La Diputación recupera niveles de ejecución del presupuesto previos a la etapa de Mazón

Las inercias de la etapa de Carlos Mazón como presidente de la Diputación de Alicante han quedado atrás. La institución provincial, presidida ahora por Toni Pérez, ha presentado la liquidación de 2024, que incluye unos niveles de ejecución en inversiones reales y en transferencias de capital superiores a los ejercicios anteriores.

En concreto, durante el año 2024, el primero completo con Toni Pérez como presidente provincial, las inversiones reales alcanzaron un porcentaje del 36,61 % del total y las transferencias de capital un 64,28 %. Durante el ejercicio anterior, el de 2023, cuando Mazón y Pérez ostentaron la presidencia antes y después de las elecciones de mayo respectivamente, la ejecución de inversiones reales fue del 21,06 % y la de transferencias de capital fue del 33,38 %. En 2022, el último año natural de Mazón como máximo dirigente provincial, los datos fueron del 20 % y del 27,81 % respectivamente.

Cabe apuntar que las inversiones reales son las que realiza la misma Diputación de manera directa y que las transferencias de capital se refieren a las aportaciones de la institución provincial a los ayuntamientos y a otras entidades municipales para que sean ellas mismas las que gestionen las inversiones con los fondos recibidos. Ambos conceptos reflejan el trabajo que la institución realiza para favorecer entidades territoriales menores, que es la supuesta razón de la existencia de la Diputación.

«La etapa de Mazón fue una de las mejores para toda la provincia de Alicante» Ana Serna — Diputada del PP

Comparaciones

Para encontrar cifras similares de ejecución a las actuales hay que remontarse al año 2019, cuando César Sánchez (actual diputado nacional del PP) y Carlos Mazón (actual presidente de la Generalitat) ejercieron la presidencia de la institución provincial antes y después (respectivamente) de las elecciones municipales celebradas aquel año. En ese momento, el nivel de ejecución de las inversiones reales fue del 38,67 %, mientras que el porcentaje en transferencias de capital alcanzó el 32,23 %.

El año 2020 fue excepcional en todos los sentidos. También en cuanto a los términos de ejecución en la Diputación, ya que en el primer año natural con Mazón como presidente las inversiones reales llegaron al 42 % y las transferencias de capital al 40,21 %. Este aumento se debió a la eclosión de la pandemia, que obligó a las instituciones (también a la provincial) a multiplicar aportaciones a través de métodos como las subvenciones nominativas para hacer frente a una situación dramática como la que se dio aquel año.

El nivel de ejecución de 2020 fue excepcional en la etapa de Mazón como presidente, pero no si se compara con las ejecuciones de cursos anteriores. Durante la etapa presidencial de César Sánchez, las ejecuciones superaron el 40 % en inversión real en sus tres años naturales al frente de la Diputación (2016, 2017 y 2018). El porcentaje de transferencias de capital fue más variado: 36,51 %, 41,83 % y 23,08 % respectivamente.

«La ejecución actual también está a años luz de lo que necesitan los pueblos» José Ramiro — Diputado del PSOE

Críticas

A pesar de esta recuperación, desde la oposición recuerdan que «la ejecución de la parte de la inversión es superior a la de los últimos años, pero no deja de ser deficiente». Son palabras de José Ramiro, diputado socialista en la Diputación y alcalde de Ondara. «La ejecución está a años luz de lo que necesitan los pueblos, que es una ejecución del 100 %. Cada euro que no se ejecuta es un euro que no se invierte en los pueblos», sostiene Ramiro, quien también lamenta que las obras «se ejecutan a cuatro o cinco años vista», un retraso que se debería, según él, a «diferentes planificaciones mal ejecutadas».

Desde Compromís, el diputado provincial Ximo Perles considera que el informe de liquidación del presupuesto del 2024 «confirma que Mazón es lo peor que le ha pasado a la Diputación», ya que «informe tras informe, la intervención provincial, en cerrar las cuentas de cada ejercicio, ha dejado claro que el actual presidente de la Generalitat llevó a la Diputación a una parálisis total».

«El informe confirma que Mazón es lo peor que le ha pasado a la Diputación» Ximo Perles — Diputado de Compromís

Perles también critica al presidente provincial actual, Toni Pérez, que considera que «no ha hecho nada extraordinario» porque «se ha limitado a volver a los niveles de ejecución de la etapa anterior a Mazón» y, además, «se limita a acabar proyectos del pasado».

Ana Serna, vicepresidenta primera de la Diputación, portavoz del gobierno provincial y diputada de Economía, rechaza los argumentos de la izquierda y afirma que el aumento de ejecución respecto al año anterior se debe «a la buena gestión». «Hemos gastado del remanente teniendo cero deuda para invertir en la provincia», celebra la popular. Al ser preguntada por la lejanía respecto a una ejecución del 100%, Serna argumenta que llegar a esta totalidad «es imposible en cualquier institución debido a factores externos» y a la necesidad de contar «con la colaboración de otras entidades», si bien recuerda que «para años sucesivos los presupuestos pendientes son obligaciones reconocidas que se acaban ejecutando». Por último, cuestionada por la baja ejecución en la etapa de Mazón, Serna se limitar a señalar que ese periodo «fue una de las mejores etapas para toda la provincia».

Suscríbete para seguir leyendo