La izquierda cree que los presupuestos del Consell son «despóticos» para Alicante y Vox califica el tijeretazo como «reajuste»

Entre críticas y elogios. Los presupuestos autonómicos presentados este jueves por el Consell vuelven a perjudicar a Alicante en materia de inversión. A pesar de tener un encaje proporcional con la población de la provincia, la inversión prevista en Alicante es de 416 millones de euros, 70 menos que en el pasado curso y casi 200 por debajo en comparación al último presupuesto del Botànic, aprobado en 2023.

Pero esta realidad ofrece muchas lecturas. El presidente de la Diputación de Alicante y a su vez también presidente el PP en la provincia, Toni Pérez, cree que «no hay ningún dato que indique que las inversiones en la provincia se vayan a ver afectadas pese a los recortes en la financiación del Estado hacia la Comunitat». El dirigente institucional considera que estos presupuestos representan «una noticia muy positiva», ya que «están cargados de sensibilidad» y «aportan certidumbre, capacidad de inversión y el despliegue necesario para la recuperación» tras la dana en la provincia de Valencia.

Pérez también ha criticado que «el Estado no está a la altura de lo que necesita la Comunidad en este momento», y apunta que el Gobierno central, «que es el que más impuestos cobra en la historia de este país, ha reducido la aportación a todas las administraciones autonómicas, provinciales y locales».

Preguntado por la reducción de la inversión en Alicante por segundo año consecutivo, Pérez responde que «por la información de la que disponemos, la aportación de la Generalitat mantienen los criterios y porcentajes de inversión en lo que le corresponde». «Es verdad que es un ejercicio en el que se disponen menos fondos europeos en el global y que el gobierno de España ha recortado en financiación, pero también es cierto que hay grandes inversiones en marcha en Alicante, reivindicaciones de la última década que no se atendieron y que, como la Estación Central de Alicante, el tranvía o la ETAP de Elche son inversiones muy esperadas que benefician al conjunto de la provincia».

Sobre las diferencias entre las cifras de inversión presupuestadas por el Botànic en 2023 y las actuales, el presidente de la Diputación de Alicante entiende que «siempre es mejor un presupuesto realista y conseguir una buena ejecución, como está haciendo el gobierno de Carlos Mazón, que hinchar un presupuesto, quizá porque es año electoral, y que luego todo quede en mera ficción. En cualquier caso el último gobierno del presidente Puig dispuso de unas aportaciones extraordinarias del Estado que ahora se están negando a la Comunitat cuando la necesidad de esa financiación es más necesaria».

Por último, cuestionado sobre el recorte a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) –Pérez ha defendido la promoción y el uso del valenciano tanto en la Diputación de Alicante como en el Ayuntamiento de Benidorm–, el presidente provincial del PP recuerda que la AVL «se creó en 1996 con gobiernos del PP tanto en la Comunidad como en España», y afirma que «está dotada en este presupuesto con los recursos que necesita para garantizar el ejercicio de sus competencias. Nadie en el PP permitiría ninguna medida para que esto no fuera así».

Satisfacción en Vox

El otro partido que ha hecho posibles estos presupuestos a cambio de condicionarlos, Vox, también se ha mostrado conforme con el diseño de las cuentas. María Teresa Ramírez, diputada autonómica por Alicante y encargada de cuestiones presupuestarias en las Cortes por su formación, considera que «la inversión no cae». «Veníamos de una situación de deuda y, cuando estábamos reduciendo indicadores, surgió una catástrofe», dice en referencia a la dana, que ha condicionado claramente los presupuestos. «El foco tiene que estar puesto en las personas y en la reconstrucción, más aún cuando el Gobierno de la nación no ha hecho nada».

Ante este escenario, considera Ramírez, «hay que ser exigente y rigurosos, y hay que reducir partidas para que la actividad económica siga la hoja de ruta de antes de la riada». Por eso, la diputada entiende que «no hay que hablar de bajada de inversión, sino de reajuste».

Por otra parte, preguntada por la no inclusión en el presupuesto de partidas relacionadas con el anuncio que hizo el presidente Mazón sobre no aceptar el reparto entre autonomías de menores inmigrantes no tutelados, una propuesta que es del agrado de Vox, Ramírez dice «quedarse» con las palabras el presidente de la Generalitat, «que hizo un anuncio de un acuerdo muy positivo». «El presidente comentó que protegería a los valencianos de los peligros de la inmigración irregular, masiva y desordenada», así como de las políticas verdes europeas. La diputada prefiere acogerse a esta declaración que a la literalidad de la propuesta presupuestaria.

En el mismo sentido, sobre la retirada de la financiación de la principal obra del postrasvase del Júcar-Vinalopó, una infraestructura fundamental en las reivindicaciones del sector agrario, la diputada del partido de ultraderecha matiza que «acabamos de firmar los presupuestos y ahora se mirarán punto a punto las exigencias» antes de aprobarlos. «Dudo mucho que infraestructuras tan necesarias no tengan presupuesto. Ahora toca valorar partidas, es pronto para saber si esta infraestructura sale adelante o no».

Críticas del PSOE

En los partidos de la oposición las críticas han sido contundentes. Desde el PSOE el dirigente provincial del partido, Rubén Alfaro, afirma que «Mazón se ha olvidado de la provincia de Alicante», y censura «el discurso proalicantino que intenta trasladar» el presidente de la Generalitat cuando «nos ha relegado a una diferencia de 200 millones desde el último presupuesto del Botànic». Una diferencia que, según el también alcalde de Elda, «demuestra que Mazón no está comprometido con su tierra». El presidente, según Alfaro, «siempre ha defendido que nuestra provincia se tiene que reivindicar y tener una repercusión en los presupuestos, y ahora que los lidera él eso no se refleja. Es una situación despótica», critica.

Los socialistas han sido señalados por el PP durante el anuncio del presupuesto autonómico debido a la falta de ayudas a fondo perdido del Gobierno central denunciada por el Consell. Para Alfaro se trata de «palabras vacías», ya que «el Estado está cumpliendo con las inversiones en esta provincia. Por ejemplo con el tren Alcoy-Xàtiva, con la ampliación y el desdoblamiento de la N-332, con el avance del corredor mediterráneo a su paso por Alicante o con el anuncio de la retirada de las vías en San Gabriel».

Según Alfaro, «lo de Mazón son excusas porque al final ha tenido que pactar un presupuesto que tiene que acoger las posturas antisistema de Vox y las posturas negacionistas de la ultraderecha. Para cuadrar esas cuentas, Mazón ha tenido que sacrificar a la provincia de Alicante».

Además, el dirigente socialista se muestra «preocupado» por «la rebaja de las políticas de industria y de la Agencia Valenciana de Innovación». Por eso, Alfaro cree que «ningún alicantino puede entender este presupuesto, porque nos deja en una situación francamente adversa en relación a los compromisos adquiridos por Mazón».

«Un bluf para Alicante»

Por último, la diputada autonómica Aitana Mas, escogida en las Cortes por la provincia de Alicante, define los presupuestos de la Generalitat como «un bluf para Alicante». Cuando el PP «entró al gobierno en 2023 ya redujeron la inversión con la excusa de que el Botànic ponía más dinero pero no lo ejecutaba. Y la respuesta de ellos, en un año, ha sido ejecutar menos de un tercio de lo que ya habían recortado», dice en referencia a la baja ejecución presupuestaria en Alicante en 2024. «Si ahora recortan todavía más, nos dejarán a los alicantinos y alicantinas en fuera de juego por parte de una persona que se suponía que venía a cuidar Alicante y que nos ha dejado abandonados», dice en referencia al presidente Mazón.

En cuanto a los recortes en partidas como la memoria histórica, cooperación o la AVL, Mas dice que esta decisión era «esperada», ya que «cuando se pactan presupuestos con Vox pasan estas cosas y también cosas peores». En este aspecto, la diputada crevillentina critica que el PP «ha comprado el discurso de Vox, que es muy peligroso porque niega derechos humanos fundamentales que hace muchos años fueron conquistados y ahora los recortan con unos presupuestos que son una vergüenza».

En relación a los recortes de inversión en sanidad y educación, Mas protesta por estas disminuciones en Alicante cuando en el global de la Comunidad Valenciana han crecido. «No se me ocurre la razón por la que se mantiene la concesión a Ribera Salud en el Hospital del Vinalopó mientras no se quieren hacer centros de salud en zonas masificadas de nuestra costa. No tiene sentido que continúen regalando dinero a las empresas privadas amigas del señor Mazón y que después, en el día a día, nuestros hijos e hijas continúen estudiando en barracones y que nuestras padres y madres continúen sin ser atendidos con calidad en centros de salud abarrotados».

Para Mas, los presupuestos son útiles «para que Mazón diga que continúa siendo presidente, pero la realidad es que hace meses que dejó de serlo».