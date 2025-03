Fallece María Teresa Revenga, la política de las buenas formas

Este lunes por la mañana fallecía María Teresa Revenga (1945-2025). «Pele», que era como la conocían en su entorno cercano (también en el político), se dio a conocer en la vida pública alicantina a principios de los años ochenta, cuando la derecha local aún estaba en proceso de estructuración y los socialistas gobernaban con comodidad las instituciones.

En 1983 accedió al Ayuntamiento de Alicante como concejala de la oposición. La Coalición Popular, formada por la desaparecida Alianza Popular (embrión del actual PP), Democracia Cristiana y Unión Valenciana, la situó como número seis de la lista municipal que lideró el magistrado Adrián Dupuy, conocido por presidir el Club de Regatas entre 1977 y 1990. La obtención de siete concejalías ante el todopoderoso PSOE, que revalidó la alcaldía con José Luis Lassaletta, permitió a Pele iniciar una andadura política de largo, cambiante y trascendente recorrido.

Revenga había sido llamada a filas debido a su personalidad, a su humanidad y a su carácter. Casada con el reputado ginecólogo José Abad, hijo de quien fuera presidente del Hércules en los años cuarenta y alcalde de Alicante durante en los sesenta, ambos formaban parte de una familia conocida con vínculos históricos y también presentes en la ciudad.

Fue esta popularidad, unida a una personalidad valorada tanto por sus compañeros de partido como por los adversarios, la que introdujo a Pele en un mundo que le provocó alegrías y disgustos. En cuanto a estos últimos el primero fue, seguramente, su marcha del entorno de AP para ingresar en el CDS de Adolfo Suárez.

Corría el mes de febrero de 1988 cuando Revenga, que se sintió marginada por AP, acusó al partido de limitar su labor opositora y de ningunearla. Su enfrentamiento más directo fue con el dirigente de la formación conservadora en Alicante, Juan Antonio Montesinos (padre de Macarena Montesinos, actual secretaria general del PP en el Congresoo), que tildó la marcha de Revenga al grupo mixto como un «fraude político». Su cambio de siglas coincidió con la del historiador Joaquín Santo Matas, que no mucho antes también había pasado del AP al CDS.

Finalmente en agosto de aquel año Revenga ingresó en el CDS, partido que se derrumbó electoralmente en 1991. Un hecho que propició el regreso de Pele a un PP que, fruto de la renovación, había cambiado hasta sus siglas. A mediados de aquella década empezaría su progresión política.

Lo hizo en 1995, cuando se convirtió en la delegada en Alicante del primer Consell del PP, el que presidió Eduardo Zaplana hasta 1999. Este último año volvió a la lista electoral municipal, encabezada por Luis Díaz Alperi, que revalidó la alcaldía e introdujo a Pele en el número tres de la lista precedida, solamente, por el propio Alperi y por Julio de España, que ya presidía la Diputación (Zaplana sondeó a Revenga como posible substituta de este último). En aquel momento Pele fue nombrada primera teniente de alcaldía y concejala de Hacienda. Una responsabilidad que también ejerció en la siguiente legislatura, entre 2005 y 2007, entonces como delegada, encárgandose al mismo tiempo de las carpetas de Contratación, Patrimonio, Ocupación de Vía Pública y Edificación.

Quienes trabajaron con ella la recuerdan como una gestora eficaz, como una trabajadora incansable y de trato sencillo. Su labor no fue tan mediática como la de otros compañeros, pero su implicación fue fundamental para el funcionamiento del día a día de la institución municipal.

Algunos de los que compartieron gobierno local con ella la definen como «una señora en todos los órdenes de la vida» o como «una señora de la política». Son palabras de la exalcaldesa Sonia Castedo, que accedió al Ayuntamiento como concejala de Turismo a la vez que Pele. Los que la trataron en la etapa de la oposición en los años ochenta valoran su capacidad de integrar el partido «cuando todos éramos unos novatos y los socialistas ganaban sin necesidad de hacer campaña». Un antiguo compañero suyo en el CDS la retrata como «una excelente persona y una alicantina de pro». Y Carmen Sánchez Brufal, que se opuso a su gobierno como concejal del PSOE, afirma que era «respetuosa, educada y amante de Alicante».

Estos adjetivos no solo se deben a su labor política, sino también a su estilo para abandonarla. En el año 2007 Alperi no incluyó su nombre en la lista electoral. El mismo exalcalde, que lamenta «mucho» su fallecimiento, relata que en aquel momento «consideré que había que hacer una renovación, pero eso no quiere decir que no estuviera de acuerdo con su trabajo». Alperi, de hecho, considera que «personas como ella en la política hacen falta siempre», afirma el exalcalde, y rememora a Revenga como una persona «con muchos dotes, abierta, extrovertida, que sabía estar donde tenía que estar y cuando tenía que estar».

Pele, que nació accidentalmente en Caudete (Albacete) hace ahora 80 años, se despide ante el recuerdo respetuoso de quienes la conocieron y la trataron en diferentes momentos y situaciones.