La manifestación por el 25 de abril vuelve a Alicante

La pérdida de los fueros del antiguo Reino de Valencia volverá a ser conmemorada en Alicante. Este año Acció Cultual del País Valencià (ACPV), que organiza anualmente esta manifestación –casi siempre en Valencia–, ha decidido trasladarla a Alicante con una jornada que se desarrollará el sábado 12 de abril durante la mañana con un acto y durante la tarde con una manifestación y un concierto final.

En concreto, y según ha avanzado la entidad convocante, la manifestación tendrá como lema “Alacant, on renaix al País Valencià”. La pancarta que encabezará la marcha lucirá este eslogan e irá seguida de la del colectivo citado y de una tercera en la que se leerá “Sense Alacant no hi ha país”.

El motivo para celebrar esta manifestación en Alicante es el de “dar visibilidad a las entidades que trabajan por el sur” de la Comunidad Valenciana, según ha explicado a INFORMACIÓN Marinela Garcia, vicepresidenta de ACPV y máxima representante de esta entidad en Alicante. De hecho, a la jornada del 12 de abril han sido invitadas muchas otras plataformas promotoras de la enseñanza del valenciano y de su difusión cultural.

Garcia también afirma que “una de las cosas que nos hace reunirnos en Alicante es recordar la valencianidad de la ciudad y poner en valor tanto manifestaciones culturales históricas como la gran cantidad de escritores y de gente joven que escribe, canta y hace cultura” en valenciano. En este sentido, la marcha contará con la presencia del Grup de Danses Salpassa, de Sant Joan d’Alacant, y de otras agrupaciones de música tradicional.

Según los convocantes, la razón de organizar esta manifestación en Alicante también reside en “la necesidad de que se escuche la voz de los valencianos desde el sur, donde están dos de las tres grandes ciudades” de la Comunidad, en referencia a Alicante y a Elche, “y para recordar que el País Valenciano llega hasta aquí”.

A su vez, cuestiones como la política lingüística llevada a cabo por el Consell, especialmente reflejada en la consulta educativa convocada por la Conselleria de Educación –y que contó con la oposición total de entidades como Acció Cultural–, influyen también en la voluntad de trasladar la manifestación a Alicante, donde el retroceso del valenciano es más acentuado que en otras ciudades de la Comunidad y donde las políticas del ejecutivo autonómico son interpretadas por las entidades que trabajan por la lengua como contrarias a sus intereses.

Actos

A las 12 del mediodía del sábado 12 de abril está convocada la primera de las actividades de la jornada con una mesa redonda en el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), concretamente en la Sala Ruperto Chapí, donde se hablará sobre la cultura en el sur de la Comunidad Valenciana y se dará especial relevancia al legado del cantautor alcoyano Ovidi Montllor, fallecido ahora hace 30 años.

En esta mesa participarán Marinela Garcia junto con la periodista y poeta Susanna Lliberós, el influencer Fran Tudela –conocido en redes como "Cabrafotuda" y natural de la Vila Joiosa–, la cantante Flora Sempere –natural de Onil y vocalista del grupo El Diluvi– y el exdiputado catalán David Fernàndez, antiguo referente de la CUP y miembro de la banda Ovidi 4, que se ha dedicado a divulgar la obra musical del cantautor alcoyano.

Manifestación convocada en 1995 en Alicante por las entidades defensoras del valenciano / INFORMACIÓN

Ya por la tarde, las escaleras del instituto Jorge Juan serán el punto de partida de una manifestación que comenzará a las 18:00 y que recorrerá la avenida del General Marvá, Luceros, Alfonso X el Sabio, la Rambla y culminará en la Concha de la Explanada, donde se leerá el manifiesto final y se celebrará hacia las 20:00 un concierto del grupo musical Pep de la Tona, liderado por Josep Nadal, excantante de La Gossa Sorda.

25 de abril

En tal día como este de 1707 se produjo la conocida como Batalla de Almansa, en la cual el ejército favorable a la dinastía de los Austria fue derrotado por el de los Borbones poniendo fin a la Guerra de Sucesión en el Reino de Valencia. Aquel desenlace comportó la pérdida foral del antiguo reino y la desaparición de sus instituciones propias, hecho que motiva a Acció Cultural a rememorar cada año esta fecha.

Precedentes en Alicante

Aunque casi siempre se ha celebrado en Valencia, la manifestación del 25 de abril se ha trasladado puntualmente a Alicante en alguna ocasión. La última vez que ocurrió fue en 2008, cuando Acció Cultural convocó la protesta bajo el lema “Volem TV3” justo cuando el Consell, entonces presidido por Francisco Camps, estaba dispuesto a cortar las emisiones de la televisión pública catalana en la Comunidad Valenciana, cosa que acabó haciendo. Aquella marcha congregó a 6.000 personas en Alicante.

El otro precedente no tiene relación directa con el 25 de abril, pero sí con las entidades convocantes. En 1995, justo ahora hace 30 años, el efímero Bloc de Progrés Jaume I, paraguas que integraba diversas entidades entre las cuales predominaba Acció Cultural, organizó una manifestación con el lema “Alacant és important, sense Alacant no hi ha país”.

La manifestación, que contó con unas 20.000 personas, se desarrolló en un contexto preelectoral, con Eduardo Zaplana a pocos meses de acceder al Palau de la Generalitat. Los convocantes quisieron impedir su victoria por considerar que sus políticas supondrían un retroceso en cuestiones como por ejemplo la enseñanza y la promoción del valenciano.

Casualmente, aquella manifestación se celebró al día siguiente de la muerte de Ovidi Montllor. Ahora, 30 años después, el cantautor alcoyano será nuevamente recordado en Alicante en la manifestación del 12 de abril.