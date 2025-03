Vox presume de recortes a sindicatos, la AVL y la cooperación en los Presupuestos

José María Llanos se ha erigido en el primer portavoz del Proyecto de ley de los Presupuestos de la Generalitat de 2025. Instantes después de que la consellera de Hacienda, Ruth Merino, presentara las cuentas en las Corts y casi a la vez que estaba en la habitual rueda de prensa desgranando las cuentas, el síndic de Vox, socio necesario para el Consell, ha anunciado algunas de las medidas incorporadas en este con reducciones en las partidas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, los sindicatos o la cooperación.

"Son unos presupuestos importantes", ha indicado Llanos, exultante, y señalando que están "dispuestos" a apoyarlos, algo que parece haber quedado claro tras el preacuerdo entre la formación y el Consell, aunque ha indicado que presentarán enmiendas. "Ya dijimos que si se abordaban cuestiones que eran nucleares para Vox, habría presupuestos; parece que saldrán adelante", ha asegurado el síndic voxista quien ha añadido, no obstante, que su voto no es para garantizar la continuidad de Carlos Mazón sino para aprobar unas cuentas públicas.

Sobre estas, ha adelantado que estos presupuestos reducirán "drásticamente" las partidas a la cooperación al desarrollo internacional, un 25 % a las aportaciones para la Acadèmia Valenciana de la Llengua que ha tildado de "separatista y catalanista", un 30 % de las subvenciones a los sindicatos así como un "ahorro" de 200 millones en el sector público instrumental, que ha considerado, "gasto superfluo", pese a que en este se incluyan entidades como Ferrocarrils de la Generalitat. A ello ha añadido, una bajada de impuestos.

Reconstrucción

Todo este dinero, ha señalado Llanos, irán "destinados a la reconstrucción de Valencia". Esta reconstrucción es uno de los objetivos sobre los que ha puesto Vox los focos. En este sentido, el portavoz de los voxistas ha asegurado que en esta labor "estará de forma protagonista Vox" a partir de un "plan de trabajo" elaborado conjuntamente con el PP. También lo ha hecho con las políticas de inmigración involucrando directamente a Mazón: "Vamos a luchar juntos contra la inmigración masiva e ilegal".

No obstante, el futuro del 'president' de la Generalitat no queda blindado con la aprobación de las cuentas. Es un balón de oxígeno, sí, pero Llanos ha desvinculado el pacto para sacar adelante los presupuestos con la continuidad del jefe del Consell, en la picota por su gestión el 29 de octubre, y de la que ha asegurado que depende del propio Mazón "y de su partido". Los votos de los voxistas, no obstante, son imprescindibles para cualquier recambio.