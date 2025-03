Las Cortes inicia el trámite para aprobar los Presupuestos

La imagen esta vez ha costado más, pero ya la tramitación parlamentaria ya está en marcha con la habitual instantánea de la consellera de Hacienda entregando a la presidenta de las Cortes el Proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2025. Ruth Merino ha acudido este jueves a la cámara autonómica a dar el pen drive con las cuentas de la Administración para este mismo año ya que, a diferencia de lo que ha sido norma en los últimos tiempos por la dana y los desencuentros entre PP y Vox, este ha llegado ya con el curso empezado y no a finales de octubre.

El acto, más protocolario que político y que precede a la habitual rueda de prensa en el Palau de Castellfort de la consellera de Hacienda donde desgrana el proyecto financiero, ha tenido este año una gran expectación después de que el pasado lunes Carlos Mazón anunciara el principio de acuerdo con Vox para estas cuentas. "Qué ambientazo", ha sido un comentario habitual de quienes entraban en la Sala de los Espejos al ver el despliegue de cámaras y prensa, que han tenido que esperar casi una hora de retraso.

"Es un Proyecto de Presupuestos muy especial por todas las circunstancias que lo han envuelto", ha indicado Merino quien ha asegurado que pese a los meses "de retraso", lo importante es registrar un proyecto financiero que ha calificado de "muy importante" tanto para "paliar los daños de la dana del 29 de octubre" como para "consolidar el cambio" político iniciado hace año y medio. Ahora, ha añadido, "dejamos los presupuestos en manos de la presidenta y de los grupos parlamentarios para mejorarlo y que salgan adelante".

La entrega de Merino y su equipo a Llanos Massó y representantes de todos los grupos parlamentarios de las cuentas en versión digital tiene el simbolismo de que desde este mismo jueves el futuro de estas pasa del seno del Consell, que ha aprobado el proyecto en su pleno de esta mañana, a las Corts. El camino está asfaltado para el Ejecutivo autonómico que, pese a estar en minoría, tiene un principio de acuerdo con Vox para sacarlos adelantes, no obstante, eso no significa que no haya obstáculos por el camino.