegado a las primarias. «En Alicante -subraya-, sin ir más lejos, hemos acudido a ellas en varias ocasiones. Y no pasa nada, porque es un instrumento totalmente democrático. La suerte es que haya personas que quieran liderar, porque eso es una riqueza para el partido».

Respecto a los candidatos, señala que «no estoy convencido de que Raga sea el candidato oficial. Cada cual es mayor de edad y toma de forma autónoma sus decisiones y, en ese sentido, no creo que haya habido interferencias por parte de la secretaria general».

Militancia

De forma bastante similar se expresa Fulgencio Cerdán, secretario en el Alto y Medio Vinalopó, quien enfatiza que «el PSOE siempre ha demostrado que cualquier militante puede presentarse para liderar el partido y, por tanto, no soy partidario de los nombramientos a dedo, hurtando a la militancia su derecho a decidir».

Respecto a la vitola de candidato oficial que se le ha colgado a Raga, señala que «no sé los apoyos que tenía, pero teniendo en cuenta que es alcalde de Ribarroja del Túria, un municipio afectado por la dana, quizá pudo pensar que de esta forma podría contribuir más a la reconstrucción. Desde luego, estaba en su pleno derecho».

¿Y qué opina Rubén Alfaro, que será elegido secretario provincial sin ningún tipo rival? Señala que no hay que tener miedo, en ningún caso, a que los militantes voten, pudiendo elegir entre dos modelos de partido que se confrontaban. Y a partir de ahí, no cree que la división vaya a dejar heridas.

Según sus palabras, «lo importante es el acuerdo de integración que se ha alcanzado, gracias a la generosidad de los dos candidatos y al papel desempeñado por Diana Morant». En opinión de Alfaro, «eso fortalece al partido y resulta beneficioso para alcanzar nuestro objetivo, que no es otro que recuperar la Generalitat».

