El PSPV reclama elecciones anticipadas ante la crisis de Mazón

Queremos votar. Es el mensaje que ha lanzado este miércoles Diana Morant en un discurso al inicio de una ejecutiva del PSPV en un momento de tensión máxima sobre la situación de Mazón. La ministra y líder de los socialistas valencianos exige una convocatoria de elecciones anticipadas ante el deterioro de la atmófera política en la Comunitat Valenciana. Es la estrategia en la que se va a volcar el partido a partir de ahora con una serie de acciones. “Es la solución más democrática”, ha sentenciado.

La expectación generada ante el momento se ha notado en la convocatoria. Prácticamente cualquier nombre propio dentro de la federación con algún tipo de responsabilidad ha estado presente, desde miembros de la dirección, así como alcaldes y concejales del partido en los municipios afectados por la dana, los diputados del grupo parlamentario en las Corts y en el Congreso y otros referentes con puestos en el Gobierno central como la delegada Pilar Bernabé o el secretario de Estado, Arcadi España, una amplia representación para dar más empaque al momento.

Ante todos ellos y frente a un panel de "Volem votar" en el que quedaba ya claro el mensaje, la secretaria general de los socialistas valencianos ha expuesto la hoja de ruta del partido ante un Mazón cuya situación tras el contunden auto de la jueza de Catarroja del lunes ha calificado con tres palabras: "inaceptable, intolerable e insostenible". Este camino a seguir no tendrá entre sus medidas la presentación de una moción de censura, que sí pide Compromís, y que la formación ha descartado al no verle recorrido, ya que depende del voto de Vox.

Morant ha enterrado definitivamente este mecanismo parlamentario que le reclama el otro partido de la izquierda en la cámara autonómica. "No dan los números", "solo generaría frustración", "no hay que recrearse en lo que no se puede" o "es perder el tiempo" son algunas de las referencias directas que ha lanzado sacando a los socialistas de la indefinición con la que se habían movido respecto a este asunto. "La decisión no está entre las paredes de las Corts, está en la calle", ha contrapuesto la dirigente socialista indicando que ahí "sí que salen los números".

La petición de unas elecciones anticipadas se convierte así en el nuevo paso de la formación, un giro de tuerca que se contrapone con la primera oferta a Alberto Núñez Feijóo de apoyar un sustituto de Mazón. Eso fue el 15 de noviembre, coincidiendo con la primera explicación del president en las Corts, una posibilidad que ahora ha dado por cerrada. "Mazón pudo irse, el PP pudo echarlo, Feijóo pudo destituirlo, pero ninguno quiso y ahora ninguno nos vale", ha señalado Morant quien ha reiterado la exigencia de que los ciudadanos "tomen la palabra".

De hecho, ha vinculado la convocatoria de unas nuevas elecciones a la recuperación de las zonas afectadas. "Las urnas son la única salida para que los valencianos tengamos una reconstrucción; la reconstrucción comienza preguntando a los ciudadanos quién quiere que la lleve a cabo", ha explicado la también ministra de Ciencia. En este sentido, ha señalado que el actual Ejecutivo autonómico en su totalidad está más pendiente de la supervivencia que de esta reconstrucción.

Dentro de este "proceso de reparación" también ha añadido la necesidad de "rescatar la verdad". Para ello, Morant ha puesto el foco en la comisión de investigación que se votará este jueves en el Congreso, la única cámara donde la mayoría no la tiene o el PP (como en el Senado) o los populares y Vox (como ocurre en las Corts). "Todas las dudas que tiene la gente en la calle serán llevadas a la comisión de investigación del Congreso, no habrá ni Vox ni Feijóo que pueda protegerles", ha indicado.