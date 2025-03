Barcala justifica la exclusión de la Vía Parque del presupuesto: “La prioridad es la reconstrucción”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha justificado este martes que el proyecto de ampliación de Vía Parque no tenga partida en el presupuesto autonómico que el Consell anunció la semana pasada y que supone un recorte de 70 millones en inversiones previstas para la provincia de Alicante respecto a las cuentas del año anterior.

En concreto, en cuanto al proyecto citado, Barcala asegura que no incluir la ampliación de la Vía Parque en las cuentas autonómicas anuales no es sinónimo de renuncia. “El Ayuntamiento ha hecho su parte, que eran las expropiaciones y poner el suelo a disposición, y tenemos el compromiso de, a lo largo de este año, incorporar los remanentes [del Consell] que sean necesarios para poder, también, incorporar la inversión en Vía Parque. Y después ejecutarlo a partir del año siguiente. Es lo que ha dicho el Consell y es a lo que me remito”. Así se ha explicado el alcalde en una comparecencia compartida con Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, que ha visitado Alicante esta semana para participar también en un acto organizado por el eurogrupo del PP en el MARQ que se convirtió en una muestra explícita de apoyo al presidente Carlos Mazón.

Sobre la exclusión del proyecto de Vía Parque de las cuentas autonómicas, Barcala entiende que “sería absolutamente impensable que el 100 % de todas las inversiones que estaban previstas, comprometidas desde hace muchísimos años y por fin en fase de ejecución se fueran a cubrir en su totalidad cuando tenemos unos presupuestos en los que la prioridad es la reconstrucción”, ha dicho en referencia a la dana que devastó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre.

A su vez, el alcalde de Alicante ha defendido el presupuesto anunciado por el Consell, que aprobarán PP y Vox en las Cortes, y ha comparado este desenlace con la situación de las cuentas a nivel nacional, ya que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, no ha anunciado aún ningún acuerdo presupuestario. “Más vale tener presupuesto que no tenerlo”, ha afirmado Barcala, al mismo tiempo que criticaba las alianzas parlamentarias de Sánchez con “toda la retahíla de socios cuestionables que tiene, empezando por Puigdemont y por Junts”.

Críticas a Sánchez

De hecho, la comparecencia de ambos dirigentes políticos, que se ha hecho con el respaldo presencial de los concejales Toño Peral (que ostenta, entre otras, las carteras de Planes Estratégicos y Proyectos Europeos) y Rocío Gómez (Urbanismo), se ha basado en muy buena parte en críticas constantes al Gobierno central y en comparaciones entre este ejecutivo y el de Alicante.

El dirigente del PP Elías Bendodo y el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la Casa de la Misericordia, junto con los concejales Rocío Gómez y Toño Peral / Alex Domínguez

Bendodo y Barcala han hablado desde la antigua Casa de la Misericordia, en fase de recuperación a través de Fondos Europeos en el marco de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado (Edusi) de Alicante. Precisamente, ambos han defendido la gestión en este proyecto contraponiendo esta actuación con la del Gobierno central a la hora de aprovechar fondos europeos.

Estas comparaciones también se han hecho en materia de políticas de vivienda, de manera prácticamente idéntica al día anterior, en el MARQ, durante el acto organizado por el grupo del PP en el Parlamento Europeo, previo a la Interparlamentaria que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo celebrará en Sevilla este fin de semana.

El dirigente del PP ha criticado, entre otras cosas, la mala posición de Alicante en términos de inversión estatal, responsabilizando al Gobierno de España. "De todos los agravios de Sánchez con la Comunidad Valenciana, critico que Alicante sea la última provincia en inversión para el Gobierno de Pedro Sánchez", a quien ha acusado de "desprecio", incompetencia" e "inoperancia" en la gestión posterior a la dana.