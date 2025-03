Compromís propone derogar la «Ley Montoro» para que los ayuntamientos puedan adquirir vivienda pública

La vivienda sigue en el centro de la agenda política. Así lo ha procurado Compromís este lunes anunciando una iniciativa que llevarán al pleno del Ayuntamiento de Alicante el jueves. El diputado en el Congreso, Alberto Ibáñez, se ha encargado de explicar la propuesta al lado del portavoz municipal de la coalición, Rafa Mas.

En concreto, los valencianistas llevarán al pleno ordinario del mes de marzo una declaración institucional para proponer la derogación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y también de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

En el primer caso, la intención es acabar con los impedimentos que tienen los ayuntamientos que, como el de Alicante, no pueden gastar los remanentes para evitar el déficit, tal como estableció el Ministerio de Hacienda en la etapa de Cristóbal Montoro a inicios de la década pasada, cuando Mariano Rajoy presidía el Gobierno central.

En el segundo, desde Compromís consideran que «esta norma ha supuesto un empobrecimiento de los servicios públicos y una reducción de la autonomía local».

A cambio, la coalición propone la elaboración de un nuevo proyecto de Ley de Bases de Régimen Local «que permita una mejora de los servicios públicos con más recursos al nuevo marco competencial y un nuevo pacto de financiación local y autonómica».

Fases

Esta maniobra legislativa se tendría que llevar a cabo en el Congreso de los Diputados. Es por este motivo que Alberto Ibáñez, representante en la cámara baja, ha acudido a Alicante para explicar la medida. Desde Compromís han preferido llevarla antes al Ayuntamiento de Alicante para «constatar» si el PP apoya o rechaza este planteamiento y poder, de esta manera actuar en consecuencia en Madrid.

La razón de visitar Alicante y no otro municipio de la Comunidad Valenciana reside en el hecho de que, según ha afirmado Rafa Mas, «en Alicante nos come la especulación». Y ha justificado este argumento explicando que en la ciudad «un tercio de las viviendas son para turistas, tenemos el récord de subida de precios de alquiler, el 50% de las compras las realizan fondos de inversión, es la ciudad de España con más pisos turísticos por habitante y de éstos son ilegales tres de cada cuatro». Además, abundaba el portavoz, «hemos pedido policía y sanciones y no tenemos datos ni cierres», por lo que el alcalde Luis Barcala «está al lado de la especulación», consideran.

A su vez, en la coalición lamentan que Alicante ostenta el «récord» de «no construir vivienda pública», y Mas critica que de las últimas viviendas de protección oficial impulsadas en Alicante, «la más pequeña en metros cuadrados se ha vendido por más de 200.000 euros en Playa de San Juan».

La idea, según explicaban desde Compromís, es que con la reforma legal planteada el Ayuntamiento pueda disponer de sus propios fondos para adquirir vivienda pública, garantizar el acceso y reducir el precio de compra y de alquiler. «Hay que ver si hay voluntad política, y en el pleno lo veremos».