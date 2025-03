El PP acepta que se investigue el polémico examen de la Diputación de Alicante

El polémico examen del 8 de febrero que se tuvo que suspender debido a denuncias por presuntas irregularidades será sometido a una comisión de investigación. La Diputación de Alicante convocó esta prueba para incorporar 58 auxiliares administrativos al organismo, pero tuvo que anularla y retomarla el 1 de marzo ante protestas de los examinados dado que las respuestas de 46 preguntas parecían marcadas con la finalidad de condicionar el resultado del proceso.

Así lo interpretan desde la oposición, que han solicitado una comisión de investigación para aclarar los hechos en la institución provincial. El PP, que tiene mayoría absoluta en el organismo y defiende que los hechos se deben exclusivamente a “un error humano”, ha aceptado la petición, que ha sido aprobada por unanimidad.

Este ha sido uno de los muchos puntos aprobados por todos los grupos en el pleno ordinario del mes de marzo. Sin embargo, la aprobación no ha estado exenta de polémica. El diputado socialista José Ramiro, que ha presentado la moción –también secundada por Compromís–, ha pedido “aclarar si el error es o no intencionado” sugiriendo, eso sí, que podría serlo.

La respuesta del PP ha sido contundente. La ha formulado Lourdes Llopis, diputada de Recursos Humanos, que ha defendido la “transparencia” por la cual ha optado su partido, ha asegurado que el error fue involuntario y ha relacionado la propuesta de la comisión como un intento de “hacer daño” por parte de los grupos de la oposición.

Llopis ha mencionado, además, a la hija del conseller de Educación, José Antonio Rovira, funcionaria de la Diputación y que formaba parte del tribunal del polémico examen. Y lo ha hecho antes de que la nombraran los grupos de la oposición en el pleno para afirmar que la intención de la propuesta no era propositiva, sino todo lo contrario. “No busquen manos negras donde no las hay”, sugería, mientras durante su discurso el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, gesticulaba visiblemente molesto dirigiéndose a los socialistas.

El otro grupo que proponía la comisión de investigación, Compromís, se expresaba a través de su portavoz, Ximo Perles, quien era aún más contundente que el diputado socialista cuando parecía dar por hecho que la suspensión del examen del 8 de febrero –que se acabó realizando el 1 de marzo sin incidencias– no se debía a un error humano, sino a un “amaño” que “hay que investigar”.

Perles sí que citaba a la hija de Rovira y a otros trabajadores de la Diputación relacionados con el PP, y calificaba la explicación de Llopis como “un insulto a la inteligencia”. Ante esta contundencia Toni Pérez, presidente de la Diputación, tomaba la palabra para tildar la intervención del diputado valencianista como “improcedente e irrespetuosa”. “Usted no quiere investigar. Ya tiene un veredicto”, ha protestado dando la razón a la diputada Lourdes Llopis, que había criticado que la propuesta no pretendía “buscar la verdad”. Pérez, además, ha resaltado la aparente contradicción de alargar un debate en un punto que iba a ser aprobado por unanimidad.

Más polémicas

También ha habido polémica, y en este caso sin unanimidad, ante la moción conjunta que PP, PSOE y Compromís han aprobado por el 8M. Como viene ocurriendo durante los últimos años, Vox se ha desmarcado de esta propuesta con argumentos subidos de tono en referencia al “fanatismo woke” o al “malgasto del dinero de los españoles”. Por parte del PP ha defendido la moción Loreto Serrano, responsable de Bienestar Social e Igualdad, que lamentaba la falta de unanimidad dada la negativa del partido de ultraderecha.

La diputada de esta formación, Gema Alemán, llegaba a preguntar en una de sus intervenciones sobre este punto si “es menos un hombre discapacitado que una mujer discapacitada”. Lo hacía, según argumentaba ante las miradas evidentes de sus compañeros de pleno, en referencia a uno de los puntos del documento aprobado, que propone textualmente “prestar una atención específica y particular a las mujeres del medio rural, y a las mujeres con discapacidad, que tienen mayores dificultades para alcanzar las reivindicaciones que reclamamos en esta declaración institucional”.

Otras aprobaciones

Respecto a los otros puntos aprobados, cabe destacar el reconocimiento unánime a quien fuera alcalde de Alicante entre 2013 y 2015 y anteriormente concejal de Cultura, Miguel Valor, fallecido el pasado año y a quien el Mubag le dedicará un espacio con su nombre en la entreplanta del Museo de Bellas Artes. También ha sido concedida una subvención al proyecto de atención en escuelas y residencias de menores en Maasai, Kenia.

No han sido aprobadas, en cambio, las tres mociones de urgencia propuestas por los grupos de la oposición. Desde el PSOE se ha planteado regular el caravaning en la provincia de Alicante, desde Vox se pedía mejorar el transporte público en la Vega Baja con argumentos contrarios a criterios ecologistas y desde Compromís se pedía dar apoyo a una condonación de la deuda autonómica “justa, equitativa, suficiente y vinculada a la infrafinanciación valenciana”.

Esta última ha sido la moción de urgencia más cercana a la aprobación, ya que desde el PP la diputada de Hacienda y vicepresidenta segunda de la institución, María del Mar Sáez, había pedido retirar del texto el término “País Valencià” propuesto por Compromís y también el tercer punto de las propuestas de resolución, que planteaba pedir al Gobierno central desde la Diputación la condonación de la deuda de las comunidades autónomas que fuera “consecuencia de la insuficiencia financiera sufrida tanto por la insuficiencia general de todas como por la relativa a las cuatro infrafinanciadas”, una de ellas la Comunitat.

Desde el PP, argumentaba Sáez, rechazan la condonación de la deuda como instrumento para erradicarla de manera definitiva. Y desde Compromís, aun agradeciendo la predisposición a aprobar la propuesta a cambio de las condiciones citadas, han rechazado introducir los cambios solicitados.