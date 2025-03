Los municipios alicantinos que más quejas provocan ante el Síndic de Greuges

La letra pequeña del informe de 2024 del Síndic de Greuges va más allá de las duras conclusiones que Ángel Luna sacó sobre la gestión de la dana por parte de las administraciones públicas. Si se amplia el foco en Alicante se constata el nivel de colaboración que los municipios de la provincia solicitados por el defensor autonómico el año pasado. En total, fueron 77 las localidades que recibieron quejas ciudadanas y se vieron interpeladas por el Síndic para responder a los afectados. No todas actuaron con el mismo nivel de compromiso hacia la institución.

Como cabía esperar, la capital provincial, por ser la ciudad más poblada, es la que más quejas recibió durante el pasado año. Alicante lidera la clasificación con 172, de las cuales contestó a 111 (64,53 %). Es el porcentaje más bajo de los ayuntamientos que recibieron más de cuarenta quejas. En el caso de Elche, de las 62 quejas presentadas respondió a 61, un grado muy cumplimiento muy elevado, solo equiparado a los pueblos pequeños que tuvieron que responder a no más de cuatro quejas. Y en el caso de Santa Pola, este ayuntamiento respondió a 32 de 43 interpelaciones ciudadanas (74,42 %).

Hay otros cinco municipios que fueron llamados a gestionar entre veinte y cuarenta quejas. Con 29 están El Campello y Orihuela, ambos gobernados por el PP (igual que las tres ciudades mencionadas anteriormente), y los dos presentan porcentajes similares de colaboración, por debajo del 45 %. Ambas administraciones locales, por tanto, respondieron a menos de la mitad de las quejas recibidas.

Sí que contestaron a más de la mitad de las quejas Ibi, San Vicente y Benidorm, los otros tres municipios que recibieron más de veinte notificaciones. Quien más lo hizo fue la ciudad turística, que contestó a 13 de 20 quejas (65 %), mientras que San Vicente e Ibi se quedaron en el 55 % de colaboración con el Síndic. Esta última ciudad es la que más quejas recibió de las que gobierna el PSOE. Y es también la que más quejas recibe por habitante (0,08 %) entre las que superan los 20.000 vecinos.

Otras tres localidades recibieron entre diez y veinte quejas gestionadas por el defensor autonómico. Son Elda, Mutxamel y Torrevieja. Esta última, la tercera más poblada de la provincia, fue la más eficaz a la hora de responder en este grupo: 13 de las 18 quejas fueron atendidas (72,22 %). Las otras dos superan la barrera del 50 %, con un 55,56 % para Elda y un 57,14 % en el caso de Mutxamel.

Los más y menos cumplidores

En total hay 20 localidades que atendieron el 100 % de las quejas ciudadanas. De estos destaca Almoradí, que atendió las cinco interpelaciones recibidas; y Cocentaina, que hizo lo propio con cuatro. También alcanzan el máximo porcentaje Agost, Albatera, Alcalalí, Beneixama, Benilloba, Benimantell, Busot, Daya Vieja, Fageca, Guardamar, La Nucia, l’Alqueria d’Asnar, Lorcha, Sax, Tàrbena, Torremanzanas, Xaló y el Poble Nou de Benitatxell.

En el lado opuesto están los municipios que no colaboraron nunca con el Síndic. En total hay 18, y el caso más llamativo sería el de Redován, que no atendió ninguna de las cuatro quejas recibidas dentro del plazo establecido. Benissa y Tibi hicieron lo mismo con las tres interpelaciones del Síndic, y Algueña y San Miguel de Salinas no contestaron ninguna de las dos quejas que les llegaron a cada consistorio.

En cuanto a ayuntamientos que solo recibieron una queja y no la atendieron destacan los casos de Calp y Rojales, que cuentan respectivamente con 27.000 y 17.000 habitantes y una infraestructura municipal superior a la de otros pueblos a los que les llegó un solo requerimiento al cual no respondieron. Estos son Benejúzar, Beniarbeig, Bolulla, Castell de Castells, Confrides, El Castell de Guadalest, El Verger, Granja de Rocamora, Xixona, Rafal y Senija.

Por último, los municipios con más de 20.000 habitantes que recibieron entre una y diez quejas y su porcentaje de cumplimiento son Alcoy (75 %), l'Alfàs del Pi (50 %), Altea (57,14 %), Aspe (85,71 %), Callosa de Segura (14,29 %), Crevillent (66,67 %), Dénia (87,5 %), Xàbia (16,67 %), Novelda (75 %), Petrer (83,33 %), Pilar de la Horadada (40 %), Sant Joan d'Alacant (87,5 %), la Vila Joiosa (66,67 %) y Villena (66,67 %).

