Alfaro se "presenta" en Alicante ante disputas internas contenidas en el PSOE

Después de la calma llegará la tormenta. Eso hacía pensar el ambiente que se respiraba en el acto que el PSOE celebraba en Alicante a tres semanas del congreso provincial, convocado en Alcoy. El partido confirmará a su único candidato a dirigirlo en la provincia, el ya proclamado Rubén Alfaro, alcalde de Elda. Él mismo protagonizaba su primer acto en la ciudad para presentar a militantes y cargos del partido la ponencia que se llevará al congreso antes de que sea debatida internamente. A su lado figuraba Rosa María Vidal, concejala de Turismo de Elda, que presentaba el acto; y Antonio Torres, que fue síndic en las Cortes entre 2012 y 2015, director general durante el Botànic y encargado de coordinar la mencionada ponencia, redactada por otros 14 cargos situados en los asientos más cercanos al escenario principal.

A nivel provincial, el PSOE alicantino se aproxima a un congreso que, sin descartar sorpresas, se prevé que será pacífico. Las tensiones más fratricidas que el PSOE acostumbra a acumular se desatarán en los cónclaves posteriores, los comarcales y los municipales. Especialmente en la capital alicantina y en su comarca, donde las principales familias no esconden las enemistades que vienen condicionando el partido a nivel local desde hace años.

Distancias

Era evidente ayer, en este sentido, la distancia entre el secretario de la agrupación municipal, Miguel Millana, y el histórico dirigente oficioso del PSOE de Alicante, Ángel Franco. Ambos se sentaban en segunda fila separados por tres militantes y sin haberse saludado (una vez más desde que rompieron relaciones) en la llegada al acto. Otro saludo inexistente -y nada esperado- era el que evitaban hacerse el mismo Franco y Ana Barceló, portavoz en el Ayuntamiento.

Rubén Alfaro, con Antonio Torres en el acto del PSOE en el Colegio de Arquitectos de Alicante / Rafa Arjones

La batalla para controlar la agrupación municipal tendrá un nuevo capítulo posteriormente al congreso provincial con Franco, una vez más, liderando uno de los bandos e intentando tejer alianzas para volverse a imponer. A nivel comarcal el conflicto será idéntico. El actual dirigente, Baltasar Ortiz (afín a Franco), también acudía al acto del partido.

Un partido con disputas en las que Alejandro Soler también tendrá mucho que decir. Una de las representantes de su sector, María José Adsuar, estaba presente. También lo estaba la diputada nacional Patricia Blanquer y el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, quien por cierto llegaba al Colegio de Arquitectos (donde tenía lugar el cónclave) acompañado por Franco. Nieves y Blanquer se sentaban en primera fila (la que ocupaban los cargos que no habían participado en la ponencia) compartiendo espacio y cordialidad con tres miembros de otra familia del partido: Ana Barceló, la exconcejala Eva Montesinos y el diputado autonómico José Díaz.

Cargos y ponencia

El resto de la sala la llenaban muchos otros cargos provinciales y municipales. Destacaban, entre estos, los alcaldes de Villena, Fulgencio Cerdán; Isabel López, de Xixona; Vicente Arques, de l’Alfàs del Pi -estos dos también son diputados provinciales-; y el alcalde de Alcoy, Toni Francés, quien precisamente perdió las últimas primarias provinciales ahora hace tres años, cuando las ganó Alejandro Soler al bando de Ximo Puig.

En cuanto a la ponencia, el PSOE pretende conjurarse para un posible adelanto electoral en la Comunidad. Las críticas al presidente Carlos Mazón eran constantes, y no solo por la gestión de la dana. Los socialistas hicieron una enmienda a la totalidad de las políticas del Consell. Empezando por el lema del congreso, «Dejadme la esperanza», verso de Miguel Hernández, con un claro guiño a la recuperación de la memoria histórica. La educación y la sanidad públicas, la reordenación territorial, la sostenibilidad ambiental, el acceso a la vivienda, la igualdad, la apuesta por el distrito digital y la innovación fueron los temas tratados por Alfaro, Torres y Vidal para motivar a una militancia que afronta un nuevo congreso provincial y posteriores primarias comarcales y locales. Y quién sabe si un ciclo electoral anticipado en la Comunidad. Ese es, al menos, un escenario que en el PSPV-PSOE no descartan y que intentan propiciar, aunque no del todo unidos.